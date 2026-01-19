Duel Monolog Emil Audero & Striker Lawan, Cremonese Ditahan Verona

Cremonese melanjutkan paceklik kemenangan ketika hanya bermain imbang tanpa gol melawan juru kunci klasemen Verona di Stadion Giovanni Zini, Selasa (20/1) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Emil Audero tampil gemilang di pertandingan ini. Kiper timnas Indonesia ini beberapa kali mementahkan sejumlah peluang milik Verona, terutama yang datang dari striker tim tamu Giovane. Kekesalan dan rasa frustrasi mesin gol Verona itu terlihat selepas wasit meniup peluit panjang. Bisa dibilang ini adalah duel monolog antara Audero dan Giovane.

Pada menit ke-16 dan 38, Audero menepis dua peluang milik Giovane. Selanjutnya di menit ke-62, Audero secara ajaib membelokkan bola ke sudut lapangan, tetapi Giovane berada dalam posisi offside. Kemudian Suat Serdar mencoba peruntungan dari luar kotak penalti dua kali, namun bisa digagalkan Audero.

Audero selanjutnya menepis tendangan Antoine Bernede untuk menghasilkan tendangan sudut bagi Verona. Tendangan akrobatik Giovane berhasil membobol gawang Audero di menit ke-85, tapi dianulir, karena dalam posisi offside. Kedua tim pun gagal mencetak gol hingga laga berakhir.