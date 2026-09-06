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Durasi absennya mengejutkan: El Kaabi menjalani operasi yang sukses

NFC Volos vs Olympiakos Piraeus
NFC Volos
Olympiakos Piraeus
Super League
A. El Kaabi
Yunani
Maroko

Pengumuman diagnosis cedera mengerikan

Bintang Maroko Ayoub El Kaabi, penyerang klub Yunani Olympiacos, menjalani operasi pada Minggu pagi ini yang berjalan sukses, untuk menangani cedera patah tulang di kaki kirinya.

Pada menit ke-43 dalam laga Olympiacos melawan Volos pada pekan ketiga Liga Yunani, Sabtu, El Kaabi berusaha mengejar bola sebelum kiper, namun kiper tersebut menyambar bola dengan melompat kuat sehingga mencederai pemain Maroko itu dengan cedera mengerikan akibat kerasnya benturan.

El Kaabi kesakitan hebat yang membuat panik semua orang di stadion, sebelum para dokter masuk, kemudian ia dengan cepat dibawa ke ambulans, mengingat kondisi kritis yang dialami sang pemain.

  • 1Diagnosis final: patah tulang kaki

    Situs Yunani Sportal menuturkan: "Penyerang internasional Maroko itu mengalami patah tulang (tibia dan fibula) di kaki kirinya, sesaat sebelum berakhirnya babak pertama pada laga Olympiacos melawan Volos (1-1) dalam pekan ketiga Liga Utama".

    Situs itu melanjutkan: "Operasi dilakukan di Athena oleh dokter Olympiacos, Christos Theos, dan tim medisnya, dan berjalan dengan sukses".

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  • 2Perkiraan durasi absen Ayoub El Kaabi

    Situs Protothema Yunani menyebutkan: "Adapun mengenai durasi absennya, diperkirakan Ayoub El Kaabi akan membutuhkan waktu menjauh dari kompetisi olahraga selama enam hingga tujuh bulan."

    Di saat yang sama, situs itu menegaskan bahwa "durasi pasti absennya dari lapangan sangat bergantung pada respons tubuhnya terhadap perawatan dan rehabilitasi."

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  • 3Masa rehabilitasi dimulai hari ini

    Menurut situs Sport 24 Yunani, "Olympiakos menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa operasi berjalan lancar oleh dokter utama tim Christos Theos dan timnya di klinik P. Faliros yang berada di bawah Pusat Medis Athena".

    Ia menjelaskan: "Periode pascaoperasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, tim merah-putih menyatakan bahwa periode rehabilitasi dimulai hari ini, dengan tujuan pemulihan El Kaabi secara bertahap, aman, dan penuh untuk kembali ke aktivitas kompetitif".

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