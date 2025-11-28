AFP
Diskon Mengejutkan Untuk Bomber Borussia Dortmund Serhou Guirassy, Manchester City, Liverpool & Arsenal Panaskan Perburuan
'Diskon' Guirassy akan aktif musim panas mendatang
Saga kontrak Guirassy kembali menjadi sorotan setelah Sky Sports mengonfirmasi bahwa klausul pelepasannya di Dortmund masih aktif, tetapi tidak untuk bursa transfer musim dingin mendatang. Sebaliknya, klausul tersebut akan berlaku pada musim panas 2026, dan nilainya diperkirakan akan turun drastis.
Opsi kepergian sang striker akan turun menjadi sekitar €50 juta, penurunan tajam dari kisaran €60-75 juta yang dibahas musim panas lalu. Para petinggi Dortmund menggambarkan klausul tersebut sebagai "goyah", yang berarti klausul tersebut akan semakin terjangkau secara finansial seiring waktu.
Menurut Sky Sport, klausul tersebut tersedia secara eksklusif untuk tujuh klub: Real Madrid, Barcelona,
Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal dan Manchester United. Tim-tim tersebut dapat mengaktifkannya secara langsung, sementara klub lain, termasuk klub-klub Serie A, Bundesliga, Ligue 1 atau Saudi Pro League, harus menegosiasikan biaya yang lebih tinggi dengan Dortmund.
Guirassy,
yang telah menjadi ujung tombak serangan Dortmund, tetap membuka opsinya dan telah menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan kepindahan ke klub papan atas yang mampu menawarkan gelar juara dan ambisi Liga Champions.
Guirassy tidak tertarik pindah ke Arab
Meskipun klub-klub Arab terus mengincar nama-nama besar Eropa, Guirassy tidak tertarik bergabung dengan Saudi Pro League. Musim panas lalu, ia menolak tawaran €20 juta per tahun dari Al-Hilal, karena yakin kepindahan itu terlalu dini dalam kariernya.
Sejak bergabung dengan Dortmund pada tahun 2024 dengan harga €18 juta, Guirassy telah menunjukkan performa yang luar biasa dengan 38 gol dan sembilan assist dalam 50 pertandingan. Penurunan performa yang sempat terjadi di awal musim ini sempat menimbulkan kekhawatiran, tetapi ia merespons tegas dengan dua gol dalam kemenangan 4-0 Dortmund atas Villarreal di Liga Champions, mengingatkan para peminat akan keandalannya di level tertinggi.
Kontraknya berlaku hingga tahun 2028, tetapi klausul pelepasan yang membayangi membuat Dortmund tahu mereka mungkin akan kesulitan mempertahankannya jika klub besar mengambil langkah pada tahun 2026. Untuk saat ini, Guirassy tetap berkomitmen penuh pada proyek Dortmund, mengaitkan masa depan jangka panjangnya dengan kemampuan klub untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Tapi, legenda Jerman Oliver Kahn yakin sang striker ingin meninggalkan klub, memprediksi transfer musim panas untuknya.
Dortmund mengincar striker Hoffenheim sebagai pengganti Guirassy
Dengan kemungkinan kepergian Guirassy, Die Borussen telah mulai merencanakan untuk mencari penggantinya. Mereka secara serius menjajaki kemungkinan untuk merekrut Fisnik Asllani, pemain internasional Kosovo milik Hoffenheim yang sedang naik daun.
Klausul pelepasan Asllani ditetapkan sebesar €30 juta yang akan aktif mulai musim panas 2026, menjadikannya pilihan yang realistis dan layak secara finansial. Dortmund sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya musim panas lalu, tetapi sang pemain memilih untuk memperpanjang kontraknya hingga 2029.
Kini, minat tersebut kembali, tetapi persaingan semakin ketat. Bayern memantau Asllani sebagai opsi rotasi penyerang, sementara Barcelona muncul sebagai kandidat baru. Striker tersebut telah mencetak enam gol dan tiga assist di Bundesliga musim ini dan terus berkembang setelah masa pinjaman yang mengesankan di Elversberg.
Apa selanjutnya?
Dari kesulitan menit bermain di Lille hingga masa-masa gemilang di Rennes dan Cologne, Guirassy mengubah dirinya di Stuttgart dengan torehan 30 gol yang luar biasa dalam 30 pertandingan Bundesliga sebelum pindah ke Dortmund. Dengan klausul pelepasannya yang turun dan klub-klub terbesar Eropa yang mengincarnya, Dortmund menghadapi tantangan yang tak terelakkan. Masa depan Guirassy akan bergantung pada perkembangan klub, kemampuan mereka untuk bersaing di papan atas, dan seberapa agresif tujuh raksasa yang memenuhi syarat tersebut mengejarnya pada tahun 2026.
