Sunderland
Duo Sunderland Noah Sadiki & Arthur Siap Bintangi RD Kongo Di Piala Dunia 2026
Kongo bersiap tampil di Piala Dunia 2026
RD Kongo akan bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tampil sebagai Zaire pada tahun 1974, mengakhiri absen selama 52 tahun dari turnamen sepak bola terbesar ini. Tim berjuluk Leopards ini mencapai putaran final setelah finis di posisi kedua grup kualifikasi CAF sebelum menempuh jalan yang sulit melalui babak play-off. Mereka mengalahkan Nigeria di play-off CAF dan kemudian mengalahkan Jamaika dalam pertandingan antarbenua untuk mengamankan tempat mereka di turnamen di Amerika Utara.
Prestasi ini melanjutkan peningkatan performa tim di bawah pelatih kepala Sebastien Desabre, yang timnya baru-baru ini tampil mengesankan dengan mencapai babak gugur Piala Afrika.
- Sunderland
Masuaku soroti keberhasilan Kongo
Bek veteran Masuaku menggambarkan kelolosan tersebut sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah sepakbola Kongo. Membahas upaya mereka bisa mencapai tahap ini, bek Sunderland tersebut berkata pada Maret lalu: "Tentu saja saya memikirkannya. Saya berbicara tentang rakyat Kongo. Pertandingan terpenting, menurut saya, mungkin dalam sejarah kita, karena sudah lebih dari 50 tahun sejak terakhir kali kita bermain di Piala Dunia."
Masuaku juga menggarisbawahi makna yang lebih luas dari upaya mereka, dengan menambahkan: "Ini adalah negara yang sedang berperang, jangan sampai kita lupa, dan jika kita dapat membawa kembali senyum dan harapan kepada rakyat kita, itu akan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa grup kita di Kongo, kita, katakanlah, adalah pembawa bendera. Rakyat melihat diri mereka sendiri dalam citra yang kita wakili."
Sadiki jadi pemain kunci Kongo
Meskipun Masuaku memberikan kepemimpinan dan pengalaman, sebagian besar sorotan tertuju pada bintang Sunderland, Sadiki. Gelandang muda ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di negara itu dan diharapkan memainkan peran kunci di Piala Dunia.
Biasanya beroperasi di posisi gelandang bertahan, Sadiki menggabungkan kekuatan fisik dengan visi dan membantu mengatur tempo pertandingan. Kemampuannya untuk merebut bola dan melancarkan serangan bisa terbukti krusial melawan lawan yang lebih kuat.
- Sunderland
Kongo bersiap menghadapi ujian berat
Kongo akan mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi salah satu favorit juara, Portugal, di Houston Stadium, Kamis (18/6) dini hari WIB. Setelah kembali ke ajang tertinggi dalam lebih dari lima dekade, Leopards jelas akan berupaya untuk melaju jauh dan memberi kejutan di Amerika Utara.