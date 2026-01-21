AFP
Dirumorkan Jadi Penerus Ruben Amorim Di Manchester United, Ini Komentar Dingin Bos Marseille Roberto De Zerbi
Man United terus mencari manajer baru
United terus mencari manajer tetap untuk menggantikan Amorim dan diperkirakan akan melakukan penunjukan pada musim panas. De Zerbi dilaporkan diwawancarai untuk pekerjaan di Old Trafford pada tahun 2024 tetapi menolak tawaran tersebut. Namun, Setan Merah masih dianggap mengagumi manajer Marseille tersebut dan berpotensi menghidupkan kembali minat mereka. Pelatih asal Italia itu pindah ke Marseille pada tahun 2024 dengan kontrak tiga tahun setelah tampil mengesankan di Liga Primer bersama Brighton dan membawa timnya finis di posisi kedua Ligue 1 pada musim pertamanya sebagai pelatih.
Tanggapan De Zerbi
De Zerbi ditanya tentang masa depannya pada konferensi pers pra-pertandingan menjelang pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions dan mengatakan kepada wartawan: "Fokus saya adalah pada Marseille. Saya ingin datang ke sini, saya di sini sebelum pertandingan yang sangat penting dan tidak ada hal lain yang ada di pikiran saya. Saya merasa nyaman di sini dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan tentang masa depan, kita akan membicarakannya nanti. Saya merasa sangat nyaman di kota ini dan klub ini."
"Liga Primer benar-benar terbaik di dunia"
De Zerbi juga mengklaim Liga Primer adalah yang terbaik di dunia tetapi menegaskan bahwa dia bahagia di tempatnya sekarang. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Marseille adalah tempat yang tepat untuk saya, karena orang-orang mencintai sepak bola dan mereka merasakan gairahnya. Ini lebih dari sekadar olahraga, ini adalah sebuah agama, dan lebih dari sekadar pekerjaan. Jika Anda ingin bekerja di klub ini, Anda harus makan, minum, dan tidur dengan sepakbola."
"Saat ini, saya merasa sangat nyaman di klub ini. Kami sedang membangun sesuatu yang istimewa. [Direktur olahraga] Medhi Benatia, [presiden] Pablo Longoria, dan saya bekerja untuk membuat Marseille lebih baik. Saya merasa pekerjaan saya di kota ini belum selesai. Di masa depan, tentu saja, Liga Primer adalah tren yang berbeda dari liga lain di dunia, tetapi saat ini, fokus saya hanya pada Marseille. Liga Primer benar-benar liga terbaik di dunia, dan saya memiliki kenangan indah ketika saya bekerja di Brighton. Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya merasa liga ini semakin baik."
"De Zerbi pelatih yang baik dan orang yang baik"
Gelandang Marseille Pierre-Emile Hojbjerg memberikan pujian setinggi langit kepada De Zerbi menjelang pertandingan melawan Liverpool, menggambarkan bosnya sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya. Ia menjelaskan: "Sungguh fantastis bermain di sini. Memiliki ini sebagai pendukung kandang kami dan sebagai stadion kami, saya tersenyum karena ini sangat menyenangkan. Anda bisa mengharapkan pertunjukan kembang api. Dia adalah pelatih yang baik dan orang yang baik. Saya suka cara dia ingin bermain, itu fantastis."
"Dia termasuk di antara pelatih terbaik yang pernah saya miliki, jadi merupakan suatu kegembiraan untuk bisa memilikinya sebagai pelatih. Tidak masalah apakah Anda berusia 25, 30, atau 20 tahun; dia ingin mengembangkan setiap pemain, dan itu perasaan yang menyenangkan. Kita harus tetap ambisius, tetapi kita juga harus tetap fokus untuk bekerja keras. Kemudian, saya pikir kita akan melakukan hal-hal hebat, tetapi itu harus dilakukan hari demi hari dan pertandingan demi pertandingan."
Marseille bersiap menghadapi Liverpool
De Zerbi akan menghadapi Liverpool di Liga Champions dan kemenangan pasti akan disambut baik oleh para petinggi di Old Trafford. Manajer Marseille tersebut telah memperingatkan The Reds bahwa mereka akan menghadapi sambutan meriah.
"Besok, Velodrome akan dipenuhi dengan suasana meriah. Dengan tingginya permintaan tiket, kita bisa mengisi dua stadion. Kita harus siap menghadapi atmosfer tersebut. Bukan hanya dalam hal keinginan untuk berlari, tetapi juga kepribadian. Kita akan mencoba memenangkan pertandingan," ucapnya.
