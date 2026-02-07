Diwarnai Gol Perdana Marc Bernal, Barcelona Sikat Mallorca

Barcelona makin kokoh di puncak klasemen sementara LaLiga Spanyol setelah meraih kemengan telak 3-0 atas Mallorca di Stadion Camp Nou, Sabtu (7/2) malam WIB.

Tim asuhan Hansi Flick sebetulnya tampil buruk di babak pertama dengan Mallorca mendominasi serangan. Tetapi kegagalan tim tamu untuk memanfaatkan peluang mereka dibayar mahal ketika Robert Lewandowski mencetak gol pembuka pada menit ke-29 untuk membawa Barcelona unggul 1-0 di babak pertama.

Lamine Yamal selanjutnya mencetak gol indah pada menit ke-61 guna menggandakan keunggulan tuan rumah. Marc Bernal kemudian mencetak gol pertamanya bagi klub dengan memasukkan bola ke gawang di tiang dekat di meit ke-83.