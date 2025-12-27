Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL
Yosua Arya dan James Westwood

Dro Fernandez: Permata Terbaru La Masia Barcelona Yang Siap Ikuti Jejak Andres Iniesta

Akademi La Masia Barcelona yang terkenal telah lama menjadi incaran setiap klub top lainnya di Eropa, dan itu bukan tanpa alasan. Akademi ini telah melahirkan puluhan legenda selama 46 tahun terakhir, dari Pep Guardiola dan Albert Ferrer, hingga Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Setiap generasi menghasilkan banyak superstar, dengan Lamine Yamal memimpin generasi saat ini setelah muncul di panggung profesional pada usia 15 tahun.

Pedro Fernandez Sarmiento mungkin akan mengikuti jejak yang sama. Atau 'Dro', seperti yang dikenal oleh teman dan keluarganya sepanjang hidupnya. “Orang-orang berpikir ada makna khusus di baliknya, tetapi sebenarnya sederhana,” katanya awal musim ini. “Ketika saya masih bayi, kakak laki-laki saya tidak bisa mengucapkan ‘Pedro,’ jadi dia memanggil saya ‘Dro’. Nama itu melekat begitu saja.”

Sebagai seorang pesepakbola, Dro memang istimewa. Di usia yang masih sangat muda, 17 tahun, ia sudah mendapatkan menit bermain di tim utama Barcelona, dan telah tiga kali membela timnas Spanyol U-18. ”Dia pemain hebat dan masih memiliki ruang untuk berkembang,” kata Hansi Flick setelah memasukkan Dro ke dalam skuadnya pada musim panas lalu. ”Selamat kepada La Masia atas kerja keras mereka.”

Manajer Barcelona tersebut telah mengembangkan reputasi yang cemerlang dalam menangani para pemain muda berbakat klub sejak mengambil alih jabatan pada tahun 2024, dengan pemain seperti Fermin Lopez, Alejandro Balde dan Marc Casado juga membuat kemajuan besar bersama Yamal dan Pau Cubarsi. Jika Dro mendengarkan Flick dan terus memaksimalkan waktunya di lapangan, tidak akan lama lagi ia juga akan dianggap sebagai nama yang dikenal luas.

  • Di mana semuanya dimulai?

    Pada 12 Januari 2008, Dro lahir di kota pesisir Nigran dari ayah Spanyol dan ibu Filipina. Pada usia empat tahun, ia mulai bermain untuk Val Minor, klub lokal terkenal yang juga pernah diperkuat Alcantara bersaudara, Thiago dan Rafinha, serta mantan striker Valencia dan Leeds United Rodrigo Moreno.

    Langkah pertama Dro di dunia sepakbola tidak mudah, tetapi bakatnya langsung terlihat, seperti yang baru-baru ini diceritakan oleh pelatih pertamanya Javier Lago kepada Telegrafi: “Ketika ia tiba di kamp, ia masih sangat kecil dan bahkan tidak ingin berlatih. Hari itu berakhir dengan air mata, ia pergi bersama ibunya, tetapi kembali kemudian. Itu semua berkat kegigihan ibunya Ella. Dan begitu ia kembali ke lapangan, dua sentuhan bola sudah cukup untuk memahami bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya.”

    Sudah menjadi kebiasaan bagi pesepakbola berbakat yang berbasis di provinsi Galicia, Spanyol, untuk mengasah keterampilan mereka di lapangan futsal, dan Dro berkembang pesat di bawah pengawasan Lago dan Jose Antonio Covelo, seorang pencari bakat Barca yang pernah bermain untuk klub tersebut pada tahun 1980-an. Berkat kehadiran Covelo di staf pelatih Val Minor, Barca mampu melacak perkembangan Dro hingga ia berusia 14 tahun, di mana saat itu mereka memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya mengalahkan Real Madrid dan Real Betis.

