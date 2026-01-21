Dirumorkan Jadi Penerus Ruben Amorim Di Manchester United, Ini Komentar Dingin Bos Marseille Roberto De Zerbi

De Zerbi juga mengklaim Liga Primer adalah yang terbaik di dunia tetapi menegaskan bahwa dia bahagia di tempatnya sekarang. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Marseille adalah tempat yang tepat untuk saya, karena orang-orang mencintai sepak bola dan mereka merasakan gairahnya. Ini lebih dari sekadar olahraga, ini adalah sebuah agama, dan lebih dari sekadar pekerjaan. Jika Anda ingin bekerja di klub ini, Anda harus makan, minum, dan tidur dengan sepakbola."

"Saat ini, saya merasa sangat nyaman di klub ini. Kami sedang membangun sesuatu yang istimewa. [Direktur olahraga] Medhi Benatia, [presiden] Pablo Longoria, dan saya bekerja untuk membuat Marseille lebih baik. Saya merasa pekerjaan saya di kota ini belum selesai. Di masa depan, tentu saja, Liga Primer adalah tren yang berbeda dari liga lain di dunia, tetapi saat ini, fokus saya hanya pada Marseille. Liga Primer benar-benar liga terbaik di dunia, dan saya memiliki kenangan indah ketika saya bekerja di Brighton. Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya merasa liga ini semakin baik."