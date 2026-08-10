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CM Grafica Dominguez Bologna 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dominguez tinggalkan Bologna: petualangan baru di Sassuolo

Transfers
Sassuolo
Bologna
B. Dominguez

Operasi transfer antara dua tim Emilia-Romagna

Benjamin Domínguez siap berganti seragam. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, Sassuolo telah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk transfer pemain kelahiran 2003 itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian: detail-detail terakhir masih harus dirampungkan sebelum operasi ini ditutup.


Setelah dua musim bersama Bologna, Domínguez kini bersiap menjalani pengalaman baru di Serie A. Bersama Bologna ia mencatatkan 39 penampilan dan 3 gol, dan kini membuka lembaran tantangan baru dengan seragam Sassuolo.


  • Sassuolo dengan demikian menambah kualitas dan opsi di lini serangnya menjelang musim baru. Sassuolo datang setelah finis di posisi ke-11 yang sangat baik sebagai tim promosi, hasil yang juga mengangkat kerja Fabio Grosso, sosok utama di balik musim yang meyakinkan di Mapei Stadium dan kemudian dipilih oleh Fiorentina.

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