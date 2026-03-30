Douglas Costa: "Lewandowski, aku sarankan kamu bergabung dengan Juventus"

Douglas Costa saat ini bermain untuk Chievo Verona di Serie D sambil menunggu kepindahannya ke Al-Ittifaq di Dubai: "Kembali ke Italia sungguh menyenangkan, terlepas dari divisi mana pun. Orang-orang di sini memperlakukan saya dengan istimewa karena tahun-tahun yang saya habiskan di Juventus. Saya senang menjalani tantangan ini bersama Chievo; level permainannya sangat tinggi; kami benar-benar profesional, bahkan di Serie D. Saya merasa nyaman bersama orang-orang Italia. Sekarang saya hanya fokus untuk membantu Chievo promosi ke Serie C. Kita tidak boleh menyerah, kita didukung oleh klub besar dan kita kuat, kita harus percaya diri, kita tidak kekurangan apa pun."



