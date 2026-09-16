Dwigol Tammy Abraham membawa Aston Villa ke putaran keempat Carabao Cup

Emery melakukan tujuh perubahan pada tim Villa yang kalah dari Nottingham Forest, dan skuad rotasinya dengan senang hati memanfaatkan rapuhnya lini tengah Coventry. Tim tamu sempat terguncang ketika Victor Torp menyamakan agregat lewat tendangan bebas brilian dari jarak 25 yard ke pojok atas gawang, sementara Gustavo Hamer juga nyaris mencetak gol melalui sepakan jarak jauh.

Namun, Barkley yang tak terkawal menanduk bola hasil sepak pojok sebelum jeda, menghukum Coventry yang kini sudah kebobolan 15 gol di semua kompetisi musim ini. Kerentanan di lini belakang ini terjadi tak lama setelah kekalahan kandang 5-0 yang menyedihkan dari Brighton pada hari Minggu.

John McGinn sebelumnya sempat mengancam gawang sebelum Abraham akhirnya memastikan kemenangan. Tepat sebelum laga memasuki satu jam, sang penyerang dengan mudah melepaskan diri dari debutan Stephen Mfuni untuk menyambar sepak pojok McGinn dan memupus harapan Coventry.