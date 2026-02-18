Goal.com
Duduk di bangku cadangan, terancam dipinjamkan, dan posisi di Piala Dunia terancam serius: Eberechi Eze menghadapi pekan krusial dalam upayanya menghindari status 'gagal transfer' di Arsenal

Eberechi Eze seharusnya menjadi faktor X Arsenal musim ini, seorang pemain yang bisa memecahkan kebiasaan dan menghadirkan momen-momen magis bagi tim yang terorganisir rapi dan membutuhkan sentuhan serangan ekstra. The Gunners berada di puncak klasemen Premier League, tetapi mereka masih kekurangan kelancaran di area final, dan Eze jarang membuktikan dirinya sebagai jawaban atas pertanyaan tentang daya serang mereka dari permainan terbuka.

Dalam 33 penampilannya bersama Arsenal, Eze telah mencetak lima gol dan enam assist. Itu bukan hasil yang buruk, tapi jika diteliti lebih dalam, mudah untuk merasa kecewa. Pertama-tama, tiga dari lima gol tersebut dicetak dalam satu pertandingan - sebuah hat-trick yang tak terlupakan melawan Tottenham, yang merupakan prestasi luar biasa terlepas dari konteks luar biasa yang mengelilinginya. Pemain berusia 27 tahun ini juga harus menanggung periode panjang di luar skuad sejak kedatangannya dari Crystal Palace, meskipun dia adalah salah satu dari sedikit anggota skuad Mikel Arteta yang tidak absen karena cedera musim ini.

Pertanyaan pun mulai muncul tentang pemain yang bisa saja menghabiskan £67,5 juta ($92,1 juta) bagi Arsenal. Namun, ada peluang besar bagi Eze untuk membalikkan narasi ini. Lagi pula, ini biasanya merupakan waktu di mana dia benar-benar bersinar.

    Penculikan

    Setelah membawa Palace meraih gelar FA Cup di akhir musim lalu, membawa klub tersebut meraih trofi besar pertamanya, banyak yang meyakini bahwa Eze akan hengkang pada musim panas. Salah satu putra kesayangan The Eagles akan diberi kesempatan untuk mengembangkan sayapnya di panggung yang lebih besar.

    Selama sebagian besar jendela transfer, tujuannya tampaknya adalah Tottenham, yang telah menargetkan Eze sebagai incaran selama bertahun-tahun, sejak masa-masa Eze di Championship bersama Queens Park Rangers. Tampaknya Arsenal, yang melepas Eze saat masih remaja, telah mengurangi minat mereka, dan Spurs akan menandatangani gelandang serang itu pada akhir Agustus setelah Palace menemukan pengganti, sementara pelatih kepala Oliver Glasner juga berharap dapat mempertahankannya untuk kedua leg playoff Liga Konferensi.

    Tottenham hampir mencapai kesepakatan prinsip dengan Palace dan pemain tersebut ketika Arteta menelepon Eze untuk menanyakan apakah ia lebih memilih bergabung dengan Arsenal, yang memperlancar proses salah satu pencurian pemain paling ikonik di Premier League. Pada 23 Agustus, Eze diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal, diperkenalkan kepada penonton Emirates Stadium yang riuh selama kemenangan 5-0 atas Leeds United. Dengan ini, ia langsung menjadi pahlawan kultus.

    Masa bulan madu

    Beberapa bulan pertama Eze sebagai pemain Arsenal menunjukkan tanda-tanda potensi yang nyata. Ia bergabung dengan tim yang sudah kehilangan Bukayo Saka karena cedera, sementara playmaker utama Martin Odegaard juga akan absen dalam sejumlah besar pertandingan musim gugur karena masalah lutut dan bahu.

    Tim Arteta kembali dari jeda internasional September dengan semangat yang tinggi. Mereka menghancurkan Nottingham Forest 3-0, dengan Eze mencetak assist pertamanya yang dinanti-nantikan untuk klub masa kecilnya, sebelum meraih dua hasil monumental dalam konteks kampanye Premier League mereka.

