EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Diterjemahkan oleh

EA Sports FC 26 Pemain Muda Terbaik: Penyerang, Gelandang, Bek, dan Kiper Berbakat dengan Potensi Tertinggi di Mode Karier

Jika Anda sedang membangun dinasti di EA Sports FC 26, Anda perlu berinvestasi pada talenta muda - GOAL siap membantu Anda.

Jika Anda memulai mode karier baru di EA Sports FC 26, Anda perlu memikirkan masa depan dan itu berarti merekrut pemain muda terbaik yang tersedia. Baik Anda klub besar yang ingin merekrut talenta seperti Lionel Messi berikutnya atau tim kecil yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi batu loncatan, membeli pemain muda berpotensi tinggi adalah aspek kunci dalam permainan ini.

Di sini, GOAL menghadirkan daftar pemain muda terbaik yang bisa Anda rekrut di setiap posisi—mulai dari penyerang, gelandang, hingga bek dan kiper—untuk membantu Anda memulai karier dengan gemilang di Career Mode.

KUNCI:POS = Posisi | CR = Peringkat Saat Ini | PR = Peringkat Potensi

  • endrickGetty Images

    Penyerang muda terbaik & penyerang sayap dalam EA Sports FC 26: Wonderkid CFs & STs

    PemainKlubUsiaPosisiCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiManchester United17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBologna20ST7684
    Kaye FuroClub Brugge18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    Penyerang Brasil Real Madrid, Endrick, tetap menjadi penyerang muda terbaik di EA Sports FC 26, dan juga dianggap sebagai penyerang dengan potensi tertinggi di FC 25. Peringkatnya di awal permainan adalah 77, tetapi ia memiliki batas atas yang sangat tinggi, yaitu 91 - peringkat yang, jika dicapai, akan menempatkannya pada level yang sama dengan pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.

    Pemain muda AC Milan, Francesco Camarda, yang dipinjamkan ke Lecce dalam permainan, mengikuti Endrick dalam hal potensi, dengan peringkat maksimal 87, menempatkannya sedikit di atas Mathys Tel dari Tottenham, yang memiliki potensi 86. Penggemar Manchester United akan antusias melihat perkembangan Chido Obi, yang memiliki potensi peringkat 84 dalam permainan.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Pemain tengah muda terbaik di EA Sports FC 26: Wonderkid CAM, RW, LW, CM, dan CDM

    PemainKlubUsiaPosisiCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Munich17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Tidak mengherankan jika Lamine Yamal dinobatkan sebagai gelandang muda terbaik di EA Sports FC 26, dan mengingat usianya yang baru 18 tahun, ia kemungkinan besar akan mempertahankan gelar tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Bintang muda Barcelona ini sudah menjadi salah satu pemain terbaik di game ini dan memiliki potensi rating 95, yang berarti ia mampu meniru talenta seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo.

    Duo Paris Saint-Germain, Desire Doue dan Joao Neves, mengikuti Yamal dengan peringkat potensi masing-masing 91 dan 90, sementara pemain seperti Estevao dari Chelsea (PR: 89) dan gelandang bertahan Ajax Jorthy Mokio (PR: 89) akan menjadi talenta yang diburu, terutama jika Anda mengendalikan klub besar. Winger Liverpool yang menjanjikan, Rio Ngumoha, memimpin daftar talenta berusia 17 tahun dalam daftar kami, dengan sensasi Anfield ini memiliki potensi rating 88.

    Talenta menarik lainnya dalam kelompok usia 17 tahun ini termasuk pemain muda Bayern Munich Lennart Karl (PRL 86), gelandang tengah Lille Ayyoub Bouaddi (PR: 86), dan gelandang serang Yunani Genk Konstantinos Karetsas (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bek muda terbaik di EA Sports FC 26: Bek tengah, bek kiri, dan bek kanan muda berbakat

    PemainKlubUsiaPosisiCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarcelona18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHamburg18Bek Tengah7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroManchester United19CB7886
    Joaquin SeysClub Brugge20RB7386
    Joane GadouRB Salzburg18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20CB7085
    Diego LeonManchester United18LB6485
    Martim FernandesPorto19RB7585
    Josh AcheampongChelsea19RB7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenManchester United18CB6984

    Dua bek tengah muda terbaik di EA Sports FC 26 keduanya bermain untuk Spanyol, tetapi berada di kedua sisi rivalitas Clásico. Dean Huijsen (PR: 89) dari Real Madrid dan Pau Cubarsi (PR: 88) dari Barcelona, tampaknya akan menjadi tulang punggung pertahanan La Roja untuk tahun-tahun mendatang. Pemain muda Jerman Finn Jeltsch dan bek tengah Kroasia Jusko Vuskovic tidak jauh di belakang, masing-masing memiliki potensi rating 87.

    Jorrel Hato dari Chelsea adalah bek kiri muda terbaik di permainan ini, sementara bek kanan muda terbaik adalah Givairo Read, yang bermain untuk Feyenoord. Manchester United tampaknya siap untuk masa depan, dengan Leny Yoro, Diego Leon, dan Ayden Heaven termasuk di antara talenta pertahanan muda terbaik di permainan ini.

  • Kiper muda terbaik di EA Sports FC 25: Kiper muda berbakat

    PemainKlubUsiaPosisiCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20Penjaga Gawang7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersStrasbourg20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17Penjaga Gawang5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19Penjaga Gawang6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19Penjaga Gawang6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19Penjaga Gawang6480

    Meskipun ia sudah mendekati usia akhir dalam kelompok wonderkid, Guillaume Restes tetap menjadi kiper muda terbaik di dunia. Namun, potensi kiper Toulouse ini turun dari 88 menjadi 86 di EA Sports FC 26. Matthieu Epolo memiliki batas atas yang serupa (PR: 85), sementara kiper Jerman Dennis Seimen masih termasuk di antara kiper muda terbaik di dunia.

    Prancis tampaknya menjadi tanah subur bagi bakat kiper, dengan nama-nama seperti Robin Risser, Ewen Jaouen, dan Mathys Niflore semua berkarier di negara tersebut.

  • Daftar historis pemain muda terbaik di EA Sports FC & FIFA

