Diskon Mengejutkan Untuk Bomber Borussia Dortmund Serhou Guirassy, Manchester City, Liverpool & Arsenal Panaskan Perburuan

Saga kontrak Guirassy kembali menjadi sorotan setelah Sky Sports mengonfirmasi bahwa klausul pelepasannya di Dortmund masih aktif, tetapi tidak untuk bursa transfer musim dingin mendatang. Sebaliknya, klausul tersebut akan berlaku pada musim panas 2026, dan nilainya diperkirakan akan turun drastis.

Opsi kepergian sang striker akan turun menjadi sekitar €50 juta, penurunan tajam dari kisaran €60-75 juta yang dibahas musim panas lalu. Para petinggi Dortmund menggambarkan klausul tersebut sebagai "goyah", yang berarti klausul tersebut akan semakin terjangkau secara finansial seiring waktu.

Menurut Sky Sport, klausul tersebut tersedia secara eksklusif untuk tujuh klub: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal dan Manchester United. Tim-tim tersebut dapat mengaktifkannya secara langsung, sementara klub lain, termasuk klub-klub Serie A, Bundesliga, Ligue 1 atau Saudi Pro League, harus menegosiasikan biaya yang lebih tinggi dengan Dortmund.

Guirassy, yang telah menjadi ujung tombak serangan Dortmund, tetap membuka opsinya dan telah menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan kepindahan ke klub papan atas yang mampu menawarkan gelar juara dan ambisi Liga Champions.