Edwin van der Sar menjelaskan mengapa Andre Onana yang 'luar biasa' gagal di Manchester United dan memberikan penilaiannya tentang kiper baru nomor satu, Senne Lammens

Van der Sar mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: "Saya bekerja bersama Andre Onana selama tiga atau empat tahun di Ajax. Dia datang sebagai kiper ketiga dan sangat bersemangat untuk naik level dan menjadi kiper utama. Saya pikir, dan saya masih berpikir, bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa – refleks dan kaki – tetapi entah bagaimana, dia memiliki kesalahan aneh yang membuat Anda berpikir 'Itu gila, bagaimana dia bisa melakukan itu'.

"Sebuah tim menginginkan stabilitas, untuk tahu apa yang dilakukan kipernya sehingga barisan belakang bisa beradaptasi, dan saya pikir itulah yang terjadi [masalah] dengan André. Manchester United belum memiliki stabilitas dalam enam atau tujuh tahun terakhir – barisan belakang berubah, bek tengah dan gelandang berubah, pelatih berubah – jadi, sulit bagi pemain baru untuk masuk ke lingkungan di mana ekspektasi tinggi, tidak hanya untuk kiper tetapi juga untuk sayap atau gelandang. Banyak pemain yang datang ke sini dalam delapan atau sembilan tahun terakhir belum mencapai level yang diharapkan orang.

"Saya benar-benar yakin dia [André] akan sukses saat pertama kali datang ke sini. Seperti yang saya katakan, saya bekerja dengannya dan melihatnya di Ajax, dia bermain baik di Italia dan tampil di final Liga Champions, jadi saya pikir ini adalah pasangan yang sempurna."