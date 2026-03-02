Dusan Vlahovic terbuka untuk tetap di Juventus meskipun ada minat dari Premier League terhadap striker tersebut, sementara pembicaraan awal sedang berlangsung

Menurut laporan terbaru, pertemuan yang dinantikan lama akhirnya berlangsung di Turin, berpotensi menjadi katalisator perubahan drastis dalam strategi transfer Juventus ke depan. Bianconeri saat ini tengah menjalani periode negosiasi internal yang intens, bekerja keras untuk memastikan masa depan beberapa figur kunci dalam skuad. Dengan Kenan Yildiz dan Weston McKennie telah mengikat masa depan mereka dengan klub, sorotan kini sepenuhnya tertuju pada striker andalan mereka, nomor sembilan.

Spekulasi telah mengelilingi pemain internasional Serbia berusia 26 tahun ini selama berbulan-bulan, terutama dengan kontraknya yang semakin mendekati tanggal berakhirnya pada Juni 2026. Pertemuan awal antara petinggi klub dan perwakilan striker tersebut telah menghasilkan hasil positif yang tidak banyak orang duga beberapa minggu lalu, menunjukkan adanya keinginan bersama untuk menemukan titik temu.