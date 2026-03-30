EA SPORTS FC Mobile Hadirkan Special Item Hero Daniel Sturridge, Sang Legenda Liverpool Hadir Langsung Di Jakarta

Sturridge merasa tersanjung bisa hadir di Indonesia secara langsung, saat meluncurkan special item Hero dirinya di EA SPORTS FC. Pemain kelahiran 1 September 1989 itu menyanjung masyarakat Indonesia yang sangat ramah dalam menyambutnya.

“Saya hadir ke sini ada dalam beberapa agenda, Second Change yang melihat para pemain muda berbakat Indonesia, serta tentunya bersama EA SPORTS FC,” ujar Sturridge.

“Saya menyukai game EA SPORTS FC, dengan segala basis penggemarnya hingga konten-kontennya. Senang sekali kini saya berada di dalam game tersebut dengan karakter (kemampuan) yang bagus. Saya akan memberitahu anak-anak saya agar bermain menggunakan karakter ayahnya di EA SPORTS FC Mobile,” tambahnya.