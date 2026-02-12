Drawing Piala Asia U-17 2026: Tergabung Di Grup Neraka, Timnas Indonesia Hadapi Jepang, Tiongkok & Qatar

AFC secara resmi telah menggelar pengundian grup untuk ajang Piala Asia U-17 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (12/2) WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 berada di Grup B, yang diisi oleh Jepang, Tiongkok dan Qatar.

Turnamen tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Arab Saudi mulai tanggal 30 April hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 16 tim telah terbagi ke dalam empat grup, di mana masing-masing tim akan memperebutkan posisi dua teratas untuk melaju ke fase gugur.

Partisipasi Indonesia dalam ajang ini diraih melalui jalur otomatis bersama tujuh negara lainnya: Jepang, Korea Utara, Qatar, Korea Selatan, Tajikistan, Uni Arab Emirat dan Uzbekistan. Keberhasilan ini merupakan buah dari pencapaian gemilang Skuad Garuda Muda yang sebelumnya sukses menembus putaran final Piala Dunia U-17 2025.