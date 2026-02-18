Duduk di bangku cadangan, terancam dipinjamkan, dan posisi di Piala Dunia terancam serius: Eberechi Eze menghadapi pekan krusial dalam upayanya menghindari status 'gagal transfer' di Arsenal

Dalam empat pertandingan Premier League yang berlangsung setelah kekalahan telak Spurs, terjadi perubahan antara Eze, Arteta, dan Arsenal. Dia ditarik keluar saat Arsenal imbang 1-1 melawan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain, dan masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 di kandang melawan Brentford sebelum tanda-tanda peringatan mulai muncul.

Eze dikritik karena kerja kerasnya dalam bertahan dalam kekalahan dramatis 2-1 Arsenal di Aston Villa, di mana dia gagal mengawal Matty Cash saat gol pertama tuan rumah tercipta. Akibatnya, pemain internasional Inggris itu ditarik keluar pada babak pertama. Dia berhasil mempertahankan posisinya sebagai starter melawan Wolves yang berada di dasar klasemen pada pekan berikutnya, tetapi dalam pertandingan yang dimenangkan Arsenal 2-1 berkat dua gol bunuh diri, Eze ditarik keluar sebelum menit ke-60 dan menjadi cadangan yang tidak digunakan dalam empat pertandingan Premier League berikutnya.

Menjelang akhir periode tanpa gol ini, Arteta menjelaskan mengapa Eze menghilang dari skuad setelah sebelumnya selalu menjadi bagian dari starting lineup.

"Saya melihat statistik dan kapan terakhir kali seseorang mencetak hat-trick dalam derby London Utara? Bertahun-tahun yang lalu. Itu menunjukkan betapa sulitnya, tapi itu bukan kebetulan," katanya. "Setelah tugas internasional, dia mendapat dua hari libur, dan dia berkata, 'tidak, saya ingin berlatih besok, saya ingin berlatih.' Dia bertanya kepada saya tentang posisinya, tentang ritmenya, tentang hal-hal seperti itu. Ketika seorang pemain memiliki talenta, memiliki otak, dan memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dan memberikan dampak pada tim, hal-hal seperti ini terjadi.

"Saya berbicara dengan setiap pemain. Para pemain selalu perlu memahami dan manajer perlu memahami bagaimana perasaan masing-masing. Mengevaluasi pertandingan, mengevaluasi kondisi emosional. Ebs telah bermain lebih banyak pertandingan, lebih banyak menit daripada sebelumnya pada waktu ini. Dia telah bermain sekitar 22 dari 28 pertandingan atau sesuatu seperti itu. Dia belum pernah bermain sebanyak itu, jadi kita berada di jalur yang baik."

Arteta adalah orator yang hebat dan dia berhasil menenangkan beberapa kekhawatiran di kalangan penggemar Arsenal terkait peran Eze yang berkurang bahkan dalam krisis cedera, tetapi tetap ada skeptis terhadap narasi ini, terutama mengingat betapa sedikitnya pemain berusia 27 tahun itu bermain sejak saat itu.