Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dua teka-teki mematikan yang membuat Arbeloa berada dalam masalah saat menghadapi Bayern Munich

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
A. Arbeloa
Eder Militao
D. Huijsen
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
T. Pitarch
Spanyol
Jerman
Brasil
Inggris
Prancis

Pertarungan Psikologis

Stadion Santiago Bernabéu bersiap menyambut salah satu laga paling seru di Benua Eropa, saat Real Madrid berhadapan dengan rivalnya dari Jerman, Bayern München, pada Selasa malam ini, dalam leg pertama perempat final Liga Champions musim 2025-2026.

Tim Bavaria ini berhasil mencapai babak ini setelah mengalahkan Atalanta di babak 16 besar, sementara Real Madrid melanjutkan perjalanan Eropa mereka dengan menyingkirkan Manchester City dalam pertandingan yang sengit, yang kembali menegaskan karakter tim Kerajaan di malam-malam besar.

    Dilema Pilihan... Antara Pengalaman dan Semangat Muda

    Pertandingan ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan Real Madrid menuju semifinal, dan mungkin juga impian terbesar untuk mencapai final yang dijadwalkan pada 30 Mei di Budapest. Untuk itu, pelatih Álvaro Arbeloa kini berada di persimpangan jalan taktis yang krusial, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

    Meskipun belakangan ini ia mengandalkan formasi yang konsisten, kekalahan terakhir dari Mallorca memunculkan pertanyaan: apakah ia akan mengambil risiko dengan melakukan perombakan, ataukah tetap mengandalkan pemain berpengalaman dan pemimpin? Di antara ketangguhan para senior dan keberanian para pemuda, keputusan tersulit pun mulai terbentuk.

    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Dilema pertahanan... Militão atau Hoesen?

    Pertanyaan pertama muncul terkait lini belakang, di mana staf pelatih masih bingung apakah akan menurunkan Éder Militão atau Dean Hoesen untuk mendampingi Antonio Rüdiger.

    Militão baru saja kembali setelah absen selama hampir 4 bulan, dan berhasil mencetak gol melawan Mallorca, yang menunjukkan kesiapannya secara fisik dan kembalinya naluri mencetak golnya. Di sisi lain, Hoesen tampil menonjol saat melawan Manchester City, terutama dalam membangun serangan dari belakang, yang mungkin memberikan tim solusi tambahan untuk menembus pertahanan Bayern.

    Namun, pilihan di sini tidak mudah; Militão memberikan kecepatan, pengalaman, dan ketangguhan, sementara Hoesen menambahkan dimensi taktis dalam umpan dan penguasaan bola. Di sayap, tampaknya pilihan hampir pasti jatuh pada Trent Alexander-Arnold dan Fran García.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Teka-teki lini tengah... Bellingham atau mengutamakan kekompakan?

    Di lini tengah, dilema semakin rumit. Kursi cadangan yang tersedia memaksa pelatih untuk memilih antara: menurunkan Jude Bellingham yang baru pulih dari cedera, atau tetap mengandalkan Thiago Petarš, yang telah beradaptasi dengan sangat baik dalam sistem tim.

    Pitarch telah membuktikan dirinya sebagai penghubung yang ideal, memberikan keseimbangan di samping Aurélien Tchouaméni, dan membuka ruang bagi pergerakan Federico Valverde dan Arda Güler ke area serangan.

    Sedangkan Bellingham, meskipun memiliki kualitas teknis yang tinggi, masih dalam proses memulihkan ritme permainannya setelah penampilan yang terbatas belakangan ini, di mana ia hanya bermain selama 47 menit dalam dua pertandingan terakhir, sehingga memasukkannya ke dalam starting line-up merupakan risiko yang diperhitungkan.

    Absen yang berdampak... dan peringatan yang mengancam pertandingan leg kedua

    Real Madrid akan menjalani pertandingan ini dengan beberapa absen penting, di antaranya Thibaut Courtois, Ferland Mendy (meski sudah pulih, penampilannya mungkin ditunda), serta Dani Ceballos dan Rodrygo.

    Tim ini juga menghadapi risiko kehilangan sejumlah bintang mereka di leg kedua, karena enam pemain berada di ambang skorsing jika menerima kartu kuning, yaitu: "Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Huisen, dan Carreras".

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    Susunan pemain Real Madrid yang diperkirakan

    Real Madrid diperkirakan akan memulai pertandingan dengan susunan pemain berikut: "Lunin; Trent, Rüdiger, Militão atau Höjbjerg, Fran García; Valverde, Thiago atau Bellingham, Tchouaméni, Güler; Vinícius dan Mbappé".

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB