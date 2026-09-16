Drama telat di Hill Dickinson Stadium saat Everton mematahkan hati Wolves dalam duel Carabao Cup

Everton meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolves pada putaran ketiga Carabao Cup di Hill Dickinson Stadium. Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini terbukti krusial untuk menjaga kiprah mereka di ajang piala domestik tetap hidup.

Gol tunggal Alcaraz pada menit ke-80 menjadi momen penentu di antara kedua tim. Hingga gol telat itu tercipta, kedua tim sama-sama berjuang keras untuk memecah kebuntuan dalam laga piala yang menegangkan. Kemenangan dramatis di akhir laga ini memastikan Everton melaju dengan aman ke tahap berikutnya dalam kompetisi tersebut.