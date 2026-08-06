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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Douglas Luiz menolak Everton: dia memutuskan bertahan di Juventus

Juventus
Transfers
D. Luiz

Untuk saat ini, pemain Brasil itu mengatakan tidak pada kemungkinan meninggalkan Juventus lagi

Pesannya jelas: Douglas Luiz tidak berniat meninggalkan Turin. Menghadapi minat konkret dari Everton, jawaban gelandang Brasil itu adalah penolakan tegas, seperti dilaporkan Gazzetta.it. Setelah musim pertama yang berada di bawah ekspektasi, dan setelah musim kedua yang dijalani sebagai pemain pinjaman, mantan pemain Aston Villa itu sedang menjalani awal baru bersama Juventus dan, hari demi hari, keyakinan bahwa bertahan di Juventus adalah pilihan terbaik untuk menghidupkan kembali kariernya terus menguat.


Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan bersama Luciano Spalletti sejak hari-hari pertama pemusatan latihan menjadi faktor penentu. Sang pelatih memberinya kepercayaan, dengan terus memainkannya dalam laga-laga uji coba pramusim dan membuatnya merasa sebagai bagian integral dari proyek untuk musim baru, meski klub masih belum mengambil keputusan final soal masa depannya.


  • Kepercayaan diri dan sinyal positif

    Douglas Luiz tampil sebagai starter di semua laga uji coba musim panas, membentuk duet yang stabil di lini tengah bersama Manuel Locatelli. Dalam penampilan-penampilan awal, Spalletti memintanya bermain dengan intensitas lebih besar, karena menilai ritmenya masih jauh dari standar yang dibutuhkan. Gelandang asal Brasil itu menjawabnya di lapangan, meningkatkan tempo permainannya dan secara bertahap memperlihatkan kualitas teknis serta taktis yang membuat Juventus yakin menginvestasikan sekitar 50 juta euro pada musim panas 2024.


    Penampilannya, yang memuncak lewat performa meyakinkan melawan Chelsea, juga kembali mengangkat profilnya di pasar Inggris. Di Premier League, peminatnya tidak sedikit dan Everton hanyalah klub terbaru yang menunjukkan ketertarikan.


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  • Target untuk menebus diri

    Terlepas dari godaan dari Inggris, prioritas Douglas Luiz saat ini tetap Juventus. Gelandang itu ingin merebut tempat, menghapus kesulitan pada musim 2024/25, dan membuktikan dirinya layak atas investasi yang dikeluarkan Juventus.


    Spalletti juga terus menilainya dengan cermat. Pelatih itu yakin bahwa, jika ditempatkan dalam kondisi yang tepat, Douglas Luiz bisa menjadi elemen yang sangat berharga dalam sistem permainannya. Karena itu, pemain Brasil itu tetap menjadi pusat pertimbangan Juventus, dengan tekad menjadikan musim panas ini sebagai titik balik dalam petualangannya bersama Juventus.


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