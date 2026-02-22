Getty Images Sport
Eberechi Eze menyamai Thierry Henry dan Robin van Persie dalam sejarah Arsenal setelah penampilan heroiknya dalam derby London Utara melawan Tottenham
Kehebatan Eze dalam derby
Eze, yang mencetak hat-trick melawan rival lokal Arsenal di Emirates Stadium, yang juga berakhir dengan kemenangan 4-1, mencetak dua gol melawan Spurs yang sedang terpuruk pada Minggu. Gol gandanya yang terbaru membuatnya menyamai rekor gol Henry dan Van Persie dalam pertandingan ikonik tersebut, menurut Opta. Kini, ia hanya tertinggal dari pencetak gol terbanyak Arsenal dalam derby, Robert Pires, yang telah mencetak tujuh gol dalam pertandingan tersebut, dan Emmanuel Adebayor.
Kembali dari cuaca dingin
Eze baru tampil dalam 14 pertandingan musim ini dan belum bermain penuh 90 menit untuk Arsenal sejak 23 November. Ia tentu saja merasa senang bisa kembali menjadi sorotan bersama tim Mikel Arteta, yang berhasil mempertahankan keunggulan lima poin di puncak klasemen Premier League.
Berbicara setelah pertandingan, gelandang serang itu mengatakan kepada Sky Sports: "Saya selalu berusaha untuk berada di posisi yang tepat, siap, dan mencari ruang kosong, serta bekerja keras untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut. Butuh banyak usaha untuk sampai ke sana, dan hari ini berhasil. Kami menampilkan performa yang bagus. Kami melakukan apa yang perlu dilakukan hari ini, dan itu yang terpenting."
Ketika ditanya tentang pentingnya merespons hasil imbang yang mengecewakan melawan Wolves di pertengahan pekan, ia menjawab: "Ya, tentu saja itu yang terpenting. Kami tahu apa yang kami mampu lakukan. Kami harus bermain untuk mendominasi dan menang, dan kami memiliki pemain di tim untuk melakukannya. Kemenangan penting bagi kami dan kami terus maju."
Tentang Viktor Gyokeres, yang juga mencetak dua gol, ia menambahkan: "Vik berharap sepanjang pertandingan. Anda bisa melihat betapa besar kontribusinya bagi tim. Bukan hanya dengan golnya, tapi juga usaha yang ia berikan dan ia menempatkan pemain seperti saya dalam posisi yang baik, yang sangat membantu. Dan ia mencetak dua gol hari ini, yang pasti ia layak dapatkan."
Penurunan performa Spurs menuju zona degradasi
Spurs terpuruk di peringkat ke-16 dan sangat terancam degradasi. Klub London Utara ini hanya unggul empat poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18, dan hanya berhasil memenangkan tujuh dari 27 pertandingan mereka.
Menurut BBC, Arsenal mencatatkan kemenangan tandang terbesar mereka melawan Tottenham di liga sejak kemenangan 5-0 pada Desember 1978, sementara ini adalah musim kedua di mana The Gunners memenangkan kedua pertemuan liga dengan Spurs dengan selisih tiga gol atau lebih, setelah musim 1934-35.
Bek Micky van de Ven mengatakan: "Arsenal adalah tim yang lebih baik. Kami masih dalam permainan saat skor 1-1, tetapi setelah babak kedua, mereka langsung mencetak gol dan kemudian menjadi sangat sulit.
"Kami bisa melakukan pressing dengan lebih baik. Kami melakukan pressing tinggi, tetapi Arsenal berhasil mengatasinya. Ini adalah hal yang perlu kami perbaiki. Mereka adalah tim yang lebih baik hari ini.
"Ini berisiko saat Anda bermain man-to-man, dan jika satu pemain terlambat, Anda akan terbuka. Tapi saat Anda merebut bola di area tinggi, ada banyak opsi bagi kami. Namun sebaliknya, saat mereka keluar, itu sangat berisiko."
Tentang pelatih interim Igor Tudor, yang memimpin pertandingan pertamanya melawan The Gunners, Van der Ven menambahkan: "Dia terus mengawasi kami sepanjang minggu. Setiap hari kami berlatih untuk itu. Ini minggu pertamanya dan dia ingin membantu kami dengan segala cara. Kami punya seminggu untuk mempersiapkan diri menghadapi Fulham. Kami harus menang dalam pertandingan-pertandingan ini. Langkah demi langkah. Kami akan menghadapi Fulham sekarang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan bertanding melawan Chelsea dalam derby London lainnya pada Minggu depan, sementara Spurs akan bertanding melawan Fulham dalam laga derby ibu kota mereka.