    Pertama, Manchester City datang dan mengandalkan pertahanan ketat di Emirates Stadium setelah unggul lebih dulu melalui Erling Haaland, tetapi di menit-menit akhir babak kedua, umpan terobosan Eze menemukan Gabriel Martinelli, yang melepaskan tendangan chip ke arah Gianluigi Donnarumma yang maju dan menyelamatkan satu poin.

    Minggu berikutnya, Arsenal tertinggal satu gol di Newcastle, tetapi mencetak dua gol dalam 10 menit terakhir untuk meraih kemenangan comeback yang luar biasa. Meskipun dia tidak berkontribusi pada kedua gol dalam kemenangan di St James' Park, ini mungkin salah satu penampilan terbaik Eze untuk The Gunners, yang bermain dengan intensitas luar biasa dan akhirnya dihargai atas dinamisme yang telah hilang dalam beberapa bulan terakhir.

    Di antara pertandingan-pertandingan tersebut, Eze mencetak gol pertamanya untuk Arsenal pada pertandingan pertama dalam perjalanan mereka ke final Carabao Cup, mencetak gol melawan Port Vale di babak ketiga. Ironisnya, gol Premier League pertamanya adalah gol yang luar biasa melawan mantan klubnya, Palace.

    Eze juga berhasil merasakan sepak bola Liga Champions untuk pertama kalinya, memberikan assist dalam kemenangan kandang yang mengesankan melawan Atletico Madrid dan Bayern Munich. Arsenal melaju dengan gemilang melalui fase grup untuk finis di posisi pertama dengan rekor sempurna delapan kemenangan dari delapan pertandingan.

    'Siapa Eze?'

    Momen puncak karier Eze di Arsenal sejauh ini, bagaimanapun, sekali lagi terjadi atas biaya Tottenham. Sebelum derby London Utara pertama musim ini pada November, manajer Spurs Thomas Frank ditanya tentang "penculikan" musim panas. "Siapa Eze?" adalah jawaban sang manajer asal Denmark.

    Momen itu mengingatkan pada masa-masa Arsenal Fan TV (sebelum berganti nama menjadi AFTV). Pendukung Tottenham dengan gembira mengingat saat pratinjau derby 2014-15 menampilkan seseorang yang bertanya, "Siapa nama Harry Kane?" sebelum striker yang sedang naik daun itu mencetak dua gol saat Spurs bangkit dari ketinggalan untuk menang 2-1 di menit-menit akhir di White Hart Lane.

    Perbedaan utama di sini adalah bahwa saat itu seorang penggemar di saluran yang dirancang untuk memicu perdebatan, bukan manajer salah satu tim. Dengan gaya Michael Jordan, Eze tampaknya mengambilnya secara pribadi. Tim Spurs asuhan Frank mencoba bertahan dengan formasi 5-4-1 di Emirates Stadium, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan keajaiban Eze, yang menjadi pemain Arsenal pertama sejak 1978 yang mencetak hat-trick dalam derby London Utara saat tuan rumah menang 4-1.

    "Itu perasaan yang bagus," kata Eze yang tampak bahagia setelah pertandingan. "Hari yang menyenangkan, senang bisa membantu tim dan menang hari ini adalah hal yang spesial. Rasanya spesial, bro. Saya bersyukur lagi, ini yang saya doakan. Saya berdoa untuk itu hari ini, hat-trick, dan saya mendapatkannya hari ini, jadi saya bersyukur kepada Tuhan."

    Dari pahlawan menjadi nol

    Dalam empat pertandingan Premier League yang berlangsung setelah kekalahan telak Spurs, terjadi perubahan antara Eze, Arteta, dan Arsenal. Dia ditarik keluar saat Arsenal imbang 1-1 melawan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 di kandang melawan Brentford sebelum tanda-tanda peringatan mulai muncul.

