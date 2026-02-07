Goal.com
FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports
Donny Afroni

Diwarnai Gol Perdana Marc Bernal, Barcelona Sikat Mallorca

Kemenangan yang diraih Barcelona ini memaksa Real Madrid untuk tetap terus melakukan pengejaran, karena selisih angka kedua tim menjadi empat setelah Blaugrana mengoleksi 58 poin.

  Marc Bernal mencetak gol pertamanya bagi klub

    Marc Bernal mencetak gol pertamanya bagi klub

    Barcelona makin kokoh di puncak klasemen sementara LaLiga Spanyol setelah meraih kemengan telak 3-0 atas Mallorca di Stadion Camp Nou, Sabtu (7/2) malam WIB.

    Tim asuhan Hansi Flick sebetulnya tampil buruk di babak pertama dengan Mallorca mendominasi serangan. Tetapi kegagalan tim tamu untuk memanfaatkan peluang mereka dibayar mahal ketika Robert Lewandowski mencetak gol pembuka pada menit ke-29 untuk membawa Barcelona unggul 1-0 di babak pertama.

    Lamine Yamal selanjutnya mencetak gol indah pada menit ke-61 guna menggandakan keunggulan tuan rumah. Marc Bernal kemudian mencetak gol pertamanya bagi klub dengan memasukkan bola ke gawang di tiang dekat di meit ke-83.

  FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports

    Memaksa Real Madrid terus melakukan pengejaran

    Kemenangan ini memaksa Real Madrid untuk tetap terus melakukan pengejaran, karena selisih angka kedua tim kini menjadi empat setelah Barcelona mengoleksi 58 poin. Madrid bisa saja memangkas selisih gol tersebut jika menaklukkan Valencia, Senin (9/2) dini hari WIB. Sementara kekalahan dari Barcelona membuat Mallorca belum aman dari ancaman degradasi. Mereka kini berada di peringkat 15 dengan 24 poin, atau cuma unggul dua angka dari Rayo Vallecano yang menempati posisi teratas zona merah.

  Selanjutnya buat Barcelona dan Mallorca

    Selanjutnya buat Barcelona dan Mallorca

    Barcelona kini mengalihkan perhatian mereka ke ajang lain. Blaugrana akan melakoni pertandingan leg pertama semi-final Copa del Rey melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, Jumat (13/2) dini hari WIB. Sedangkan Mallorca berusaha menjauhi zona merah saat menjamu Real Betis di Stadion Son Moix, Senin (16/2) dini hari WIB.

  • Susunan pemain

    Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric, Balde; Casado, Olmo; Lamine Yamal, Fermin, Rashford; Lewandowski

    Mallorca: Leo Roman: Maffeo, David Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateu Jaume, Pablo Torre, Jan Virgili; Muriqi.

