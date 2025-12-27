Dro Fernandez: Permata Terbaru La Masia Barcelona Yang Siap Ikuti Jejak Andres Iniesta

Di bawah kepemimpinan Juliano Belletti, yang terkenal mencetak gol kemenangan Barcelona melawan Arsenal di final Liga Champions 2006, tim Juvenil A memenangkan liga, Copa del Rey, dan UEFA Youth League untuk melengkapi treble yang luar biasa. Dro memainkan peran kecil namun signifikan dalam kesuksesan mereka, terutama mencetak dua gol di babak penyisihan grup UEFA Youth League, dan masuk sebagai pemain pengganti pada 11 menit terakhir kemenangan final 4-1 mereka atas Trabzonspor.

Ia juga mendapat panggilan pertamanya ke timnas Spanyol U-17 pada bulan Maret, dan menjadi starter dalam pertandingan kualifikasi Euro 2025 melawan Jerman dan Austria. Pada musim panas, Flick siap untuk mengamati Dro lebih dekat, meskipun ia masih menunggu debutnya untuk tim cadangan Athletic Barca, dan memintanya untuk melapor untuk latihan pramusim sebelum skuad berangkat tur ke Jepang dan Korea Selatan.

Persiapan dimulai pada 13 Juli, dan selama 12 hari berikutnya, Dro melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan tempat di pesawat. Menurut The Athletic, Flick "sangat terkesan" dengan pemain muda tersebut, yang kemudian melakukan debut seniornya untuk Blaugrana sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 melawan Vissel Kobe di pertandingan pertama tur.

Dro menandai kesempatan itu dengan gaya yang luar biasa, mengakhiri kemenangan 3-1 dengan tendangan voli pertama yang luar biasa dari luar kotak penalti. Dapat dimengerti, ia diliputi emosi setelah peluit akhir berbunyi saat ia mengungkapkan apa yang diminta Flick darinya sebelum ia dimasukkan menggantikan Marcus Rashford.

“Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu bagaimana merayakannya. Itu luar biasa,” katanya. “Saya sedikit gugup, ini pertama kalinya bersama klub terbaik di dunia, tetapi kemudian bola datang ke kaki saya di tepi kotak penalti dan saya mencobanya. Hansi dan rekan-rekan setim saya menenangkan saya sebelum pertandingan dan saya merasa sangat nyaman. Flick menyuruh saya melakukan apa yang saya tahu harus dilakukan dengan bola, dan kemudian tanpa bola untuk mendorong dan menekan sekeras mungkin.”

Flick mengistirahatkan Dro untuk kemenangan berikutnya atas FC Seoul, tetapi menurunkannya sebagai starter di pertandingan terakhir Barca melawan Daegu. Dro tidak mencetak gol dalam kemenangan 5-0 tersebut, tetapi merupakan salah satu pemain yang menonjol di babak pertama karena ia menunjukkan banyak keberanian dalam menguasai bola dan berkoordinasi dengan baik dengan Yamal.