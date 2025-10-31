Divine Mukasa NXGN GFXGetty/GOAL
Divine Mukasa: Sensasi Manchester City Yang Cetak Gol Dari Tengah Lapangan, Andal Panenka & Ingin Ikuti Jejak Kevin De Bruyne

Akademi Manchester City adalah salah satu pabrik bakat paling produktif di dunia, meskipun kenyataannya sebagian besar lulusan akhirnya harus mengadu nasib di luar Etihad Stadium. Phil Foden adalah kebanggaan sistem akademi City, tetapi selama bertahun-tahun hanya dia yang mematahkan 'pandangan' tersebut.

Pemain-pemain berbakat luar biasa seperti Cole Palmer telah memilih untuk meninggalkan City demi mencari tempat bermain reguler di tim utama, sementara pemain seperti Romeo Lavia, Jeremie Frimpong, Jadon Sancho, Morgan Rogers dan Michael Olise pergi tanpa pernah bermain untuk tim senior.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sebuah jalur - meskipun sangat sempit - telah terbuka dari akademi dan masuk ke skuad Pep Guardiola. Rico Lewis memasuki musim keempatnya di tim utama, sementara Nico O'Reilly telah memantapkan dirinya sebagai pemain reguler kurang dari setahun setelah menjalani debut kompetitifnya. Ia baru saja menandatangani kontrak baru yang luar biasa dengan klub dan mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Inggris.

Kini, pemain lain, Divine Mukasa, perlahan-lahan masuk ke dalam rencana Guardiola setelah direkrut cepat hanya sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-18. GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang gelandang kreatif yang telah melakukan segala daya untuk mendapatkan kepercayaan sang pelatih...

  • Di mana semuanya dimulai?

    Mukasa lahir di London dari ibu berkebangsaan Lituania dan ayah berkebangsaan Uganda. Ia mendaftar di akademi West Ham saat berusia lima tahun dan menghabiskan satu dekade di sana, menjadi bagian dari generasi pemain berbakat yang memenangkan gelar Liga Primer Selatan U-18 dan Piala FA Youth. Saat itu, di usia 15 tahun, Mukasa mencetak gol dalam kemenangan atas Arsenal yang memastikan gelar juara sebelum The Hammers mengalahkan The Gunners 5-1 di final Piala Youth di Emirates Stadium, meskipun Mukasa tidak diturunkan pada hari itu.

    Setelah mengangkat gelar liga, Mukasa berkata: "Kami adalah tim yang gigih, dan kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan selalu berusaha untuk menang, dan kami akan selalu berusaha untuk mencetak gol. Kami telah memenangkan gelar hari ini, tetapi kami belum selesai."

    Namun, Mukasa hampir mengakhiri perjalanannya bersama The Irons. Ia berbicara dengan Rangers dan Newcastle pada musim panas itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan City, satu bulan setelah berusia 16 tahun. Ia memenangkan Piala FA Youth keduanya di musim pertamanya, kali ini sebagai starter di final saat City mengalahkan Leeds United 4-0.

    Namun, transisinya tidak semulus yang dibayangkan, seperti yang diakuinya kepada Manchester Evening News: "Enam bulan pertama terasa berat, terutama dengan City yang bermain dengan cara yang sangat berbeda dan standar tinggi dari klub. Bukan hanya saya yang beradaptasi dengan klub, tetapi juga staf yang beradaptasi dengan saya, apa saja atribut saya, dan mencoba membantu saya mengoptimalkannya. Memang agak sulit, tetapi beradaptasi dengan sistem dan sedikit menyesuaikannya juga membantu."

    "Rasa kebebasan itulah yang saya rasakan di klub saya sebelumnya. Awalnya saya tidak merasakannya, tetapi itu wajar. Para pelatih terbiasa dengan struktur yang sudah mapan, jadi saya tidak bisa begitu saja datang dan mengubahnya. Butuh waktu untuk beradaptasi."

  • Divine Mukasa Man CityGetty

    Terobosan besar

    Mukasa mulai lebih mapan di musim keduanya di City karena ia lebih sering menjadi starter dan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Para penggemar kemudian mulai memperhatikannya setelah ia mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 7-1 atas Newcastle pada Desember 2024.

