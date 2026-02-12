AFC
Drawing Piala Asia U-17 2026: Tergabung Di Grup Neraka, Timnas Indonesia Hadapi Jepang, Tiongkok & Qatar
Misi berat Garuda Muda
AFC secara resmi telah menggelar pengundian grup untuk ajang Piala Asia U-17 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (12/2) WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 berada di Grup B, yang diisi oleh Jepang, Tiongkok dan Qatar.
Turnamen tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Arab Saudi mulai tanggal 30 April hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 16 tim telah terbagi ke dalam empat grup, di mana masing-masing tim akan memperebutkan posisi dua teratas untuk melaju ke fase gugur.
Partisipasi Indonesia dalam ajang ini diraih melalui jalur otomatis bersama tujuh negara lainnya: Jepang, Korea Utara, Qatar, Korea Selatan, Tajikistan, Uni Arab Emirat dan Uzbekistan. Keberhasilan ini merupakan buah dari pencapaian gemilang Skuad Garuda Muda yang sebelumnya sukses menembus putaran final Piala Dunia U-17 2025.
- AFC
Performa Timnas Indonesia U-17
Kehadiran Indonesia di Grup B membawa tantangan sekaligus pembuktian bagi konsistensi pembinaan usia muda tanah air. Jika menilik ke belakang, tren positif terus menyertai perjalanan Garuda Muda di level Asia.
Pada Piala Asia U-17 2025, Indonesia berhasil menciptakan kejutan besar dengan melaju hingga babak perempat-final, pencapaian yang akhirnya mengunci tiket menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.
- AFC
Kembali tampil di Piala Asia
Pencapaian menembus babak delapan besar pada edisi 2025 menjadi tolok ukur baru bagi standar sepakbola usia muda Indonesia di panggung Asia. Selain itu, turnamen di Arab Saudi ini merupakan kali kedua secara berturut-turut Indonesia tampil di putaran final dengan status sebagai tim yang diperhitungkan. Hal ini memutus tren masa lalu di mana Indonesia seringkali kesulitan untuk sekadar lolos dari babak kualifikasi wilayah.
- AFC
Apa selanjutnya?
Baru-baru ini, Skuad Garuda menjalani dua pertandingan uji coba melawan Tiongkok di Sport Center Kelapa Dua. Pertandingan pertama pada 8 Februari lalu berakhir dengan kekalahan telak 7-0, dan di pertandingan berikutnya Timnas Indonesia U-17 kalah tipis dengan skor 3-2, Rabu (11/2) WIB.
Sementara itu, Skuad Garuda Muda dijadwalkan melakoni laga pembuka di Piala Asia U-17 2026 pada 5 Mei mendatang, dengan Tiongkok menjadi lawan pertama mereka.
Iklan