Duo Sunderland Noah Sadiki & Arthur Siap Bintangi RD Kongo Di Piala Dunia 2026

Bek veteran Masuaku menggambarkan kelolosan tersebut sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah sepakbola Kongo. Membahas upaya mereka bisa mencapai tahap ini, bek Sunderland tersebut berkata pada Maret lalu: "Tentu saja saya memikirkannya. Saya berbicara tentang rakyat Kongo. Pertandingan terpenting, menurut saya, mungkin dalam sejarah kita, karena sudah lebih dari 50 tahun sejak terakhir kali kita bermain di Piala Dunia."

Masuaku juga menggarisbawahi makna yang lebih luas dari upaya mereka, dengan menambahkan: "Ini adalah negara yang sedang berperang, jangan sampai kita lupa, dan jika kita dapat membawa kembali senyum dan harapan kepada rakyat kita, itu akan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa grup kita di Kongo, kita, katakanlah, adalah pembawa bendera. Rakyat melihat diri mereka sendiri dalam citra yang kita wakili."