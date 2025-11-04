Getty
Eks Bos Manchester United Erik Ten Hag Segera Kembali Ke Liga Primer? Siap Tukangi Tim Di Zona Merah Ini!
Ten Hag dalam pertimbangan untuk pekerjaan di Wolves
Ten Hag termasuk di antara kandidat pengganti Vitor Pereira di Wolves, menurut The Athletic. Pereira dibebastugaskan setelah Wolves dibantai 3-0 oleh Fulham pekan lalu, membuat mereka terpuruk di dasar klasemen Liga Primer tanpa kemenangan dari sepuluh pertandingan. Pelatih asal Portugal itu menjadi pelatih Wolves Desember lalu dan membawa mereka menjauh dari zona degradasi berkat enam kemenangan beruntun, rekor kemenangan terpanjang mereka di Liga Primer. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun pada bulan September, tetapi dipecat enam pekan kemudian.
O'Neil memimpin persaingan untuk menggantikan Pereira
Wolves telah menyatakan minatnya untuk berbicara dengan Ten Hag, yang sempat dibahas secara internal sebagai kandidat potensial. Namun, The Athletic melaporkan bahwa Gary O'Neil adalah kandidat terdepan untuk mengisi posisi kosong di Molineux setelah melakukan pembicaraan lanjutan. Akan menjadi perubahan yang luar biasa jika O'Neil menerima pekerjaan itu karena ia baru dipecat oleh Wolves kurang dari setahun yang lalu, dan digantikan oleh Pereira.
Rekor Ten Hag di Liga Primer beragam
Pelatih asal Belanda itu menjalani musim pertama yang luar biasa bersama United, memimpin Setan Merah finis di posisi ketiga Liga Primer, memenangkan Piala Liga, mencapai final Piala FA (yang akhirnya kalah dari Manchester City), dan mencapai perempat-final Liga Europa. Meskipun memperkuat skuad dengan merekrut Rasmus Hojlund, Mason Mount dan Andre Onana, ia menjalani musim kedua yang sangat mengecewakan. United finis di posisi kedelapan liga - pencapaian terburuk mereka di era Liga Primer saat itu - dan tersingkir dari di babak grup Liga Champions.
Tetapi, mereka berhasil mengakhiri musim dengan catatan positif dengan menjuarai Piala FA dan membalas kekalahan sebelumnya dari Manchester City di Wembley. Hasil mengejutkan ini membuat United secara tak terduga tetap mempercayai Ten Hag dan memperpanjang kontraknya hingga 2026. Namun, hanya empat bulan kemudian ia dipecat setelah empat kekalahan dalam sembilan pertandingan pembuka di liga musim itu.
Namun, hasil buruk United di bawah penerusnya, Ruben Amorim, memberikan perspektif baru bagi masa kepemimpinan Ten Hag. Di bawah Amorim, United finis di posisi ke-15 Liga Primer, finis terburuk mereka sejak terdegradasi 51 tahun sebelumnya, dan gagal lolos ke Eropa setelah kalah di final Liga Europa dari Tottenham.
Ten Hag ingin segera melupakan peran buruk di Leverkusen
Ten Hag sangat marah dengan cara pemecatannya oleh Leverkusen setelah satu kekalahan dan satu hasil imbang di Bundesliga serta satu kemenangan melawan tim dari liga yang lebih rendah di ajang DFB-Pokal. Ia menyalahkan hasil buruknya pada fakta bahwa Leverkusen telah menjual sejumlah pemain top di musim panas, banyak di antaranya telah memenangkan gelar Bundesliga pertama klub.
Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan saat itu: "Berpisah dengan seorang pelatih setelah hanya dua pertandingan liga adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim panas ini, banyak pemain kunci yang merupakan bagian dari kesuksesan masa lalu meninggalkan skuad. Membangun tim baru yang kohesif adalah proses yang cermat yang membutuhkan waktu dan kepercayaan. Seorang pelatih baru berhak mendapatkan ruang untuk mengimplementasikan visinya, menetapkan standar, membentuk skuad dan meninggalkan jejaknya pada gaya bermain."
"Saya memulai pekerjaan ini dengan keyakinan dan energi penuh, tetapi sayangnya manajemen tidak bersedia memberi saya waktu dan kepercayaan yang saya butuhkan, yang sangat saya sesali. Saya merasa ini bukanlah hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Sepanjang karier saya, setiap musim yang saya lalui sebagai pelatih telah membawa kesuksesan. Klub-klub yang menaruh kepercayaan kepada saya telah diganjar dengan kesuksesan dan trofi."
Oleh karena itu, Ten Hag akan bersemangat untuk kembali melatih sesegera mungkin dan melupakan episode bersama Leverkusen. Dan bahkan jika Wolves memutuskan untuk tidak merekrutnya, ia pasti akan dikaitkan dengan lebih banyak pekerjaan di Liga Primer di masa mendatang.
