Italy UCL flops
Dituduh secara tidak adil atau sepak bola Italia dalam krisis? Kesuksesan Atalanta tidak boleh mengalihkan perhatian dari kegagalan tim-tim papan atas Italia di Liga Champions

Seperti yang diakui secara efektif oleh Alessandro Costacurta pada akhir malam final yang dramatis di babak playoff Liga Champions, dia dan rekan-rekannya di studio Sky Sports awalnya datang untuk mengkritik perwakilan Serie A di Eropa—bukan untuk memuji mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain setelah dua kebangkitan luar biasa membuktikan bahwa sepak bola Italia belum mati.

Malam setelah kekalahan memalukan Inter di kandang melawan Bodo/Glimt, Atalanta membalikkan defisit dua gol melawan Borussia Dortmund dalam pertandingan awal, sebelum Juventus melakukan hal yang lebih mengesankan dengan memaksa perpanjangan waktu melawan Galatasaray - meskipun tertinggal 5-2 setelah leg pertama dan Lloyd Kelly diusir dari lapangan tak lama setelah babak pertama berakhir.

Akhirnya, keunggulan jumlah pemain tim Turki terbukti menentukan, tetapi meskipun Bianconeri tersingkir, mereka tak terbantahkan layak mendapat tepuk tangan meriah yang sudah dimulai jauh sebelum peluit akhir berbunyi di Turin. Jadi, apa yang harus kita simpulkan dari babak playoff dari sudut pandang Italia? 

Setelah kekalahan Inter, sepertinya tidak akan ada wakil Serie A di babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam era Liga Champions. Namun, apakah kemajuan Atalanta, ditambah dengan perjuangan Juve yang mengagumkan, berarti situasi di Italia tidak serumit yang terlihat di San Siro pada Selasa malam?...

    Terbebas dari kritik

    Simbolisme kehadiran Christian Vieri dan Ronaldo saat menonton Inter tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt tidak luput dari perhatian siapa pun. Meskipun Nerazzurri saat ini mungkin menjadi tim terkuat di Serie A, sepak bola Italia tidak lagi melahirkan penyerang kelas dunia seperti mantan bintang Azzurri atau merekrut superstar seperti 'Il Fenomeno'.  

    Seperti yang disindir Thierry Henry di studio CBS Sports sebelum kick-off, "Kalian bisa menggunakan keduanya malam ini!" Ronaldo menjawab, "Kita mungkin bisa bermain lima menit!" Para penggemar Inter mungkin akan menerima tawaran itu!

    Lebih dari 70.000 orang - hampir dua kali lipat populasi Bodo - telah tiba di San Siro berharap tim mereka membuktikan bahwa lapangan sintetis adalah masalah dalam kekalahan mengejutkan 3-1 pada leg pertama pekan lalu. Mereka malah menyaksikan tim Norwegia menampilkan pertunjukan di 'La Scala del Calcio' untuk kedua kalinya dalam tiga bulan, yang sepenuhnya mengolok-olok sepak bola Italia. 

    Legenda Juventus, Alessandro Del Piero, bercanda bahwa dia hampir menangis sebelum leg kedua babak playoff, mengingat ketiga tim Italia tertinggal secara agregat, dan juara bertahan Italia, Napoli, bahkan gagal lolos dari fase grup. Namun, legenda Juventus itu berargumen bahwa "tidak semuanya seburuk yang terlihat". Dan dia punya alasan. Setidaknya dalam kasus Atalanta, yang seharusnya tidak disamakan dengan Inter, Juve, atau Napoli dalam hal negatif.

    "Ini adalah pertandingan yang akan masuk dalam sejarah, tidak hanya di Bergamo bagi para penggemar Atalanta, tetapi juga bagi sepak bola Italia secara keseluruhan," kata pelatih Raffaelle Palladino kepada Sky Sport Italia. "Saya mendengar banyak komentar tentang sepak bola Italia dan saya pikir itu harus dilindungi, terutama dari dalam. Kita terlalu keras saat hal-hal tidak berjalan baik, kita membutuhkan kritik yang lebih konstruktif, sedikit lebih positif, dan kita membuktikannya malam ini."

