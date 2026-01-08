Emil Audero Batal 'Clean Sheet', Cremonese Kena 'Comeback' Cagliari

Upaya Cremonese untuk menghentikan paceklik kemenangan menemui kegagalan setelah mereka dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Cagliari di Stadion Giovanni Zini, Jumat (9/1) dini hari WIB, pada matchday ke-19 Serie A Italia.

Emil Audero tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Cremonese dengan ambisi meraih clean sheet setelah di dua laga sebelumnya kebobolan ketika dikalahkan Napoli dan Fiorentina.

Harapan Cremonese untuk kembali ke jalur kemenangan sempat mencuat saat Dennis Johnsen membawa tuan rumah unggul pada menit keempat. Jamie Vardy lalu sukses menggandakan keunggulan di menit ke-29.

Namun situasi berubah di babak kedua. Cagliari berhasil bangkit untuk memperkecil ketertinggalan lewat tendangan Michel Adopo pada menit ke-51. Audero sempat melakukan penyelamatan denan menepis tendangan Luca Mazzitelli di menit ke-87, tetapi selang satu menit kemudian tidak mampu mencegah Yael Trepy mencetak gol dalam debutnya di Serie A.