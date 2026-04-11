Dukungan Spanyol untuk Maroko dalam krisis CAN: Siapa yang mundur, dia yang rugi

Albert Masno, wakil pemimpin redaksi surat kabar Sport, mendukung tim nasional Maroko dalam upayanya meraih gelar Piala Afrika 2025.

Timnas Senegal dinobatkan sebagai juara Piala Afrika setelah menang di final melawan Maroko dengan skor 1-0.

Namun, Uni Afrika kemudian mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Timnas Maroko.

Masnou mengatakan dalam artikelnya yang diterbitkan di surat kabar Sport, "Biarkan sepak bola berjalan sebagaimana mestinya... Maroko benar."

Dia menambahkan, "Sudah tiga bulan berlalu sejak final Piala Afrika, dan kasus ini masih dibahas hingga hari ini. CAF memberikan gelar tersebut kepada Maroko, karena Senegal, pihak lain dalam final, mundur dari pertandingan."

Baca juga