    Sejak hari pertama, Dro menonjol di antara rekan-rekannya di La Masia. “Saya menurunkannya di lapangan melawan pemain yang dua tahun lebih tua, tetapi dia mengejutkan semua orang,” kata pelatih muda Barca Anton Davila tentang hari-hari awal Dro di klub. “Dia selalu dijaga ketat oleh bek lawan, tetapi dia melewatinya sesuka hati: dengan tumitnya, dengan putaran ke samping, dengan kaki kanannya atau kaki kirinya. Dia adalah sumber frustrasi yang tak habis-habisnya bagi lawan.”

    Dro hanya membutuhkan dua tahun untuk menembus skuad Juvenil Barca, dan ia kemudian membantu tim U-19 mencetak sejarah di musim 2024/25.

  • Terobosan besar

    Di bawah kepemimpinan Juliano Belletti, yang terkenal mencetak gol kemenangan Barcelona melawan Arsenal di final Liga Champions 2006, tim Juvenil A memenangkan liga, Copa del Rey, dan UEFA Youth League untuk melengkapi treble yang luar biasa. Dro memainkan peran kecil namun signifikan dalam kesuksesan mereka, terutama mencetak dua gol di babak penyisihan grup UEFA Youth League, dan masuk sebagai pemain pengganti pada 11 menit terakhir kemenangan final 4-1 mereka atas Trabzonspor.

    Ia juga mendapat panggilan pertamanya ke timnas Spanyol U-17 pada bulan Maret, dan menjadi starter dalam pertandingan kualifikasi Euro 2025 melawan Jerman dan Austria. Pada musim panas, Flick siap untuk mengamati Dro lebih dekat, meskipun ia masih menunggu debutnya untuk tim cadangan Athletic Barca, dan memintanya untuk melapor untuk latihan pramusim sebelum skuad berangkat tur ke Jepang dan Korea Selatan.

    Persiapan dimulai pada 13 Juli, dan selama 12 hari berikutnya, Dro melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan tempat di pesawat. Menurut The Athletic, Flick "sangat terkesan" dengan pemain muda tersebut, yang kemudian melakukan debut seniornya untuk Blaugrana sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 melawan Vissel Kobe di pertandingan pertama tur.

    Dro menandai kesempatan itu dengan gaya yang luar biasa, mengakhiri kemenangan 3-1 dengan tendangan voli pertama yang luar biasa dari luar kotak penalti. Dapat dimengerti, ia diliputi emosi setelah peluit akhir berbunyi saat ia mengungkapkan apa yang diminta Flick darinya sebelum ia dimasukkan menggantikan Marcus Rashford.

    “Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu bagaimana merayakannya. Itu luar biasa,” katanya. “Saya sedikit gugup, ini pertama kalinya bersama klub terbaik di dunia, tetapi kemudian bola datang ke kaki saya di tepi kotak penalti dan saya mencobanya. Hansi dan rekan-rekan setim saya menenangkan saya sebelum pertandingan dan saya merasa sangat nyaman. Flick menyuruh saya melakukan apa yang saya tahu harus dilakukan dengan bola, dan kemudian tanpa bola untuk mendorong dan menekan sekeras mungkin.”

    Flick mengistirahatkan Dro untuk kemenangan berikutnya atas FC Seoul, tetapi menurunkannya sebagai starter di pertandingan terakhir Barca melawan Daegu. Dro tidak mencetak gol dalam kemenangan 5-0 tersebut, tetapi merupakan salah satu pemain yang menonjol di babak pertama karena ia menunjukkan banyak keberanian dalam menguasai bola dan berkoordinasi dengan baik dengan Yamal.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    Bagaimana kabarnya?

