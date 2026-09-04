Sepanjang musim terakhirnya di Italia, laporan-laporan kerap menyebut bahwa Vlahovic mengajukan tuntutan finansial yang tidak masuk akal. Namun, penyerang timnas Serbia itu dengan tegas membantah klaim tersebut, seraya menegaskan bahwa jajaran petinggi klub membiarkannya tidak mengetahui situasi yang sebenarnya.

"Ditulis bahwa saya menetapkan berbagai syarat untuk kontrak baru dengan Juventus, tetapi banyak dari itu tidak benar," ungkapnya. "Selama tiga tahun, terlepas dari semua yang ditulis tentang perpanjangan kontrak saya, saya tidak memiliki pembicaraan konkret dengan para direktur hingga akhir musim. Ada banyak tekanan kepada saya dan itu mengganggu saya, karena saya tahu apa kebenarannya dan apa yang terjadi."