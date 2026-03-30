Douglas Costa: "Lewandowski, aku sarankan kamu bergabung dengan Juventus"

Douglas Costa menyarankan Robert Lewandowski untuk bergabung dengan Juventus.
Pemain Brasil kelahiran 1990 ini, yang pernah menjadi rekan setim striker Polandia tersebut selama tiga musim di Bayern Munich—yang dua tahun lebih tua darinya dan kontraknya akan berakhir pada Juni bersama Barcelona—mengatakan dalam wawancara dengan Tuttosport: "Lewandowski mencetak gol dengan segala cara. Di Juve dia akan sangat berguna, saya akan selalu menyarankannya untuk mengenakan jersey hitam-putih, dia adalah pemain yang bisa mencetak gol di mana saja dan akan melakukannya lagi selama bertahun-tahun. Dia akan sempurna untuk Bianconeri, tapi bagaimanapun mereka sudah memiliki pemain hebat di lini depan."