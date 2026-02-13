Direktur Wrexham mengungkap perubahan kebijakan klub terkait bintang dengan nilai transfer rekor £19 juta selama jendela transfer Januari

The Red Dragons telah identik dengan strategi perekrutan ambisius sejak akuisisi besar-besaran mereka, tetapi Harvey mengungkapkan bahwa bahkan klub dengan dana tak terbatas pun memiliki batasannya di Championship. Cherif, yang telah menarik perhatian di klub Prancis Angers, berada di urutan teratas daftar prioritas klub sebelum mereka melakukan perubahan mendadak pada kesepakatan tersebut.

Cherif akhirnya pindah ke raksasa Turki Fenerbahce dengan nilai transfer £22 juta ($27 juta), angka yang akan memecahkan rekor transfer Championship jika Wrexham melanjutkan kesepakatan tersebut. Meskipun dana secara teknis tersedia, tim administrasi di Racecourse Ground merasa skala investasi yang begitu besar tidak sejalan dengan strategi jangka panjang mereka.

“Dia adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan yang pasti akan berada di batas atas dana yang kami miliki,” jelas Harvey dalam penampilannya di podcastFearless in Devotion. "Ketika saya mengatakan tersedia, maksudnya adalah dalam batas PSR, jadi Anda dibatasi."