Eks Bos Manchester United Erik Ten Hag Segera Kembali Ke Liga Primer? Siap Tukangi Tim Di Zona Merah Ini!

Ten Hag sangat marah dengan cara pemecatannya oleh Leverkusen setelah satu kekalahan dan satu hasil imbang di Bundesliga serta satu kemenangan melawan tim dari liga yang lebih rendah di ajang DFB-Pokal. Ia menyalahkan hasil buruknya pada fakta bahwa Leverkusen telah menjual sejumlah pemain top di musim panas, banyak di antaranya telah memenangkan gelar Bundesliga pertama klub.

Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan saat itu: "Berpisah dengan seorang pelatih setelah hanya dua pertandingan liga adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim panas ini, banyak pemain kunci yang merupakan bagian dari kesuksesan masa lalu meninggalkan skuad. Membangun tim baru yang kohesif adalah proses yang cermat yang membutuhkan waktu dan kepercayaan. Seorang pelatih baru berhak mendapatkan ruang untuk mengimplementasikan visinya, menetapkan standar, membentuk skuad dan meninggalkan jejaknya pada gaya bermain."

"Saya memulai pekerjaan ini dengan keyakinan dan energi penuh, tetapi sayangnya manajemen tidak bersedia memberi saya waktu dan kepercayaan yang saya butuhkan, yang sangat saya sesali. Saya merasa ini bukanlah hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Sepanjang karier saya, setiap musim yang saya lalui sebagai pelatih telah membawa kesuksesan. Klub-klub yang menaruh kepercayaan kepada saya telah diganjar dengan kesuksesan dan trofi."

Oleh karena itu, Ten Hag akan bersemangat untuk kembali melatih sesegera mungkin dan melupakan episode bersama Leverkusen. Dan bahkan jika Wolves memutuskan untuk tidak merekrutnya, ia pasti akan dikaitkan dengan lebih banyak pekerjaan di Liga Primer di masa mendatang.