    Eze dikritik karena kerja kerasnya dalam bertahan dalam kekalahan dramatis 2-1 Arsenal di Aston Villa, di mana dia gagal mengawal Matty Cash saat gol pertama tuan rumah tercipta. Akibatnya, pemain internasional Inggris itu ditarik keluar pada babak pertama. Dia berhasil mempertahankan posisinya sebagai starter melawan Wolves yang berada di dasar klasemen pada pekan berikutnya, tetapi dalam pertandingan yang dimenangkan Arsenal 2-1 berkat dua gol bunuh diri, Eze ditarik keluar sebelum menit ke-60 dan menjadi cadangan yang tidak digunakan dalam empat pertandingan Premier League berikutnya.

    Menjelang akhir periode tanpa gol ini, Arteta menjelaskan mengapa Eze menghilang dari skuad setelah sebelumnya selalu menjadi bagian dari starting lineup.

    "Saya melihat statistik dan kapan terakhir kali seseorang mencetak hat-trick dalam derby London Utara? Bertahun-tahun yang lalu. Itu menunjukkan betapa sulitnya, tapi itu bukan kebetulan," katanya. "Setelah tugas internasional, dia mendapat dua hari libur, dan dia berkata, 'tidak, saya ingin berlatih besok, saya ingin berlatih.' Dia bertanya kepada saya tentang posisinya, tentang ritmenya, tentang hal-hal seperti itu. Ketika seorang pemain memiliki talenta, memiliki otak, dan memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dan memberikan dampak pada tim, hal-hal seperti ini terjadi.

    "Saya berbicara dengan setiap pemain. Para pemain selalu perlu memahami dan manajer perlu memahami bagaimana perasaan masing-masing. Mengevaluasi pertandingan, mengevaluasi kondisi emosional. Ebs telah bermain lebih banyak pertandingan, lebih banyak menit daripada sebelumnya pada waktu ini. Dia telah bermain sekitar 22 dari 28 pertandingan atau sesuatu seperti itu. Dia belum pernah bermain sebanyak itu, jadi kita berada di jalur yang baik."

    Arteta adalah orator yang hebat dan dia berhasil menenangkan beberapa kekhawatiran di kalangan penggemar Arsenal terkait peran Eze yang berkurang bahkan dalam krisis cedera, tetapi tetap ada skeptis terhadap narasi ini, terutama mengingat betapa sedikitnya pemain berusia 27 tahun itu bermain sejak saat itu.

    Kompetisi baru

    Eze hanya tampil sebentar sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan Premier League melawan Liverpool, Forest, dan Manchester United - tidak ada satupun yang dimenangkan Arsenal - sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil sebentar selama sembilan menit di akhir kemenangan 4-0 atas Leeds. Penampilan sporadis lainnya terjadi dalam kemenangan 3-0 atas Sunderland, kali ini selama 23 menit, sebelum Eze akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi starter dalam perjalanan ke Brentford pekan lalu.

    Namun, setelah hanya setengah pertandingan yang lebih mirip dengan sepak bola Amerika dari seberang Atlantik, Eze, untuk kedua kalinya dalam kariernya di Arsenal, ditarik keluar tanpa upacara di babak pertama. Dia gagal mendapatkan bola cukup atau menciptakan sesuatu yang berarti dalam pertandingan yang membutuhkan pemain sepertinya untuk mengambil alih.

    Setelah hasil imbang 1-1 ini, Arteta kembali menjelaskan alasan di balik pergantian Eze, dengan Odegaard masuk menggantikannya. "Itu adalah pilihan taktis," kata pelatih asal Spanyol itu. "Kami membutuhkan profil yang berbeda karena cara mereka menekan, dan kami memulai babak kedua dengan lebih baik."

