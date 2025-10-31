Divine Mukasa: Sensasi Manchester City Yang Cetak Gol Dari Tengah Lapangan, Andal Panenka & Ingin Ikuti Jejak Kevin De Bruyne

Mukasa lahir di London dari ibu berkebangsaan Lituania dan ayah berkebangsaan Uganda. Ia mendaftar di akademi West Ham saat berusia lima tahun dan menghabiskan satu dekade di sana, menjadi bagian dari generasi pemain berbakat yang memenangkan gelar Liga Primer Selatan U-18 dan Piala FA Youth. Saat itu, di usia 15 tahun, Mukasa mencetak gol dalam kemenangan atas Arsenal yang memastikan gelar juara sebelum The Hammers mengalahkan The Gunners 5-1 di final Piala Youth di Emirates Stadium, meskipun Mukasa tidak diturunkan pada hari itu.

Setelah mengangkat gelar liga, Mukasa berkata: "Kami adalah tim yang gigih, dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan selalu berusaha untuk menang, dan kami akan selalu berusaha untuk mencetak gol. Kami telah memenangkan gelar hari ini, tetapi kami belum selesai."

Namun, Mukasa hampir mengakhiri perjalanannya bersama The Irons. Ia berbicara dengan Rangers dan Newcastle pada musim panas itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan City, satu bulan setelah berusia 16 tahun. Ia memenangkan Piala FA Youth keduanya di musim pertamanya, kali ini sebagai starter di final saat City mengalahkan Leeds United 4-0.

Namun, transisinya tidak semulus yang dibayangkan, seperti yang diakuinya kepada Manchester Evening News: "Enam bulan pertama terasa berat, terutama dengan City yang bermain dengan cara yang sangat berbeda dan standar tinggi dari klub. Bukan hanya saya yang beradaptasi dengan klub, tetapi juga staf yang beradaptasi dengan saya, apa saja atribut saya, dan mencoba membantu saya mengoptimalkannya. Memang agak sulit, tetapi beradaptasi dengan sistem dan sedikit menyesuaikannya juga membantu."

"Rasa kebebasan itulah yang saya rasakan di klub saya sebelumnya. Awalnya saya tidak merasakannya, tetapi itu wajar. Para pelatih terbiasa dengan struktur yang sudah mapan, jadi saya tidak bisa begitu saja datang dan mengubahnya. Butuh waktu untuk beradaptasi."