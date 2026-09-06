Durasi absennya mengejutkan: El Kaabi menjalani operasi yang sukses

Bintang Maroko Ayoub El Kaabi, penyerang klub Yunani Olympiacos, menjalani operasi pada Minggu pagi ini yang berjalan sukses, untuk menangani cedera patah tulang di kaki kirinya.

Pada menit ke-43 dalam laga Olympiacos melawan Volos pada pekan ketiga Liga Yunani, Sabtu, El Kaabi berusaha mengejar bola sebelum kiper, namun kiper tersebut menyambar bola dengan melompat kuat sehingga mencederai pemain Maroko itu dengan cedera mengerikan akibat kerasnya benturan.

El Kaabi kesakitan hebat yang membuat panik semua orang di stadion, sebelum para dokter masuk, kemudian ia dengan cepat dibawa ke ambulans, mengingat kondisi kritis yang dialami sang pemain.