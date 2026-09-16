Getty Images Sport
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Drama telat di Hill Dickinson Stadium saat Everton mematahkan hati Wolves dalam duel Carabao Cup
Gol telat Alcaraz menenggelamkan Wolves
Everton meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolves pada putaran ketiga Carabao Cup di Hill Dickinson Stadium. Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini terbukti krusial untuk menjaga kiprah mereka di ajang piala domestik tetap hidup.
Gol tunggal Alcaraz pada menit ke-80 menjadi momen penentu di antara kedua tim. Hingga gol telat itu tercipta, kedua tim sama-sama berjuang keras untuk memecah kebuntuan dalam laga piala yang menegangkan. Kemenangan dramatis di akhir laga ini memastikan Everton melaju dengan aman ke tahap berikutnya dalam kompetisi tersebut.
- Getty Images Sport
Everton mendominasi penguasaan bola untuk memastikan kelolosan
Tim asuhan Moyes mendikte tempo pertandingan sepanjang sebagian besar laga malam itu. Mereka mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, dengan mengontrol 59 persen total possession. Tim tuan rumah melepaskan 14 percobaan tembakan sepanjang 90 menit. Namun, mereka kesulitan dalam efisiensi di depan gawang, dengan hanya empat dari upaya tersebut yang mengarah ke sasaran.
Terlepas dari kurang tajamnya mereka yang cukup membuat frustrasi dalam sebagian besar jalannya pertandingan, hanya satu gol yang dibutuhkan. Alcaraz memaksimalkan peluangnya pada saat yang paling menentukan untuk memastikan kemenangan krusial tersebut.
Pertahanan solid membungkam Wolves
Berkebalikan dengan tekanan berkelanjutan Everton, Wolves sangat kesulitan membongkar struktur pertahanan tuan rumah. Tim tamu kesulitan mempertahankan serangan yang benar-benar berarti sepanjang pertandingan. Lawan hanya mampu melepaskan lima tembakan sepanjang laga. Dari peluang yang terbatas itu, hanya dua yang mengarah ke gawang dan menguji kiper Everton, Jordan Pickford.
Lini belakang Everton tampil kokoh sepanjang 90 menit, membatasi peluang-peluang matang lawan. Disiplin pertahanan mereka memastikan gol telat Alcaraz cukup untuk mengamankan kemenangan dan mencatat clean sheet.
- Getty Images Sport
Fokus kembali beralih ke kompetisi liga
Setelah berhasil mengamankan kelolosan di ajang piala, Everton kini akan kembali mengalihkan fokus penuh mereka ke kewajiban di liga domestik. Skuad akan berusaha membangun tren positif yang dihasilkan dari kemenangan ini.
Berikutnya, Everton akan menghadapi Ipswich Town dalam laga Premier League. Moyes akan berupaya membawa momentum kemenangan ini ke pertandingan kasta tertinggi mereka berikutnya. Sementara itu, Wolves harus segera melupakan kekecewaan di ajang piala ini. Mereka akan kembali beraksi di Championship pada pertandingan selanjutnya, saat dijadwalkan menjamu West Brom.
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