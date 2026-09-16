Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dwigol Tammy Abraham membawa Aston Villa ke putaran keempat Carabao Cup
Abraham cetak dua gol untuk taklukkan Coventry
Abraham tampil brilian dan membantu Villa mengalahkan Coventry City 3-1 untuk melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Penyerang Inggris itu mencetak dua gol, membuka skor saat laga baru berjalan tujuh menit dalam kemenangan nyaman tim asuhan Emery.
Ross Barkley juga mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan terarah sebelum jeda. Kemenangan di ajang piala ini memberi Villa dorongan yang sangat dibutuhkan saat mereka berupaya menemukan momentum setelah awal yang sulit di kompetisi domestik.
- Getty Images Sport
Striker kirim pesan kepada Emery
Penampilan penentu kemenangan Abraham menjadi jawaban sempurna untuk manajernya. Emery dikabarkan bersedia melepas sang penyerang pada bursa transfer musim panas, sembari secara aktif menantangnya untuk memberikan lebih banyak kontribusi di lapangan.
Menolak menyingkir, Abraham menolak kepindahan pinjaman ke Ipswich Town maupun Everton demi memperjuangkan tempatnya. Hasrat besarnya untuk membuktikan nilai dirinya terlihat jelas sepanjang laga melawan Coventry.
Tekanan terhadap Abraham meningkat setelah kedatangan Nicolas Jackson senilai £65 juta dari Chelsea. Namun, dua penyelesaian dinginnya menunjukkan bahwa ia tetap menjadi aset yang sangat berharga bagi Aston Villa.
Kerapuhan lini belakang membuat Coventry City yang sedang terpuruk harus membayar mahal
Emery melakukan tujuh perubahan pada tim Villa yang kalah dari Nottingham Forest, dan skuad rotasinya dengan senang hati memanfaatkan rapuhnya lini tengah Coventry. Tim tamu sempat terguncang ketika Victor Torp menyamakan agregat lewat tendangan bebas brilian dari jarak 25 yard ke pojok atas gawang, sementara Gustavo Hamer juga nyaris mencetak gol melalui sepakan jarak jauh.
Namun, Barkley yang tak terkawal menanduk bola hasil sepak pojok sebelum jeda, menghukum Coventry yang kini sudah kebobolan 15 gol di semua kompetisi musim ini. Kerentanan di lini belakang ini terjadi tak lama setelah kekalahan kandang 5-0 yang menyedihkan dari Brighton pada hari Minggu.
John McGinn sebelumnya sempat mengancam gawang sebelum Abraham akhirnya memastikan kemenangan. Tepat sebelum laga memasuki satu jam, sang penyerang dengan mudah melepaskan diri dari debutan Stephen Mfuni untuk menyambar sepak pojok McGinn dan memupus harapan Coventry.
- Getty Images Sport
Villa berupaya menjaga momentum setelah melaju di piala
Memastikan tempat di putaran keempat memberi Villa peluang vital untuk membangun momentum. Setelah kalah dalam tiga dari empat laga pembuka mereka di Premier League, tim asuhan Emery sangat membutuhkan hasil positif untuk menstabilkan keadaan dan memulihkan kepercayaan diri.
Bagi Abraham, mengakhiri puasa gol yang membentang sejak April bisa menjadi katalis untuk kebangkitan musimnya. Ia berharap penampilan dominan di ajang piala ini memberinya tempat sebagai starter dalam laga-laga liga mereka berikutnya.
Sementara itu, musim Coventry sudah terancam berubah menjadi mimpi buruk. Dengan kekalahan kelima dalam enam pertandingan pembuka mereka meski mencetak gol kandang pertama musim ini, mereka menghadapi perjuangan berat untuk membalikkan performa buruk tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami