Morocco Senegal AFCON 2025AFP

Diterjemahkan oleh

Dukungan Spanyol untuk Maroko dalam krisis CAN: Siapa yang mundur, dia yang rugi

Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Africa Cup of Nations
Senegal
Maroko
Spanyol

Albert Masno, wakil pemimpin redaksi surat kabar Sport, mendukung tim nasional Maroko dalam upayanya meraih gelar Piala Afrika 2025.

Timnas Senegal dinobatkan sebagai juara Piala Afrika setelah menang di final melawan Maroko dengan skor 1-0.

Namun, Uni Afrika kemudian mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Timnas Maroko.

Masnou mengatakan dalam artikelnya yang diterbitkan di surat kabar Sport, "Biarkan sepak bola berjalan sebagaimana mestinya... Maroko benar."

Dia menambahkan, "Sudah tiga bulan berlalu sejak final Piala Afrika, dan kasus ini masih dibahas hingga hari ini. CAF memberikan gelar tersebut kepada Maroko, karena Senegal, pihak lain dalam final, mundur dari pertandingan."

Baca juga

Kekalahan telak Maroko dari Senegal di Piala Afrika U-17

    Tidak ada tim yang boleh mundur dari lapangan

    Masuno melanjutkan dalam artikelnya, "Para pemain Senegal telah meninggalkan lapangan menuju ruang ganti, dan beberapa di antaranya bahkan mengunggah konten di Snapchat, sebelum akhirnya kembali ke lapangan. Berdasarkan instruksi pelatih, pertandingan dilanjutkan, dan berakhir pada babak tambahan dengan kemenangan Senegal."

    Dia menjelaskan, "Setelah meninjau laporan, CAF memutuskan bahwa pemenangnya tidak bisa Senegal karena para pemainnya meninggalkan lapangan. Meskipun keputusan ini tidak biasa, karena jarang sekali juara diumumkan di kantor federasi alih-alih di lapangan, namun keputusan tersebut benar dari sudut pandang federasi."

    Dia menekankan, "Tidak ada tim yang boleh meninggalkan lapangan, dan jika melakukannya, mereka kalah dalam pertandingan. Ini adalah aturan dasar sepak bola. Bayangkan jika Barcelona meninggalkan lapangan sebagai protes atas kartu merah yang diterima Kubarsi atau karena penalti yang tidak diberikan kepada Pobel. Siapa yang pergi, dia kalah."

    Dia menyimpulkan, "Sudah lama turnamen ini berlangsung, dan yang harus dilakukan semua orang adalah membiarkan sepak bola berjalan sebagaimana mestinya, serta mematuhi keputusan yang telah diambil pada waktunya. Maroko pantas mendapatkan gelar tersebut."

