Edwin van der Sar menjelaskan mengapa Andre Onana yang 'luar biasa' gagal di Manchester United dan memberikan penilaiannya tentang kiper baru nomor satu, Senne Lammens
Onana melanggar ekspektasi Van der Sar - dengan cara yang salah.
Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Onana didatangkan dari Inter dengan biaya £47 juta ($63 juta) pada 2023 untuk menggantikan David de Gea, namun permulaannya di Old Trafford melawan Lens berjalan buruk ketika ia kebobolan gol dari tendangan lob dari garis tengah lapangan pada pertandingan pertamanya.
Itu adalah kesalahan pertama dari banyak kesalahan besar yang terbukti merugikan kampanye Liga Champions United dan terus menghantui Onana hingga mantan gelandang United, Nemanja Matic, secara blak-blakan menyebut Onana sebagai "kiper terburuk dalam sejarah Man United" sebelum pertandingan perempat final Liga Europa musim lalu melawan Lyon.
Seolah-olah untuk menekankan poin tersebut, Onana membuat dua kesalahan dalam hasil imbang 2-2 pada leg pertama. Pertandingan terakhirnya untuk United juga menjadi malam yang tak terlupakan, di mana ia membuat dua kesalahan yang berujung pada gol dalam kekalahan memalukan di Carabao Cup melawan Grimsby Town. Beberapa hari kemudian, ia dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor. Kejatuhannya mencapai titik terendah ketika ia dicoret dari skuad Kamerun untuk Piala Afrika.
Onana memiliki 'kesalahan aneh dalam dirinya'
Van der Sar mengatakan kepada The Overlap, yang disajikan oleh Sky Bet: "Saya bekerja bersama Andre Onana selama tiga atau empat tahun di Ajax. Dia datang sebagai kiper ketiga dan sangat bersemangat untuk naik level dan menjadi kiper utama. Saya pikir, dan saya masih berpikir, bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa – refleks dan kaki – tetapi entah bagaimana, dia memiliki kesalahan aneh yang membuat Anda berpikir 'Itu gila, bagaimana dia bisa melakukan itu'.
"Sebuah tim menginginkan stabilitas, untuk tahu apa yang dilakukan kipernya sehingga barisan belakang bisa beradaptasi, dan saya pikir itulah yang terjadi [masalah] dengan André. Manchester United belum memiliki stabilitas dalam enam atau tujuh tahun terakhir – barisan belakang berubah, bek tengah dan gelandang berubah, pelatih berubah – jadi, sulit bagi pemain baru untuk masuk ke lingkungan di mana ekspektasi tinggi, tidak hanya untuk kiper tetapi juga untuk sayap atau gelandang. Banyak pemain yang datang ke sini dalam delapan atau sembilan tahun terakhir belum mencapai level yang diharapkan orang.
"Saya benar-benar yakin dia [André] akan sukses saat pertama kali datang ke sini. Seperti yang saya katakan, saya bekerja dengannya dan melihatnya di Ajax, dia bermain baik di Italia dan tampil di final Liga Champions, jadi saya pikir ini adalah pasangan yang sempurna."
Lammens bisa bertahan di United untuk waktu yang lama.
Manchester United telah menandatangani pemain muda berbakat Senne Lammens untuk menggantikan Onana setelah menolak kesempatan untuk merekrut Emi Martinez, pemenang Piala Dunia. Pemain Belgia ini telah menjadi sukses besar di United sejauh ini, tidak melakukan kesalahan besar yang sering dilakukan Onana dan memberikan keamanan tambahan bagi tim Red Devils yang berusaha finis di empat besar.
Van der Sar terkesan dengan pemain berusia 23 tahun ini. Ia mengatakan: "Dia bermain dengan baik. Tentu saja, baru tujuh atau delapan bulan, tapi tampaknya dia sudah memahami intensitas Premier League – saya melihatnya mengejar bola di area penalti dan menguasainya dengan percaya diri, melakukan penyelamatan saat dibutuhkan, tanpa berusaha melakukan penyelamatan saat tidak perlu. Saya tidak berada di sini setiap hari dan tidak melihat semua pertandingan, tapi dia terlihat memiliki paket yang baik untuk bertahan lama di sini [di Manchester United]."
Carrick membuat United bermain seperti 'tim dari masa lalu'
Van der Sar bermain bersama Michael Carrick selama lima musim di United dan dia yakin Setan Merah mulai terlihat seperti diri mereka yang dulu di bawah kepemimpinan mantan gelandang tersebut. Dia menjelaskan: "Manchester United memiliki budaya. Manchester City juga memiliki budaya; mereka telah berubah menjadi budaya yang benar-benar berbeda. Terkadang orang terlalu terpaku pada sejarah dan apa yang telah dicapai klub di masa lalu, serta cara tim bermain sepak bola.
"Tiga pertandingan terakhir yang dimainkan Manchester United terlihat sedikit seperti tim United dari masa lalu, dan itu menyenangkan untuk dilihat oleh para penggemar, keyakinan yang mereka dapatkan, dukungan yang tim dapatkan – mencetak gol di menit terakhir! Selama kita melakukan itu dalam pertandingan, kita mengarahkan bola ke gawang, dan mencetak gol, itu adalah sesuatu yang perlu kita percayai. Jika Anda bisa percaya pada tim – dan mereka adalah pemain yang bagus – tetapi mereka membutuhkan struktur tertentu untuk mengeluarkan kualitas terbaik dari mereka."