    Sebagai hadiah atas penampilannya di Asia, Dro masuk dalam daftar pemain cadangan di setiap tiga pertandingan La Liga pertama Barca di awal musim 2025/26, tetapi cedera paha menunda debut kompetitifnya yang sangat dinantikan. Namun, akhirnya debut itu terjadi ketika Barca menjamu Real Sociedad di Estadi Olimpic Lluis Companys pada 28 September, di mana Dro bermain di sisi kanan lini tengah tiga pemain bersama Frenkie de Jong dan Pedri.

    Ada beberapa momen ketika Dro tampak kesulitan secara fisik, yang mungkin menjadi alasan Flick menggantinya dengan Dani Olmo di babak kedua, tetapi pemain muda itu tetap mencatatkan tingkat keberhasilan umpan 92 persen, dan kualitas tekniknya bersinar dalam kemenangan 2-1.

    "Dia pemain yang sangat berbakat. Dia pemain Barca," kata Flick setelah pertandingan. "Sangat menyenangkan memiliki pemain-pemain seperti ini yang mampu mengatur menit bermain. Saya sangat menyukai bahwa semua orang berusaha memberikan yang terbaik. Inilah yang kami butuhkan karena kami memiliki banyak pertandingan."

    Bulan berikutnya, Dro kembali menjadi starter, kali ini dalam pertandingan kandang melawan Olympiakos di Liga Champions. Barca menang 6-1, dengan Fermin menjadi bintang di pertandingan tersebut lewat hat-trick-nya. Dro bermain selama 59 menit dan memberikan umpan tajam untuk gol kedua Fermin, yang menjadikannya pemain termuda kedua yang pernah mencatatkan assist di kompetisi tersebut, setelah mantan bintang Borussia Dortmund Giovanni Reyna.

    "Ini adalah hari yang istimewa bagi saya, hari yang tidak akan pernah saya lupakan," kata Dro saat berhadapan dengan media. "Saya selalu bermimpi bermain di pertandingan seperti ini. Saya [juga] memiliki keinginan yang kuat untuk bermain di El Clasico." Ia akhirnya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat Barca kalah 2-1 melawan Real Madrid empat hari kemudian, tetapi pada saat kedua rival abadi itu bertemu lagi di La Liga pada bulan Mei, sangat mungkin Dro akan menjadi pilihan utama.

  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kekuatan terbesar

    Dro terutama beroperasi sebagai gelandang serang (nomor 8), tetapi cukup serbaguna untuk bermain di posisi gelandang serang atau di sayap kiri jika diperlukan. Ia unggul dalam menerobos lini pertahanan, memiliki kontrol bola yang baik dan gerakan kaki yang memukau untuk melewati bek dengan mudah dan cepat.

    Barca dapat mengandalkan Dro untuk menciptakan ruang dan memanfaatkannya. Jangkauan umpannya dan kesadaran posisinya luar biasa untuk pemain muda seperti dia, sementara ia juga menunjukkan ketenangan alami dalam segala hal yang dilakukannya.

    "Saya menganggap diri saya sebagai pemain teknis," kata Dro selama tur pramusim Barca. "Saya suka menggiring bola melewati pemain dan bersenang-senang di lapangan." Anda dapat merasakan kenikmatan itu setiap kali Dro menguasai bola; dia adalah pesepakbola elegan yang tampaknya tidak merasakan tekanan.

    Kita belum melihatnya di level tim utama, tetapi Dro juga merupakan spesialis bola mati. Dia mencetak beberapa gol dari tendangan bebas jarak jauh untuk tim U-19, dan berpotensi menjadi pilihan kuat lainnya bagi Flick dalam situasi bola mati seiring berjalannya musim.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDADAFP

    Ruang untuk perbaikan

    Secara fisik, Dro masih jauh dari sempurna, yang sepenuhnya normal untuk pemain berusia 17 tahun. Ia belum siap bermain 90 menit dua hingga tiga kali seminggu untuk Barca, dan belum tahu cara terbaik untuk menggunakan tubuhnya dalam memenangkan duel. Namun, itu akan datang seiring bertambahnya usia, dan telah dilaporkan bahwa Dro sekarang menjalani program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan daya ledaknya.

