Pesannya jelas: Douglas Luiz tidak berniat meninggalkan Turin. Menghadapi minat konkret dari Everton, jawaban gelandang Brasil itu adalah penolakan tegas, seperti dilaporkan Gazzetta.it. Setelah musim pertama yang berada di bawah ekspektasi, dan setelah musim kedua yang dijalani sebagai pemain pinjaman, mantan pemain Aston Villa itu sedang menjalani awal baru bersama Juventus dan, hari demi hari, keyakinan bahwa bertahan di Juventus adalah pilihan terbaik untuk menghidupkan kembali kariernya terus menguat.





Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan bersama Luciano Spalletti sejak hari-hari pertama pemusatan latihan menjadi faktor penentu. Sang pelatih memberinya kepercayaan, dengan terus memainkannya dalam laga-laga uji coba pramusim dan membuatnya merasa sebagai bagian integral dari proyek untuk musim baru, meski klub masih belum mengambil keputusan final soal masa depannya.



