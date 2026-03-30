EA SPORTS FC Mobile Hadirkan Special Item Hero Daniel Sturridge, Sang Legenda Liverpool Hadir Langsung Di Jakarta

EA Sports menghadirkan gebrakan dengan mengumumkan eks penyerang Timnas Inggris dan Liverpool Daniel Sturridge, sebagai special item Hero EA SPORTS FC Mobile terbaru.

Sturridge datang langsung ke Jakarta untuk menyapa para penggemar EA SPORTS FC Mobile dalam acara bertajuk EA x LFC 2026 Jakarta, di Official Store Liverpool FC, di Pondok Indah Mall 2, Jakarta, Minggu (29/3).

Para penggemar kini dapat bermain dengan menggunakan peran sang legenda The Reds di EA SPORTS FC Mobile, secara gratis sampai tanggal 12 April 2026. EA SPORTS FC Mobile menghubungkan warisan karier sepak bola Sturridge dengan budaya gaming. Seorang legenda yang sangat dikenal publik sepak bola dunia.

  • FBL-EUR-C1-INTER MILAN-BARCELONAAFP

    Apa Yang Dikatakan?

    Sturridge merasa tersanjung bisa hadir di Indonesia secara langsung, saat meluncurkan special item Hero dirinya di EA SPORTS FC. Pemain kelahiran 1 September 1989 itu menyanjung masyarakat Indonesia yang sangat ramah dalam menyambutnya.

    “Saya hadir ke sini ada dalam beberapa agenda, Second Change yang melihat para pemain muda berbakat Indonesia, serta tentunya bersama EA SPORTS FC,” ujar Sturridge.

    “Saya menyukai game EA SPORTS FC, dengan segala basis penggemarnya hingga konten-kontennya. Senang sekali kini saya berada di dalam game tersebut dengan karakter (kemampuan) yang bagus. Saya akan memberitahu anak-anak saya agar bermain menggunakan karakter ayahnya di EA SPORTS FC Mobile,” tambahnya.

    Menyapa Para Penggemar

    Dalam acara ini, Sturridge melakukan berbagai aktivitas interaktif bersama audiens, mulai dari berinteraksi bersama para penggemar EA SPORTS FC Mobile dan Liverpool, hingga mencoba item hero dirinya di game EA SPORTS FC Mobile.

    “Saya sangat senang hadir di Indonesia, khususnya Jakarta. Saya berjanji akan kembali lagi ke sini,” tutup Sturridge.

    Para pengunjung juga bisa bermain game EA SPORTS FC Mobile yang telah disediakan. Selain itu, ada sesi foto dan tanda tangan bersama sang bintang.

