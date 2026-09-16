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Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Dwigol Tammy Abraham membawa Aston Villa ke putaran keempat Carabao Cup

T. Abraham
Aston Villa
Carabao Cup
Coventry City vs Aston Villa
Coventry City

Tammy Abraham merespons spekulasi transfer musim panas dengan cara sempurna lewat dua golnya untuk mengantar Aston Villa ke putaran keempat Carabao Cup. Penyerang Inggris itu menolak kepindahan dari Villa Park dan kini telah mengirim pesan yang jelas kepada manajer Unai Emery terkait kelayakannya menjadi starter.

  • Abraham cetak dua gol untuk taklukkan Coventry

    Abraham tampil brilian dan membantu Villa mengalahkan Coventry City 3-1 untuk melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Penyerang Inggris itu mencetak dua gol, membuka skor saat laga baru berjalan tujuh menit dalam kemenangan nyaman tim asuhan Emery.

    Ross Barkley juga mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan terarah sebelum jeda. Kemenangan di ajang piala ini memberi Villa dorongan yang sangat dibutuhkan saat mereka berupaya menemukan momentum setelah awal yang sulit di kompetisi domestik.

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  • Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Striker kirim pesan kepada Emery

    Penampilan penentu kemenangan Abraham menjadi jawaban sempurna untuk manajernya. Emery dikabarkan bersedia melepas sang penyerang pada bursa transfer musim panas, sembari secara aktif menantangnya untuk memberikan lebih banyak kontribusi di lapangan.

    Menolak menyingkir, Abraham menolak kepindahan pinjaman ke Ipswich Town maupun Everton demi memperjuangkan tempatnya. Hasrat besarnya untuk membuktikan nilai dirinya terlihat jelas sepanjang laga melawan Coventry.

    Tekanan terhadap Abraham meningkat setelah kedatangan Nicolas Jackson senilai £65 juta dari Chelsea. Namun, dua penyelesaian dinginnya menunjukkan bahwa ia tetap menjadi aset yang sangat berharga bagi Aston Villa.

  • Kerapuhan lini belakang membuat Coventry City yang sedang terpuruk harus membayar mahal

    Emery melakukan tujuh perubahan pada tim Villa yang kalah dari Nottingham Forest, dan skuad rotasinya dengan senang hati memanfaatkan rapuhnya lini tengah Coventry. Tim tamu sempat terguncang ketika Victor Torp menyamakan agregat lewat tendangan bebas brilian dari jarak 25 yard ke pojok atas gawang, sementara Gustavo Hamer juga nyaris mencetak gol melalui sepakan jarak jauh.

    Namun, Barkley yang tak terkawal menanduk bola hasil sepak pojok sebelum jeda, menghukum Coventry yang kini sudah kebobolan 15 gol di semua kompetisi musim ini. Kerentanan di lini belakang ini terjadi tak lama setelah kekalahan kandang 5-0 yang menyedihkan dari Brighton pada hari Minggu.

    John McGinn sebelumnya sempat mengancam gawang sebelum Abraham akhirnya memastikan kemenangan. Tepat sebelum laga memasuki satu jam, sang penyerang dengan mudah melepaskan diri dari debutan Stephen Mfuni untuk menyambar sepak pojok McGinn dan memupus harapan Coventry.

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  • Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Villa berupaya menjaga momentum setelah melaju di piala

    Memastikan tempat di putaran keempat memberi Villa peluang vital untuk membangun momentum. Setelah kalah dalam tiga dari empat laga pembuka mereka di Premier League, tim asuhan Emery sangat membutuhkan hasil positif untuk menstabilkan keadaan dan memulihkan kepercayaan diri.

    Bagi Abraham, mengakhiri puasa gol yang membentang sejak April bisa menjadi katalis untuk kebangkitan musimnya. Ia berharap penampilan dominan di ajang piala ini memberinya tempat sebagai starter dalam laga-laga liga mereka berikutnya.

    Sementara itu, musim Coventry sudah terancam berubah menjadi mimpi buruk. Dengan kekalahan kelima dalam enam pertandingan pembuka mereka meski mencetak gol kandang pertama musim ini, mereka menghadapi perjuangan berat untuk membalikkan performa buruk tersebut.

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