    Gol pertama khususnya tak bisa diabaikan karena Mukasa mencetak gol langsung dari kick-off. Newcastle baru saja memberi sedikit harapan bagi diri mereka sendiri dengan mengubah skor menjadi 4-1, tetapi Mukasa langsung menyamakan kedudukan dengan satu tendangan, membuat lawan tercengang saat ia melambungkan bola dan masuk ke gawang dari tengah lapangan.

    Itu bukan satu-satunya pertunjukkannya hari itu, karena ia mencetak gol berikutnya dengan menggunakan dadanya. Tiga gol Mukasa melawan The Magpies berkontribusi besar dalam menutup musim dengan 17 gol dan 25 assist dalam 37 pertandingan kelompok usia. Performa gemilangnya membenarkan keputusan pelatih tim junior untuk mempertahankannya di U-18 hampir sepanjang musim, alih-alih mempromosikannya secara penuh ke U-21.

    "Saya diharapkan untuk lebih mendominasi musim ini, membantu memimpin tim," jelasnya. "Saya rasa saya sudah melakukannya. Musim ini berjalan baik. Bermain sepanjang waktu sangat membantu saya, terutama untuk kepercayaan diri dan hubungan yang telah saya bangun dengan para manajer."

  • Divine Mukasa Man CityGetty

    Bagaimana kabarnya?

    Mukasa awalnya diharapkan masuk untuk tim U-21 musim ini, tetapi ia telah naik level dan mendapatkan pengalaman di tim utama. Ia dipanggil untuk bergabung dengan tim asuhan Guardiola dalam satu-satunya pertandingan persahabatan pramusim mereka musim panas ini melawan Palermo dan tampil mengesankan dalam penampilan singkatnya, memberikan assist untuk gol kedua Tijjani Reijnders dalam kemenangan 3-0 dengan sontekan berkelas.

    Ia terus berlatih secara teratur dengan tim utama dan tampil di bangku cadangan untuk pertandingan Liga Primer melawan Manchester United, Arsenal dan Burnley, serta pertandingan Liga Champions melawan Napoli dan Monaco. Mukasa akhirnya melakoni debut kompetitifnya ketika ia menjadi starter di pertandingan putaran ketiga Piala Liga ketika City melawan Huddersfield Town pada bulan September.

    Ia juga tampil impresif, mengisi peran penyerang tengah yang biasanya diisi oleh Erling Haaland. Ia belum pernah bermain di depan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa Guardiola telah memintanya untuk lebih banyak beroperasi sebagai false nine. Dengan demikian, Mukasa memberikan umpan kepada Phil Foden yang mencetak gol pertama dan memimpin lini depan dengan gemilang saat City menggilas lawan mereka.

    "Divine bermain luar biasa, dia pemain yang sangat hebat di area pertahanan, dia punya dua atau tiga peluang untuk mencetak gol," ujar Guardiola. "Divine memang top, top. Dia punya insting, kualitas dalam mengolah bola, dan dia banyak berjuang. Dia bermain sangat baik."

  • Divine Mukasa Man CityGetty

    Kekuatan terbesar

    Meskipun tingkat akurasinya impresif, terutama untuk seorang gelandang, kualitas terbaik Mukasa adalah tekniknya, yang menjadikannya seorang pemain dengan dribel brilian sekaligus pemain yang mampu melepaskan umpan-umpan membelah garis pertahanan meski berada di bawah tekanan.

    "Dia sangat brilian saat menguasai bola. Kemampuannya mengolah bola terkadang sungguh luar biasa," ujar pelatih City U-18 Oliver Reiss. "Terkadang terlihat terlalu mudah baginya, mengingat kualitasnya. Dia piawai menggunakan kedua kakinya, biasanya kidal, tetapi kemudian mengumpan ke sudut gawang dengan kaki kanannya. Jadi, tidak masalah, cara berpikirnya, apa yang dia lihat, sungguh luar biasa bagi saya."

