Getty Images
Diterjemahkan oleh
Dusan Vlahovic terbuka untuk tetap di Juventus meskipun ada minat dari Premier League terhadap striker tersebut, sementara pembicaraan awal sedang berlangsung
Pertemuan penting berlangsung di Turin
Menurut laporan terbaru, pertemuan yang dinantikan lama akhirnya berlangsung di Turin, berpotensi menjadi katalisator perubahan drastis dalam strategi transfer Juventus ke depan. Bianconeri saat ini tengah menjalani periode negosiasi internal yang intens, bekerja keras untuk memastikan masa depan beberapa figur kunci dalam skuad. Dengan Kenan Yildiz dan Weston McKennie telah mengikat masa depan mereka dengan klub, sorotan kini sepenuhnya tertuju pada striker andalan mereka, nomor sembilan.
Spekulasi telah mengelilingi pemain internasional Serbia berusia 26 tahun ini selama berbulan-bulan, terutama dengan kontraknya yang semakin mendekati tanggal berakhirnya pada Juni 2026. Pertemuan awal antara petinggi klub dan perwakilan striker tersebut telah menghasilkan hasil positif yang tidak banyak orang duga beberapa minggu lalu, menunjukkan adanya keinginan bersama untuk menemukan titik temu.
- Getty Images
Pemulihan cedera dan dukungan Chiellini
Waktu pembicaraan ini sangat krusial. Vlahovic telah absen selama tiga bulan karena cedera, namun kembalinya dia ke latihan tim penuh minggu depan bertepatan dengan sikap terbuka baru dari klub terkait kontraknya. Direktur Strategi Sepak Bola Juventus, Giorgio Chiellini, berperan penting dalam perubahan ini, bertindak sebagai mediator dan secara terbuka mendukung striker tersebut setelah pertandingan berat tim melawan Galatasaray.
Berbicara kepada media, Chiellini memberikan secercah harapan bagi para penggemar yang berharap mantan pemain Fiorentina itu tetap bertahan. "Ada rasa hormat yang besar, cintanya pada Juve terlihat jelas," kata Chiellini. "Dusan akan menjadi nilai tambah untuk sprint akhir, kita akan menemukan waktu dan cara untuk memahami apa yang bisa menjadi masa depan bersama."
Vlahovic menunjukkan kesediaannya untuk tetap tinggal.
Mungkin kabar paling menggembirakan bagi para pendukung Juventus adalah sikap Vlahovic yang sangat terbuka terhadap perpanjangan kontrak. Meskipun terus dikaitkan dengan AC Milan, Barcelona, dan beberapa klub Premier League, striker tersebut telah menegaskan bahwa prioritasnya tetap pada Juventus. Profesionalismenya telah membuatnya tetap menjadi bagian penting dalam rencana manajer Luciano Spalletti.
Menurut Sky Sport, penyerang asal Serbia itu kembali menegaskan dalam pertemuan terbaru bahwa ia belum mencapai kesepakatan dengan klub lain. Selain itu, ia menyatakan bahwa sebelum bernegosiasi dengan klub lain, ia akan mendengarkan tawaran Juventus dengan keterbukaan yang tulus untuk tetap di Turin, memberikan dorongan besar bagi proyek jangka panjang klub.
- Getty Images
Mengatasi hambatan keuangan
Namun, meskipun ada suasana positif yang terpancar dari pembicaraan awal, kesenjangan ekonomi yang signifikan tetap ada. Agar kemitraan baru ini dapat diformalkan dengan sukses, baik klub maupun pemain harus bersedia melakukan kompromi. Juventus secara ketat mengikuti model keuangan baru yang berkelanjutan dan ingin menjaga gaji pemain top di sekitar angka €7 juta, batas yang baru-baru ini didekati oleh Yildiz.
Di sisi lain, Vlahovic perlu bersedia berkompromi. Laporan menyebutkan bahwa pemain Serbia tersebut harus menurunkan tuntutannya jauh di bawah €10 juta yang diminta sejauh ini agar sesuai dengan batasan ekonomi klub saat ini. Meskipun menjembatani kesenjangan multi-juta euro ini merupakan tindakan yang rumit, keinginan bersama untuk terus bekerja sama dapat pada akhirnya mengamankan inti skuad Spalletti.
Iklan