    Eze tampaknya menemukan ritmenya kembali dalam peran yang sedikit lebih dalam dalam kemenangan rutin Arsenal 4-0 atas Wigan Athletic di Piala FA pada Minggu, tetapi bahkan di luar pertimbangan lawan mereka dari Liga Satu, perhatian tertuju pada Saka yang memulai sebagai No.10 dan komentar Arteta yang menyarankan dia bisa bermain di posisi itu di masa depan.

    "Itu adalah sesuatu yang mungkin dan saya ingin mencobanya, dan kami mungkin akan menggunakannya di masa depan," katanya tentang peran baru Saka. "Masih banyak pertandingan, kompetisi, dan skenario berbeda yang akan kami hadapi musim ini, dan itu adalah kemungkinan yang kami miliki.

    "Dia lebih sentral, lebih dekat ke gawang. Lawan akan kesulitan untuk terus mengawasi pergerakannya. Dia juga bisa bertukar posisi dengan pemain sayap, dan dia sangat pandai dalam memanfaatkan ruang-ruang kosong. Saat dia berada di sana, dia bisa benar-benar membahayakan lawan dengan bola."

    Posisi Inggris terancam?

    Eze belum pernah menjadi pemain inti reguler untuk Inggris, meskipun sejak penampilannya di Euro 2024, ia telah menjadi pilar tim dan mengumpulkan 16 caps. Setelah kamp November, ia tampaknya menjadi pilihan pasti untuk skuad Piala Dunia Thomas Tuchel, meskipun kini tidak ada jaminan semacam itu.

    Morgan Rogers telah menjadi pilihan utama Tuchel sebagai gelandang serang sejak mengambil alih tim, dan bintang Aston Villa ini terus menunjukkan performa gemilang di level klub. Jude Bellingham dari Real Madrid telah menjadi cadangan dalam arti tertentu, namun satu-satunya faktor yang dapat mengancam partisipasinya di Piala Dunia adalah cedera. Hal ini meninggalkan trio Eze, Cole Palmer, dan Phil Foden yang sedang dalam performa kurang baik untuk berebut tempat, seperti yang dapat dibayangkan.

    Eze dan Palmer bersaing ketat dalam hal memberikan dampak dari bangku cadangan untuk Timnas Inggris, meskipun sudah bertahun-tahun sejak Foden melakukan hal yang menonjol dalam seragam Inggris. Hal itu bisa menjadi perbedaan kunci, tetapi akan membantu Eze jika dia bisa menemukan kembali performa terbaiknya sebelum musim panas.

    Dua pertandingan besar

    Salah satu keunikan aneh dalam permainan Eze adalah dia biasanya tampil luar biasa di akhir musim. Sepertiga terakhir tahun biasanya menjadi saat dia menampilkan performa terbaiknya.

    Ambil contoh musim 2024-25. Eze menutup musim dengan 14 gol dan 11 assist di semua kompetisi saat Palace memenangkan FA Cup. Sembilan dari gol tersebut dan tiga dari assist tersebut tercipta setelah jeda internasional Maret. Pada musim 2023-24, enam dari 11 golnya di Premier League tercipta mulai Maret, serta tiga dari empat assistnya. Enam dari 10 golnya pada musim 2022-23 juga tercipta dalam periode yang sama. Anda mengerti maksudnya.

    Kami bahkan belum mencapai Maret musim ini, apalagi jendela internasional terakhir, tetapi Eze tidak bisa menunggu terlalu lama untuk kembali menemukan ritme permainannya. Arsenal sedang berjuang di empat front dan tempatnya di Piala Dunia sedang dipertaruhkan. Kunjungan ke Wolves pada Rabu dan ke Spurs pada Minggu akan memberikan dua kesempatan ideal baginya untuk membangun momentum. Jika dia tidak bisa tampil maksimal melawan dua klub Premier League yang sedang dalam krisis saat ini, lalu kapan dia akan melakukannya?

