Dituduh secara tidak adil atau sepak bola Italia dalam krisis? Kesuksesan Atalanta tidak boleh mengalihkan perhatian dari kegagalan tim-tim papan atas Italia di Liga Champions

Simbolisme kehadiran Christian Vieri dan Ronaldo saat menonton Inter tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt tidak luput dari perhatian siapa pun. Meskipun Nerazzurri saat ini mungkin menjadi tim terkuat di Serie A, sepak bola Italia tidak lagi melahirkan penyerang kelas dunia seperti mantan bintang Azzurri atau merekrut superstar seperti 'Il Fenomeno'.

Seperti yang disindir Thierry Henry di studio CBS Sports sebelum kick-off, "Kalian bisa menggunakan keduanya malam ini!" Ronaldo menjawab, "Kita mungkin bisa bermain lima menit!" Para penggemar Inter mungkin akan menerima tawaran itu!

Lebih dari 70.000 orang - hampir dua kali lipat populasi Bodo - telah tiba di San Siro berharap tim mereka membuktikan bahwa lapangan sintetis adalah masalah dalam kekalahan mengejutkan 3-1 pada leg pertama pekan lalu. Mereka malah menyaksikan tim Norwegia menampilkan pertunjukan di 'La Scala del Calcio' untuk kedua kalinya dalam tiga bulan, yang sepenuhnya mengolok-olok sepak bola Italia.

Legenda Juventus, Alessandro Del Piero, bercanda bahwa dia hampir menangis sebelum leg kedua babak playoff, mengingat ketiga tim Italia tertinggal secara agregat, dan juara bertahan Italia, Napoli, bahkan gagal lolos dari fase grup. Namun, legenda Juventus itu berargumen bahwa "tidak semuanya seburuk yang terlihat". Dan dia punya alasan. Setidaknya dalam kasus Atalanta, yang seharusnya tidak disamakan dengan Inter, Juve, atau Napoli dalam hal negatif.

"Ini adalah pertandingan yang akan masuk dalam sejarah, tidak hanya di Bergamo bagi para penggemar Atalanta, tetapi juga bagi sepak bola Italia secara keseluruhan," kata pelatih Raffaelle Palladino kepada Sky Sport Italia. "Saya mendengar banyak komentar tentang sepak bola Italia dan saya pikir itu harus dilindungi, terutama dari dalam. Kita terlalu keras saat hal-hal tidak berjalan baik, kita membutuhkan kritik yang lebih konstruktif, sedikit lebih positif, dan kita membuktikannya malam ini."

Atalanta, bagaimanapun, merupakan hal yang langka di Italia: sebuah klub yang dikelola dengan sangat baik, terkenal karena kemampuannya mengidentifikasi dan mengembangkan pemain muda sebelum kemudian menjualnya dengan keuntungan besar - sambil tetap kompetitif di Serie A dan Eropa. Memang, kemenangan La Dea atas Bayer Leverkusen yang tampaknya tak terkalahkan di final Liga Europa 2024 adalah puncak dari proyek ambisius jangka panjang yang berakar pada realitas ekonomi sepak bola modern, yang menjadi contoh sempurna bagi klub-klub Serie A lainnya untuk diikuti.

Namun, sementara Bologna dan Como yang sangat didanai dengan baik juga kini menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dengan strategi yang jelas dan terarah, tim-tim papan atas Italia jauh dari secerdas, stabil—atau bahkan sukses—seperti mereka.