Benjamin Sesko mempertahankan rekor tak terkalahkan Carrick bersama United dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96 untuk mengamankan hasil imbang 1-1 di kandang West Ham. Ini adalah gol penentu di menit-menit akhir kedua Sesko dalam tiga pertandingan, setelah sebelumnya mencetak gol penentu pada menit ke-94 melawan Fulham. Sejak bergabung dengan United dari RB Salzburg dengan biaya £74 juta pada musim panas lalu, Sesko telah mencetak tujuh gol secara total, meskipun ia belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick.

Hargreaves memuji cara Carrick menangani Sesko, menyoroti bahwa United selalu memperkenalkan penyerang muda secara bertahap daripada langsung memasukkannya ke dalam situasi yang sulit.

Dia menjelaskan: "Menurut saya, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk pemain muda seperti itu, meskipun Anda telah membayar banyak uang untuknya, adalah membiarkannya menonton dan belajar. Itulah yang mereka lakukan di masa lalu, 10 tahun yang lalu. Anda tahu, seorang pemain seperti Sesko akan menjadi penyerang keempat di klub besar. Manchester United pada masa jayanya memiliki Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Ole Gunnar Solskjaer. [Sebelum itu] Teddy Sheringham, Andy Cole, dan Dwight Yorke.

"Dan Anda akan memiliki pemain muda yang belajar seluk-beluk permainan. Kami punya itu dengan Danny Welbeck. Dia sedang berkembang, dia berusia 18 tahun dan mungkin menjadi penyerang kelima kami saat kami memenangkan liga. Dia berlatih bersama kami setiap hari dan belajar banyak. Melemparkannya ke lapangan pada usia 18, 19, atau 20 tahun seperti yang mereka lakukan dengan Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Rasmus Hojlund, yang kini sudah pergi, saya rasa itu tidak baik untuk perkembangan mereka.

"Ketika klub tidak bermain baik, mereka menanggung semua tekanan. Dan saya pikir dengan Sesko dan mengatakan 'Cukup tonton dari pinggir lapangan, masuk di 25 menit terakhir dan kamu akan mendapat kesempatan....' Dan lihat, itu bukan kebetulan bahwa dia berkembang pesat. Saya tahu agen dan pemain mengatakan 'Saya ingin bermain, saya ingin bermain.' Nah, mungkin kamu belum siap untuk itu. Jadi [Carrick mengatakan] 'Pelajari seluk-beluknya, saya akan membantu kamu. Saya sudah di sini selama 20 tahun, saya sudah melihat ini, percayalah pada saya.' Dan itu berhasil."