    "Percaya diri" adalah kata lain yang sering muncul dalam diskusi seputar Mukasa, dan mudah dipahami alasannya. Anda tidak akan mencetak gol dari kick-off jika Anda kurang percaya diri!

  • Divine Mukasa Man CityGetty

    Ruang untuk perbaikan

    Namun, keberanian itu tidak selalu terwujud dalam cara yang positif. Mukasa, misalnya, pernah mencoba melakukan Panenka dalam pertandingan berisiko tinggi, dengan hasil yang beragam. Ia mencetak gol penalti ketika City mengalahkan Midtjylland melalui adu penalti di UEFA Youth League musim lalu, tetapi dalam pertandingan perempat-final melawan AZ Alkmaar, upayanya yang serupa berhasil diselamatkan dan City dikalahkan 1-0 berkat gol di masa injury time.

    Meskipun tersingkir dari turnamen, Mukasa tidak menyesali metodenya dalam mengeksekusi penalti. "Itu bagian dari gaya bermain saya," ujarnya kepada Manchester Evening News. "Saya suka mengambil tanggung jawab di momen-momen penting. Baik berjalan baik atau tidak, saya lebih suka menjadi diri sendiri daripada orang lain. Itu hanya cara saya bermain, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya melakukan semuanya secara alami."

    Area lain yang perlu ditingkatkan Mukasa adalah pengambilan keputusannya di sepertiga akhir dan meningkatkan kemampuan kaki kanannya.

  • Mesut Ozil ArsenalGetty

    The next... Mesut Ozil?

    Mukasa menyebut Zinedine Zidane dan Kevin De Bruyne sebagai idola masa kecilnya, dan ia sempat berbagi lapangan dengan legenda City tersebut saat berlatih bersama tim utama musim lalu sebelum sang playmaker pindah ke Napoli.

    "De Bruyne, karena mirip dalam hal selalu berusaha menciptakan peluang dan mencetak gol," jelas Mukasa. "Sejak saya berlatih bersama mereka, saya berusaha sebisa mungkin meniru perilakunya, ia memberikan segalanya setiap hari. Ia sosok yang patut diteladani."

    Kemampuan Mukasa dalam mengolah bola dan sentuhannya yang apik juga membuatnya dibandingkan dengan Mesut Ozil, dan ia jelas memiliki kepercayaan diri dan bakat yang luar biasa seperti mantan pemain nomor 10 Real Madrid, Arsenal dan Jerman tersebut. Kecenderungan Mukasa untuk lebih sering menggunakan kaki kiri daripada kaki kanan membuat Ozil lebih cocok dibandingkan dengan De Bruyne, yang meskipun sering mematikan dengan kaki kirinya, lebih dominan menggunakan kaki kanan.

  • Apa selanjutnya?

    Setelah tampil mengesankan dalam debut kompetitifnya di Huddersfield, Mukasa akan berharap mendapat kesempatan bermain di beberapa pertandingan musim ini. Laga-laga City selanjutnya di fase liga Liga Champions melawan Bodo/Glimt dan Galatasaray bisa menjadi kesempatan lain yang tepat baginya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di starting XI Guardiola – tentu saja dengan syarat City telah memastikan tempat mereka di babak gugur.

    Mukasa telah menjadi pemain cadangan dalam tiga pertandingan Liga Primer, meskipun City masih menghadapi masalah cedera yang membuat Guardiola kerap membawa pemain akademi. Jika terjadi sesuatu pada Haaland, misalnya, Mukasa bisa mendapatkan kesempatan lain untuk membuktikan kemampuannya di lini depan.

    Menjelang Januari, pasti ada minat untuk meminjam Mukasa. Bahkan, Cardiff City dilaporkan ingin merekrutnya selama musim panas, tetapi Guardiola menolak opsi tersebut agar ia dapat berkembang lebih dekat dengan klub. Dan mengingat kesuksesan O'Reilly, yang sempat diminati Chelsea musim dingin lalu sebelum ia menjalani debut kompetitifnya untuk City, Mukasa disarankan untuk bertahan dan melihat apakah ia dapat menembus tim utama.

