"Dulu aku benar-benar kurus seperti tiang" - Gelandang Bayern Munich mengapresiasi Cristiano Ronaldo sebagai "panutan" yang berperan besar dalam perkembangan fisiknya yang luar biasa

Komitmennya terhadap perkembangan fisiknya telah membuahkan hasil yang signifikan, memungkinkan pemain muda ini bermain dengan keyakinan diri yang luar biasa. Posisi statusnya di tim utama Bayern telah meningkat selama tiga musim terakhir, dengan total 31 penampilan di semua kompetisi hingga saat ini.

"Saya sangat percaya diri. Saya ingin setiap bola, itu gaya bermain saya. Dan saya merasa lebih baik dari sebelumnya," ujarnya, sambil mengakui bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Mindset ini telah menjadikannya aset vital bagi raksasa Bavaria.

Sejak bergabung dengan klub sejak usia muda, Pavlovic menjalani kenyataan yang diidamkan jutaan anak lokal, dan ia menyambut ide menjadi pemain setia satu klub. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, tetap di Munich sepanjang kariernya adalah "pasti menjadi opsi" baginya. "Saya tidak tahu apa-apa selain FC Bayern. Jika semuanya berjalan sesuai keinginan kami di sini, tidak ada alasan untuk melakukan hal lain," tegas warga asli Munich tersebut.