Dominguez tinggalkan Bologna: petualangan baru di Sassuolo

Benjamin Domínguez siap berganti seragam. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, Sassuolo telah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk transfer pemain kelahiran 2003 itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian: detail-detail terakhir masih harus dirampungkan sebelum operasi ini ditutup.





Setelah dua musim bersama Bologna, Domínguez kini bersiap menjalani pengalaman baru di Serie A. Bersama Bologna ia mencatatkan 39 penampilan dan 3 gol, dan kini membuka lembaran tantangan baru dengan seragam Sassuolo.



