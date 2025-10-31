Divine Mukasa: Sensasi Manchester City Yang Cetak Gol Dari Tengah Lapangan, Andal Panenka & Ingin Ikuti Jejak Kevin De Bruyne

Pemain-pemain berbakat luar biasa seperti Cole Palmer telah memilih untuk meninggalkan City demi mencari tempat bermain reguler di tim utama, sementara pemain seperti Romeo Lavia, Jeremie Frimpong, Jadon Sancho, Morgan Rogers dan Michael Olise pergi tanpa pernah bermain untuk tim senior.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, sebuah jalur - meskipun sangat sempit - telah terbuka dari akademi dan masuk ke skuad Pep Guardiola. Rico Lewis memasuki musim keempatnya di tim utama, sementara Nico O'Reilly telah memantapkan dirinya sebagai pemain reguler kurang dari setahun setelah menjalani debut kompetitifnya. Ia baru saja menandatangani kontrak baru yang luar biasa dengan klub dan mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Inggris.
Kini, pemain lain, Divine Mukasa, perlahan-lahan masuk ke dalam rencana Guardiola setelah direkrut cepat hanya sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-18. GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang gelandang kreatif yang telah melakukan segala daya untuk mendapatkan kepercayaan sang pelatih...