    Dari sudut pandang teknis murni, Dro sudah jauh lebih maju dalam perkembangan. Sekarang tinggal menyempurnakan keterampilan intinya dan menunjukkan bahwa ia dapat menjadi penentu di kedua ujung lapangan.

    Dro baru membuat tiga penampilan di tim senior hingga saat ini, dan persaingan untuk mendapatkan tempat di lini Flick sangat ketat. Untuk membuat dirinya tak tergantikan, Dro harus mulai memaksakan kehendaknya dalam pertandingan, seperti yang dilakukan Yamal dan Fermin setelah lulus dari akademi.

  • iniestaGetty Images

    The next... Andres Iniesta?

    “Dro adalah talenta setingkat Thiago. Saya belum pernah melihat pemain se-teknis Thiago, tetapi visi permainan Dro bahkan lebih unggul,” kata Javier Mino, salah satu mantan pelatih Dro di Val Minor, dalam sebuah wawancara dengan Diario Sport pada bulan Juli. Itu adalah pujian yang tinggi mengingat Thiago Alcantara adalah kisah sukses terbesar yang pernah muncul dari Val Minor, dengan mantan gelandang tersebut mengoleksi 11 gelar liga dan dua gelar Liga Champions selama kariernya di Barca dan Bayern Munich.

    Namun Luis Perez, yang bekerja dengan Dro dari level U-10 hingga U-12, berpendapat lebih jauh, dengan mengatakan: “Saya melihat lebih banyak kemiripan Andres Iniesta dalam dirinya.”

    Thiago adalah seorang playmaker yang hebat, tetapi Iniesta berasal dari dimensi lain. Disebutkan dalam satu kalimat dengan pemain yang membawa Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia 2010 adalah pujian terbesar yang pernah diterima Dro. Iniesta adalah seorang pengumpan dan penggiring ulung yang mampu mengontrol tempo permainan dan terkadang memenangkan pertandingan sendirian dengan momen-momen jenius.

    Perez benar bahwa Dro memiliki aura yang serupa, bersama dengan kecepatan berpikir yang membuat Iniesta begitu sulit untuk dihentikan. Kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi berbeda juga merupakan salah satu kekuatan Iniesta. Masih terlalu dini untuk memprediksi apakah Dro dapat mencapai level yang sama dengan ikon Barca tersebut, tetapi perbandingan ini tidak meragukan.

  • Dro FernandezGetty

    Apa selanjutnya?

    Mino dan Perez mengakhiri wawancara mereka dengan menyatakan: "Jika Dro bermain bebas, dia mampu melakukan apa saja; bakatnya tak terbatas." Pernyataan itu menjelaskan mengapa bintang muda Barca tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Primer dalam beberapa bulan terakhir, di tengah laporan ketertarikan dari Manchester City dan Chelsea, tetapi mereka akan membuang waktu jika melakukan pendekatan formal.

    Menurut Marca, Barca berencana untuk mengikat Dro dengan kontrak lima tahun baru ketika ia berusia 18 tahun pada bulan Januari. Tidak ada tempat yang lebih baik baginya untuk mewujudkan potensi besarnya.

    Barcelona telah kembali menjadi salah satu tim terbaik di benua ini di bawah asuhan Flick, dan Dro dikelilingi oleh pemain kelas dunia yang dapat membantunya melangkah ke tahap selanjutnya. Menit bermainnya juga akan meningkat seiring bertambahnya jadwal pertandingan, karena rotasi akan sangat penting bagi Barca jika mereka ingin mengulangi raihan treble domestik musim lalu dan memiliki peluang untuk melaju hingga final Liga Champions.

    Cuplikan pertama dari "bakat tak terbatas" Dro sangat menggoda, dan apa yang akan datang selanjutnya bisa jadi benar-benar spektakuler.

