FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Douglas Costa: "Lewandowski, aku sarankan kamu bergabung dengan Juventus"

Pemain asal Brasil itu, yang pernah menjadi rekan setimnya di Bayern, merekomendasikan penyerang asal Polandia yang kontraknya di Barcelona akan segera berakhir.

Douglas Costa menyarankan Robert Lewandowski untuk bergabung dengan Juventus.


Pemain Brasil kelahiran 1990 ini, yang pernah menjadi rekan setim striker Polandia tersebut selama tiga musim di Bayern Munich—yang dua tahun lebih tua darinya dan kontraknya akan berakhir pada Juni bersama Barcelona—mengatakan dalam wawancara dengan Tuttosport: "Lewandowski mencetak gol dengan segala cara. Di Juve dia akan sangat berguna, saya akan selalu menyarankannya untuk mengenakan jersey hitam-putih, dia adalah pemain yang bisa mencetak gol di mana saja dan akan melakukannya lagi selama bertahun-tahun. Dia akan sempurna untuk Bianconeri, tapi bagaimanapun mereka sudah memiliki pemain hebat di lini depan."


  • VLAHOVIC

    "Yang saya maksud adalah Dusan Vlahovic. Dia masih bisa berkembang, usianya tepat: kembalinya dia ke performa terbaiknya akan menjadi faktor penentu dalam perebutan posisi ke-4. Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk membawa Juventus ke Liga Champions."


  • Bintang

    "Apakah ada tempat untuk Kenan Yildiz di tim Juve saya? Tentu saja, bagi pemain hebat selalu ada tempat. Jika seseorang hebat, dia cocok untuk tim mana pun; dia memiliki bakat. Jadi ya, dia bisa bermain di tim Juve mana pun dari era mana pun."


  • SPALLETTI

    "Apakah Spalletti orang yang tepat untuk memulai era kejayaan baru? Saya sangat menyukainya; saya bahkan pernah beberapa kali bermain melawan tim-tim asuhannya. Saya menyukai pelatih yang berani mengambil risiko dan selalu berusaha bermain menyerang. Gaya permainannya sangat saya sukai: ya, saya tidak menyangkal bahwa saya pasti senang jika dilatih olehnya."


  • DI CHIEVO SEBELUM BERANGKAT KE DUBAI

    Douglas Costa saat ini bermain untuk Chievo Verona di Serie D sambil menunggu kepindahannya ke Al-Ittifaq di Dubai: "Kembali ke Italia sungguh menyenangkan, terlepas dari divisi mana pun. Orang-orang di sini memperlakukan saya dengan istimewa karena tahun-tahun yang saya habiskan di Juventus. Saya senang menjalani tantangan ini bersama Chievo; level permainannya sangat tinggi; kami benar-benar profesional, bahkan di Serie D. Saya merasa nyaman bersama orang-orang Italia. Sekarang saya hanya fokus untuk membantu Chievo promosi ke Serie C. Kita tidak boleh menyerah, kita didukung oleh klub besar dan kita kuat, kita harus percaya diri, kita tidak kekurangan apa pun."