    Atalanta, bagaimanapun, merupakan hal yang langka di Italia: sebuah klub yang dikelola dengan sangat baik, terkenal karena kemampuannya mengidentifikasi dan mengembangkan pemain muda sebelum kemudian menjualnya dengan keuntungan besar - sambil tetap kompetitif di Serie A dan Eropa. Memang, kemenangan La Dea atas Bayer Leverkusen yang tampaknya tak terkalahkan di final Liga Europa 2024 adalah puncak dari proyek ambisius jangka panjang yang berakar pada realitas ekonomi sepak bola modern, yang menjadi contoh sempurna bagi klub-klub Serie A lainnya untuk diikuti.

    Namun, sementara Bologna dan Como yang sangat didanai dengan baik juga kini menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dengan strategi yang jelas dan terarah, tim-tim papan atas Italia jauh dari secerdas, stabil—atau bahkan sukses—seperti mereka.

    Tidak cukup baik

    Napoli telah memenangkan Scudetto dua kali dalam tiga tahun terakhir, namun klub ini masih menunggu penampilan pertamanya di babak semifinal Liga Champions Eropa. Antonio Conte terus mengeluh tentang cedera dan jadwal padat sepanjang kampanye kontinental musim ini, namun juara bertahan Italia hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan mereka di fase grup dan secara efektif tersingkir karena ketidakmampuan mereka mengalahkan tim Copenhagen yang terpaksa bermain dengan 10 pemain selama hampir satu jam.

    Sementara itu, rekan Conte di Juventus, Luciano Spalletti, merasa kecewa dengan performa timnya yang tidak konsisten setelah kekalahan mengecewakan di babak playoff melawan Galatasaray. Bianconeri menyerah di leg pertama tetapi tampil luar biasa di leg kedua, artinya pelatih tersebut bangga dengan penampilan pemainnya pada malam itu tetapi sangat frustrasi karena mereka gagal mengalahkan tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan.

    Fakta yang dingin dan keras, bagaimanapun, adalah Juventus tidak lagi menjadi kekuatan seperti di bawah Massimiliano Allegri. Memang, finalis 2015 dan 2017 ini kini telah kalah dalam lima pertandingan knockout terakhir mereka di Liga Champions, yang terasa seperti "warisan sepak bola"...

    Seperti yang juga cepat disoroti oleh media Italia, ada perbedaan yang mengkhawatirkan dalam kedalaman skuad antara Juve dan Gala. Sementara juara Turki berada dalam posisi yang menguntungkan untuk meninggalkan Mauro Icardi di bangku cadangan di Istanbul dengan Victor Osimhen sebagai penyerang utama, Spalletti merasa tidak ada pilihan yang lebih baik untuk memimpin lini depan selain gelandang mantan Leeds United, Weston McKennie - dan penampilan Jonathan David di leg kedua menunjukkan hal itu

    Pada akhirnya, baik Napoli maupun Juventus tidak cukup baik untuk mencapai babak 16 besar - tetapi fakta bahwa Inter juga tidak lolos adalah yang benar-benar mencerminkan kelemahan Serie A.

    'Puncak klasemen secara otomatis'

    Nerazzurri berhasil mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim di bawah asuhan mantan pelatih Simone Inzaghi, jadi tak heran jika kekalahan mereka dari Bodo/Glimt di kandang dan tandang begitu mengejutkan. Lagi pula, kita sedang membicarakan tim yang saat ini memimpin klasemen Serie A dengan selisih 10 poin.

