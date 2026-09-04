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Besiktas JK v Corum FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Dusan Vlahovic akhirnya mengungkap KEBENARAN di balik kepindahannya yang pahit dari Juventus

D. Vlahovic
Juventus
Besiktas
Super Lig
Serie A

Dusan Vlahovic buka suara soal kepergiannya dari Juventus pada musim panas ini setelah merampungkan kepindahan bebas transfer ke Besiktas. Striker asal Serbia itu dengan tegas membantah rumor soal tuntutan kontrak yang berlebihan, dan mengklaim bahwa ia secara tidak adil dicadangkan pada tahun terakhirnya di Turin karena kontraknya akan habis.

  • Striker Serbia memulai petualangan di Turki

    Vlahovic resmi membuka lembaran baru setelah menutup masanya di Juventus. Striker asal Serbia itu bergabung dengan Besiktas secara bebas transfer pada musim panas ini, mengakhiri kebersamaan selama empat setengah tahun di Turin. Kepergiannya menandai berakhirnya petualangan yang dimulai pada Januari 2022, setelah kepindahan senilai €85 juta dari Fiorentina. Kini berkarier di Turki, pemain berusia 26 tahun itu merefleksikan musim terakhir yang sulit bersama Juventus.

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  • Besiktas-JK-vs-Corum-FK-Trendyol-Super-League-3rd-weekAFP

    Vlahovic mempertanyakan perannya yang berkurang

    Selama bulan-bulan terakhirnya di Juventus, waktu bermain Vlahovic berkurang secara signifikan. Penyerang kelahiran Beograd itu meyakini dirinya diturunkan dalam urutan pilihan semata-mata karena kontraknya mendekati akhir. Berbicara kepada Mozzart Sport, ia tidak menahan diri saat membahas perlakuan terhadap dirinya.

    "Saya memulai dari bangku cadangan karena alasan yang sudah diketahui: saya memasuki tahun terakhir kontrak saya. Menurut pendapat saya, itu satu-satunya alasan," jelas Vlahovic.

  • Meluruskan fakta soal perpanjangan kontrak

    Sepanjang musim terakhirnya di Italia, laporan-laporan kerap menyebut bahwa Vlahovic mengajukan tuntutan finansial yang tidak masuk akal. Namun, penyerang timnas Serbia itu dengan tegas membantah klaim tersebut, seraya menegaskan bahwa jajaran petinggi klub membiarkannya tidak mengetahui situasi yang sebenarnya.

    "Ditulis bahwa saya menetapkan berbagai syarat untuk kontrak baru dengan Juventus, tetapi banyak dari itu tidak benar," ungkapnya. "Selama tiga tahun, terlepas dari semua yang ditulis tentang perpanjangan kontrak saya, saya tidak memiliki pembicaraan konkret dengan para direktur hingga akhir musim. Ada banyak tekanan kepada saya dan itu mengganggu saya, karena saya tahu apa kebenarannya dan apa yang terjadi."

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  • Besiktas-JK-vs-Corum-FK-Trendyol-Super-League-3rd-weekAFP

    Awal baru di Istanbul

    Dengan frustrasinya di Juventus kini sudah di belakang, Vlahovic sepenuhnya fokus pada babak barunya di Super Lig. Para pendukung Besiktas sudah memberinya sambutan hangat, dan sang penyerang bertekad membalas kepercayaan mereka.

    Sementara itu, Juventus harus melangkah maju dengan lini serang yang dibangun ulang. Vlahovic kini bertekad menunjukkan kepada raksasa Italia itu apa yang telah mereka lepaskan.

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