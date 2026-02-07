AFP
Dua Dari Penalti, Hat-Trick Cole Palmer Menangkan Chelsea
- Getty Images Sport
Cole Palmer memborong tiga gol di babak pertama
Chelsea mencatat empat kemenangan beruntun di Liga Primer setelah mengalahkan tuan rumah Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1 di Stadion Molineux, Sabtu (7/2) malam WIB.
The Blues mendominasi babak pertama setelah mereka sempat merasakan kekalahan dari Arsenal di Piala Carabao. Cole Palmer membawa Chelsea unggul pada menit ke-13 di titik penalti.
Mantan pemain Manchester City itu lalu mencetak gol penalti keduanya pada menit ke-35. Tiga menit kemudian, Palmer menorehkan hat-trick untuk membawa Chelsea unggul 3-0 di babak pertama.
Wolves tampil lebih agresif di awal babak kedua. Kendatii demikian, mereka kesulitan menembus pertahanan Chelsea. Tolu Arokodare baru bisa memperkecil kedudukan setelah terjadi kemelut di depan gawang pada menit ke-54. Skor ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
- Getty Images Sport
The Blues tetap menempel Manchester United di klasemen
Kemenangan ini sangat berharga bagi Chelsea yang sedang berusaha masuk ke dalam empat besar klasemen sementara. Tim besutan Liam Rosenior itu sekarang berada di peringkat kelima selepas mengoleksi 43 poin, berselisih satu angka dengan Manchester United yang satu setrip lebih baik. Sedangkan bagi Wolves, ini menjadi kekalahan ketiga beruntun yang membuat mereka makin terbenam di dasar klasemen sementara, karena hanya memiliki delapan poin.
- Getty Images Sport
Selanjutnya buat Wolves dan Chelsea
Wolves akan berusaha melanjutkan upaya mereka untuk menanggalkan status sebagai juru kunci klasemen ketika mereka bertandang ke markas tim yang juga sedang berjuang menghindari degradasi, Nottingham Forrest, di Stadion City Ground, Kamis (12/2) dini hari WIB. Sementara Chelsea bakal memanfaatkan laga kandang melawan Leeds United untuk menjaga peluang mereka ke empat besar di Stadion Stamford Bridge sehari sebelumnya.
Susunan pemain
Wolves: Sa; Doherty, H.Bueno, S.Bueno, J.Gomes, Armstrong, Hwang, Arokodare, Mosquera, Mane, A.Gomes.
Chelsea: Sanchez; Cucurella, Chalobah, Fofana, Caicedo, Santos, Neto, Enzo, Palmer, Joao Pedro.