    Namun, sambil memuji proyek Como yang sedang naik daun—di mana dia memiliki saham—Henry kembali menegaskan klaimnya bahwa Inter adalah "pemuncak klasemen secara default"; yang terbaik dari yang terburuk, pada dasarnya.

    "Saat ini, tim-tim Italia berada di posisi yang seharusnya - sayangnya," kata pemenang Piala Dunia itu di CBS. "Ketika mendengar Bodo/Glimt mengalahkan Inter, Anda seperti, 'Oh, apa ini?' Tapi ketika menonton pertandingan, tidak ada yang mengejutkan.

    "Satu tim bermain dengan sikap yang benar. Tim lain bermain dengan cara yang lesu dan tanpa intensitas yang cukup."

    Tuduhan yang sama dilontarkan kepada Inter oleh Fabio Capello dan Zvonomir Boban di Sky Sport Italia pada Selasa malam, dengan keduanya meyakini bahwa tempo lambat Serie A kini dimanfaatkan secara kejam oleh lawan-lawan di Liga Champions. Dan kita tidak hanya membicarakan elit Eropa di sini.

    Meskipun mungkin ada sedikit simpati untuk tim Inter yang sudah tua yang dihancurkan oleh Paris Saint-Germain pemenang treble di final musim lalu, seperti yang ditulis Gazzetta dello Sport, "Tidak ada alasan!" bagi pemimpin liga yang jauh di depan untuk dikalahkan oleh Bodo/Glimt.

    'Banyak masalah'

    Tentu saja, ada beberapa penjelasan untuk kondisi memprihatinkan yang kini dialami sepak bola Italia.

    Seperti yang ditekankan oleh Del Piero di CBS, tidak ada yang terjadi dalam vakum. Serie A hanya memiliki satu tim di babak 16 besar "adalah hasil dari apa yang terjadi di Italia dalam beberapa tahun terakhir, di mana tingkat investasi telah menurun dan pasar lain menjadi jauh lebih besar daripada kita.

    "Ada banyak masalah. Pertama-tama, stadion. Kita semua tahu tentang kondisi stadion, jadi kita perlu berbuat lebih baik di luar lapangan dalam hal itu.

    "Kemudian, sistem pemuda. Dortmund bermain di leg pertama dengan dua pemain Italia yang lahir pada 2008. Maaf! Apa yang terjadi? Mengapa kita tidak memiliki mereka? Mengapa mereka bermain di Dortmund? Jadi, ada yang hilang di beberapa area yang berbeda."

    Pertanyaan besar sekarang adalah apakah akan ada tindakan yang diambil. Karena kita sudah pernah mengalami hal ini di Italia. Ada penyelidikan besar-besaran setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut pada 2021. 

    "Kita menuai apa yang kita tanam," kata legenda pelatih Arrigo Sacchi kepada Gazzetta saat itu. "Kita banyak bicara, tapi masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata." Namun, sedikit sekali tindakan yang diambil sejak saat itu. 

    'Stadion-stadion terburuk di Eropa'

    Masih sangat sulit bagi klub-klub besar seperti Inter, AC Milan, Napoli, dan Roma untuk membangun stadion baru, artinya mereka kehilangan sumber pendapatan yang sangat penting yang dapat membantu mereka menutup kesenjangan finansial dengan klub-klub terkaya di Eropa.

    "Kami memiliki stadion terburuk di Eropa, dan hal ini mempengaruhi pendapatan dan hak siar TV, karena stadion yang jelek dan kosong tidak menarik untuk ditayangkan di TV," kata Adriano Galliani, mantan wakil presiden AC Milan dan saat ini CEO Monza, kepada Calcio e Finanza. "Dan kami tidak membangun stadion karena birokrasi menghambat semua orang, karena otoritas, selama bertahun-tahun, meminta pembangunan lintasan atletik. Selalu ada seribu rintangan."

