Eberechi Eze menyamai Thierry Henry dan Robin van Persie dalam sejarah Arsenal setelah penampilan heroiknya dalam derby London Utara melawan Tottenham

Eze baru tampil dalam 14 pertandingan musim ini dan belum bermain penuh 90 menit untuk Arsenal sejak 23 November. Ia tentu saja merasa senang bisa kembali menjadi sorotan bersama tim Mikel Arteta, yang berhasil mempertahankan keunggulan lima poin di puncak klasemen Premier League.

Berbicara setelah pertandingan, gelandang serang itu mengatakan kepada Sky Sports: "Saya selalu berusaha untuk berada di posisi yang tepat, siap, dan mencari ruang kosong, serta bekerja keras untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut. Butuh banyak usaha untuk sampai ke sana, dan hari ini berhasil. Kami menampilkan performa yang bagus. Kami melakukan apa yang perlu dilakukan hari ini, dan itu yang terpenting."

Ketika ditanya tentang pentingnya merespons hasil imbang yang mengecewakan melawan Wolves di pertengahan pekan, ia menjawab: "Ya, tentu saja itu yang terpenting. Kami tahu apa yang kami mampu lakukan. Kami harus bermain untuk mendominasi dan menang, dan kami memiliki pemain di tim untuk melakukannya. Kemenangan penting bagi kami dan kami terus maju."

Tentang Viktor Gyokeres, yang juga mencetak dua gol, ia menambahkan: "Vik berharap sepanjang pertandingan. Anda bisa melihat betapa besar kontribusinya bagi tim. Bukan hanya dengan golnya, tapi juga usaha yang ia berikan dan ia menempatkan pemain seperti saya dalam posisi yang baik, yang sangat membantu. Dan ia mencetak dua gol hari ini, yang pasti ia layak dapatkan."