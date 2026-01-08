Getty Images
Emil Audero Batal 'Clean Sheet', Cremonese Kena 'Comeback' Cagliari
- Getty Images
Cremonese tidak bisa membendung kebangkitan Cagliari
Upaya Cremonese untuk menghentikan paceklik kemenangan menemui kegagalan setelah mereka dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Cagliari di Stadion Giovanni Zini, Jumat (9/1) dini hari WIB, pada matchday ke-19 Serie A Italia.
Emil Audero tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Cremonese dengan ambisi meraih clean sheet setelah di dua laga sebelumnya kebobolan ketika dikalahkan Napoli dan Fiorentina.
Harapan Cremonese untuk kembali ke jalur kemenangan sempat mencuat saat Dennis Johnsen membawa tuan rumah unggul pada menit keempat. Jamie Vardy lalu sukses menggandakan keunggulan di menit ke-29.
Namun situasi berubah di babak kedua. Cagliari berhasil bangkit untuk memperkecil ketertinggalan lewat tendangan Michel Adopo pada menit ke-51. Audero sempat melakukan penyelamatan denan menepis tendangan Luca Mazzitelli di menit ke-87, tetapi selang satu menit kemudian tidak mampu mencegah Yael Trepy mencetak gol dalam debutnya di Serie A.
La Cremo tak menang di lima pertandingan beruntun
Pertandingan kandang pertama di 2026 ini tentunya mengecewakan bagi Cremonese, karena mereka memulai laga dengan baik. Cremonese kini melalui lima pertandingan beruntun dengan dua imbang dan tiga kekalahan, sehingga menempati peringkat 13 klasemen sementara usai mengoleksi 22 poin. Mereka unggul tiga angka dari Cagliari yang berada satu setrip di bawahnya.
- Getty Images
Audero akan menghadapi tantangan berat di Turin
Hasil imbang ini tentunya menjadi modal yang tidak bagus bagi Audero dan Cremonese, mengingat mereka akan melakoni laga sulit pada pekan depan. Hal ini disebabkan mereka bakal bertandang ke Stadion Allianz, Selasa (13/1) dini hari WIB, untuk menantang Juventus yang melalui lima laga Serie A dengan empat kemenangan dan satu imbang. Sedangkan Cagliari menyambangi markas Genoa di Stadio Luigi Ferraris di hari yang sama.
Susunan pemain
Cremonese: Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Cagliari: Caprile; Mina, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Gaetano; Luvumbo, Borrelli.
Iklan