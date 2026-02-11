Getty
Elliot Anderson atau Adam Wharton ke Manchester United? Mantan bintang Manchester United memilih gelandang dengan 'kepribadian' sebagai pilihan utama untuk menggantikan Casemiro yang akan hengkang musim panas ini.
Pencarian gelandang menjadi fokus utama dalam rencana transfer Manchester United.
United mempertimbangkan untuk merekrut gelandang pada musim panas lalu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk fokus pada peremajaan lini serang mereka, menghabiskan lebih dari £200 juta untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko, serta kiper Senne Lammens. Lini tengah selalu menjadi area fokus utama mereka menjelang musim depan, tetapi pencarian mereka untuk gelandang baru kini semakin mendesak setelah Casemiro akan hengkang.
Pemain Brasil itu langsung memperkuat Red Devils saat bergabung dengan £70 juta dari Real Madrid pada 2022, setelah mereka mengalami awal musim yang buruk di bawah manajer baru Erik ten Hag. Casemiro membantu United finis di posisi ketiga musim itu dan memenangkan Carabao Cup, namun ia mengalami musim kedua yang berat, hingga Jamie Carragher menyatakan waktunya di level tertinggi telah berakhir.
Casemiro telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam setahun terakhir, membuat United menghadapi tugas berat untuk mencari pengganti bagi pemenang lima kali Liga Champions dan kapten Brasil tersebut.
Hargreaves menunjuk Anderson sebagai target utama Manchester United.
Mantan gelandang Manchester United, Owen Hargreaves, memuji Casemiro karena telah membuktikan para kritikus seperti Carragher salah setelah menerima "perlakuan tidak hormat yang luar biasa". Dan dia yakin gelandang Nottingham Forest, Anderson, adalah kandidat utama untuk menggantikan Casemiro di Old Trafford.
AnalisTNT Sports Hargreaves mengatakan kepada GOAL: "Adam Wharton adalah pemain yang sangat bagus. Sangat cerdas, melihat permainan sedikit lebih cepat daripada kebanyakan pemain. Dia melakukan umpan pertama kali, tapi Elliot memiliki profil yang berbeda. Kamu tahu, Elliot sedikit lebih besar, mungkin sedikit lebih agresif, jadi menurutku keduanya adalah pemain muda yang sangat berbakat.
"Saya pikir Elliot mungkin sedikit lebih unggul saat ini, karena dia mungkin sedikit lebih fisik, tapi saya pikir Adam adalah pemain muda yang bisa bermain dengan siapa saja karena dia sangat cerdas."
Anderson memiliki 'kepribadian' seperti Rice.
Hargreaves membandingkan Anderson dengan Declan Rice dan dia yakin mantan gelandang Newcastle, yang telah berpasangan dengan Rice di lini tengah Inggris sejak September, memiliki karakter untuk sukses di United.
"Dia mengingatkan saya pada Declan dalam arti dia telah diberi kesempatan dan dia memanfaatkannya dengan baik. Sebagai pemain muda, dia berkembang dengan cepat dan terus membaik. Dia memiliki postur tubuh, keterampilan, dan segalanya. Hal yang saya sukai dari Elliot adalah dia sepertinya memiliki kepribadian.
"Dan itulah yang Anda butuhkan saat situasi sulit, karena bukan hanya soal menjadi pemain bagus. Ini lebih tentang apakah Anda bisa menghadapi ekspektasi bermain untuk klub seperti Manchester United? Itu salah satu hal yang tidak Anda ketahui, sesuatu yang tidak terlihat dalam data dan laporan pemantauan. Dia terlihat memiliki semangat."
Anderson berharap bisa membantu Forest mengalahkan Wolves pada Rabu dalam pertandingan krusial dalam upaya mereka menghindari degradasi. Ini adalah salah satu dari 10 pertandingan Premier League pekan ini yang akan ditayangkan secara langsung di TNT Sports.
Pada Rabu juga, Manchester City menjamu Fulham dengan harapan memanfaatkan kemenangan comeback luar biasa mereka atas Liverpool, yang akan berusaha bangkit dari kekalahan telak mereka saat mengunjungi Sunderland. Sementara itu, Crystal Palace menjamu Burnley dan Aston Villa akan bermain di kandang melawan Brighton and Hove Albion.
Kemudian, pada Kamis, pemimpin klasemen Premier League Arsenal akan bertandang ke Brentford.
Carrick berhak untuk membuat Sesko 'menonton dan belajar'
Benjamin Sesko mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick bersama United dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96 untuk mengamankan hasil imbang 1-1 di kandang West Ham. Ini adalah gol penentu di menit-menit akhir kedua Sesko dalam tiga pertandingan, setelah sebelumnya mencetak gol penentu pada menit ke-94 melawan Fulham. Sejak bergabung dengan United dari RB Salzburg dengan biaya £74 juta pada musim panas lalu, Sesko telah mencetak tujuh gol secara total, meskipun ia belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick.
Hargreaves memuji cara Carrick menangani Sesko, menyoroti bahwa United selalu memperkenalkan penyerang muda secara bertahap daripada langsung memasukkannya ke dalam situasi yang sulit.
Dia menjelaskan: "Menurut saya, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk pemain muda seperti itu, meskipun Anda telah membayar banyak uang untuknya, adalah membiarkannya menonton dan belajar. Itulah yang mereka lakukan di masa lalu, 10 tahun yang lalu. Anda tahu, seorang pemain seperti Sesko akan menjadi penyerang keempat di klub besar. Manchester United pada masa jayanya memiliki Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Ole Gunnar Solskjaer. [Sebelum itu] Teddy Sheringham, Andy Cole, dan Dwight Yorke.
"Dan Anda akan memiliki pemain muda yang belajar seluk-beluk permainan. Kami punya itu dengan Danny Welbeck. Dia sedang berkembang, dia berusia 18 tahun dan mungkin menjadi penyerang kelima kami saat kami memenangkan liga. Dia berlatih bersama kami setiap hari dan belajar banyak. Melemparkannya ke lapangan pada usia 18, 19, atau 20 tahun seperti yang mereka lakukan dengan Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Rasmus Hojlund, yang kini sudah pergi, saya rasa itu tidak baik untuk perkembangan mereka.
"Ketika klub tidak bermain baik, mereka menanggung semua tekanan. Dan saya pikir dengan Sesko dan mengatakan 'Cukup tonton dari pinggir lapangan, masuk di 25 menit terakhir dan kamu akan mendapat kesempatan....' Dan lihat, itu bukan kebetulan bahwa dia berkembang pesat. Saya tahu agen dan pemain mengatakan 'Saya ingin bermain, saya ingin bermain.' Nah, mungkin kamu belum siap untuk itu. Jadi [Carrick mengatakan] 'Pelajari seluk-beluknya, saya akan membantu kamu. Saya sudah di sini selama 20 tahun, saya sudah melihat ini, percayalah pada saya.' Dan itu berhasil."
