Dua Dari Penalti, Hat-Trick Cole Palmer Menangkan Chelsea

Chelsea mencatat empat kemenangan beruntun di Liga Primer setelah mengalahkan tuan rumah Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1 di Stadion Molineux, Sabtu (7/2) malam WIB.

The Blues mendominasi babak pertama setelah mereka sempat merasakan kekalahan dari Arsenal di Piala Carabao. Cole Palmer membawa Chelsea unggul pada menit ke-13 di titik penalti.

Mantan pemain Manchester City itu lalu mencetak gol penalti keduanya pada menit ke-35. Tiga menit kemudian, Palmer menorehkan hat-trick untuk membawa Chelsea unggul 3-0 di babak pertama.

Wolves tampil lebih agresif di awal babak kedua. Kendatii demikian, mereka kesulitan menembus pertahanan Chelsea. Tolu Arokodare baru bisa memperkecil kedudukan setelah terjadi kemelut di depan gawang pada menit ke-54. Skor ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.