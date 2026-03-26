Elkan Baggott Enggan Buka Kartu Tak Dipanggil Shin Tae-Yong & Patrick Kluivert Ke Timnas Indonesia

Baggott terakhir kali membela timnas senior pada putaran final Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Dalam keterangannya kepada wartwan, Kamis (26/3), menjelang pertandingan melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Baggott mengakui ada polemik di balik layar, namun memilih untuk bungkam.





“Ada beberapa alasan mengapa saya tidak dipanggil ke tim nasional. Beberapa akan saya simpan hari ini, dan mungkin diceritakan lain kali. Sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya,” ujar pemain bertinggi badan 196 cm itu dikutip laman Antara.





“Saya sangat senang bisa kembali dan mewakili negara saya lagi. Ini negara saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik serta membuat semua orang bangga. Saya merasa terhormat. Saya ingin tampil sebaik mungkin dan membuat diri saya sendiri, keluarga saya, dan orang-orang di negara ini bangga.”