Duel Monolog Emil Audero & Striker Lawan, Cremonese Ditahan Verona
Audero jatuh bangun menghindari gawang dari kebobolan
Cremonese melanjutkan paceklik kemenangan ketika hanya bermain imbang tanpa gol melawan juru kunci klasemen Verona di Stadion Giovanni Zini, Selasa (20/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Emil Audero tampil gemilang di pertandingan ini. Kiper timnas Indonesia ini beberapa kali mementahkan sejumlah peluang milik Verona, terutama yang datang dari striker tim tamu Giovane. Kekesalan dan rasa frustrasi mesin gol Verona itu terlihat selepas wasit meniup peluit panjang. Bisa dibilang ini adalah duel monolog antara Audero dan Giovane.
Pada menit ke-16 dan 38, Audero menepis dua peluang milik Giovane. Selanjutnya di menit ke-62, Audero secara ajaib membelokkan bola ke sudut lapangan, tetapi Giovane berada dalam posisi offside. Kemudian Suat Serdar mencoba peruntungan dari luar kotak penalti dua kali, namun bisa digagalkan Audero.
Audero selanjutnya menepis tendangan Antoine Bernede untuk menghasilkan tendangan sudut bagi Verona. Tendangan akrobatik Giovane berhasil membobol gawang Audero di menit ke-85, tapi dianulir, karena dalam posisi offside. Kedua tim pun gagal mencetak gol hingga laga berakhir.
Clean sheet pertama bagi kiper kelahiran Mataram
Hasil imbang melawan Verona menjadi clean sheet pertama bagi Audero setelah di empat laga sebelumnya kebobolan sepuluh gol. Raihan satu angka belum membuat Cremonese menjauh dari zona merah, karena mereka kini berada di posisi 12 dengan nilai 23, atau berselisih enam poin dari Lecce yang berada di tempat teratas wilayah degradasi. Sedangkan Verona menduduki dasar klasemen dengan 14 poin.
Pertemuan sesama pemain timnas Indonesia
Audero bersama Cremonese terus berusaha menghentikan rangkaian buruk mereka di tujuh laga beruntun, dan mereka selanjutnya akan bertandang ke Stadion Mapel, Minggu (25/1) malam WIB. Ini bakal menjadi laga yang menarik, karena Audero bertemu dengan rekannya di timnas Indonesia, Jay Idzes, yang juga sedang memburu kemenangan setelah di tujuh laga sebelumnya gagal menuai tiga poin.
Susunan pemain
Cremonese: Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli.
Verona: Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr.