    Pendapat Del Piero tentang sistem pemuda juga sangat valid, dengan Capello terus-menerus menekankan bahwa Italia membayar harga atas keputusan untuk meninggalkan identitas sepak bolanya lebih dari satu dekade lalu.

    "Biarkan saya katakan, kami telah mengambil bagian terburuk dari Guardiol-isme," kata mantan pelatih AC Milan itu kepada Gazzetta setelah Italia dipermalukan oleh Norwegia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. "Gelandang kami tidak pernah mengarah ke gawang lawan, sementara yang lain terus melihat ke depan dan menjalankan permainan dengan kecepatan yang hanya bisa kami impikan.

    "Di akademi, anak-anak diajarkan untuk mengikuti taktik, mempertahankan penguasaan bola, dan mengoper kembali ke kiper, alih-alih didorong untuk mengembangkan kualitas dan kreativitas. Kemana menurut Anda kita akan pergi seperti ini?" Mungkin bahkan tidak sampai ke Amerika Utara musim panas ini.

    'Tempat para selebriti menghabiskan masa senja mereka'

    Italia masih berpotensi lolos ke Piala Dunia pertama sejak 2010 melalui babak play-off bulan depan, namun skuad mereka kekurangan talenta, yang menurut pelatih Gennaro Gattuso disebabkan oleh fakta bahwa hanya 32 persen pemain di Serie A yang memenuhi syarat untuk bermain untuk Azzurri. Dan itu bukan karena adanya talenta kelas dunia di tim-tim papan atas.

    Seperti yang pernah ditekankan oleh mantan pemain internasional Belanda Jan Mulder, "Serie A adalah tempat para selebriti menghabiskan masa senja mereka saat ini." Peran Luka Modric dalam kebangkitan AC Milan musim ini tidak berhasil menantang persepsi merugikan tersebut; sebaliknya, hal itu justru memperkuatnya.

    Paolo Di Canio, bagaimanapun, lebih kesal karena Donyell Malen dibandingkan dengan legenda Gianluca Vialli setelah membuat dampak langsung di Roma setelah bergabung dari Aston Villa selama jendela transfer Januari.

    "Dia [Malen] berusia 27 tahun, dan tidak ada yang pernah memperhatikan dia," kata mantan penyerang West Ham itu kepada Sky. "Di Aston Villa, dia adalah cadangan untuk [Morgan] Rogers dan [Ollie] Watkins, yang lebih kuat. Dia datang ke sini dan mencetak lima gol dalam lima pertandingan, dan kita membawa Vialli ke dalam ini? Kakakku, ciuman ke surga, maaf mereka menyebut namamu!

    "Pandangan kami tentang sepak bola Italia adalah bahwa kami masih luar biasa. Tapi musim ini, banyak yang berpikir Napoli akan melaju jauh di Liga Champions, tapi kemudian mereka kebobolan enam gol melawan tim (PSV) yang hanya mendapat tiga poin melawan mereka dan lima gol dalam tujuh pertandingan lainnya. Inter kebobolan lima gol di final Liga Champions melawan PSG, tapi bisa saja 10. Jadi, jangan bandingkan Serie A dengan Premier League, yang berada di level yang berbeda."

    Tentu saja tidak ada yang bisa membantah klaim tersebut. Sementara Premier League akan memiliki enam tim di babak 16 besar Liga Champions, Italia hanya akan memiliki satu - dan, yang lebih mengkhawatirkan, itu adalah klub terbaik di negara tersebut. 

    Harapannya, kesuksesan Atalanta tidak mengalihkan perhatian dari kegagalan tim lain. Pelajaran harus diambil karena situasi di Serie A sangat serius. Calcio sedang dalam krisis. Tim-tim papan atas tidak dalam kondisi keuangan yang baik dan jika tidak diambil tindakan drastis kali ini, Costacurta & Co. akan kembali ke studioSky Sport tahun depan - atau mungkin bahkan setelah playoff Piala Dunia - meratapi kematian sepak bola Italia.

