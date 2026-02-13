Getty Images Sport
Direktur Wrexham mengungkap perubahan kebijakan klub terkait bintang dengan nilai transfer rekor £19 juta selama jendela transfer Januari
Wrexham merasakan dampak dari ambisi mereka.
The Red Dragons telah identik dengan strategi perekrutan ambisius sejak akuisisi besar-besaran mereka, tetapi Harvey mengungkapkan bahwa bahkan klub dengan dana tak terbatas pun memiliki batasannya di Championship. Cherif, yang telah menarik perhatian di klub Prancis Angers, berada di urutan teratas daftar prioritas klub sebelum mereka melakukan perubahan mendadak pada kesepakatan tersebut.
Cherif akhirnya pindah ke raksasa Turki Fenerbahce dengan nilai transfer £22 juta ($27 juta), angka yang akan memecahkan rekor transfer Championship jika Wrexham melanjutkan kesepakatan tersebut. Meskipun dana secara teknis tersedia, tim administrasi di Racecourse Ground merasa skala investasi yang begitu besar tidak sejalan dengan strategi jangka panjang mereka.
“Dia adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan yang pasti akan berada di batas atas dana yang kami miliki,” jelas Harvey dalam penampilannya di podcastFearless in Devotion. "Ketika saya mengatakan tersedia, maksudnya adalah dalam batas PSR, jadi Anda dibatasi."
PSR menggagalkan rencana transfer Januari.
Keputusan untuk mundur dari penyerang berusia 19 tahun asal Guinea sangat dipengaruhi oleh Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) EFL. Meskipun Wrexham telah menjadi raksasa komersial di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac, klub tersebut tetap terikat oleh batasan keuangan yang sama dengan rival-rivalnya di divisi kedua.
“Tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda miliki, Anda hanya bisa merugi sebanyak itu dalam periode tiga tahun,” tambah Harvey. “Kami mempertimbangkannya, tetapi tantangan dalam kesepakatan itu adalah dia adalah pemain yang sedang naik daun dan akan mahal. Kami memiliki dana untuk dibelanjakan, tetapi analisis akhir pada dasarnya menyimpulkan bahwa itu tidak mewakili nilai dalam jendela transfer ini.”
Red Dragons mengambil pendekatan transfer yang sederhana.
Alih-alih menaruh semua telur dalam satu keranjang dengan langkah besar untuk Cherif, Wrexham memilih pendekatan yang lebih seimbang dalam perkuatan tim di tengah musim. Klub tersebut menggunakan anggaran £5 juta untuk mendatangkan trio pemain yang dirancang untuk memberikan kedalaman dan kualitas di seluruh lapangan saat mereka memburu promosi historis ketiga berturut-turut.
Kedatangan pada Januari termasuk Davis Keillor-Dunn dari Barnsley dan bek Bristol City Zak Vyner, yang membawa pengalaman dan stabilitas. Untuk melengkapi pergerakan mereka, Wrexham berhasil mendapatkan tanda tangan striker Sheffield Wednesday Bailey Cadamarteri dalam kesepakatan senilai £1 juta, memastikan manajer Phil Parkinson memiliki daya serang yang cukup untuk fase akhir musim.
"Januari tidak pernah menjadi jendela transfer yang besar," kata Harvey. "Kami mengambil pendekatan normal kami, yaitu mencari peluang yang ada untuk memperkuat skuad yang sudah ada.
"Phil [Parkinson] telah membangun reputasinya di klub dengan menjaga ruang ganti yang harmonis sejauh mungkin secara praktis.
"Mengingat Anda hanya bisa memilih sebelas pemain untuk memulai satu pertandingan, pasti akan ada ketidakpuasan pada suatu saat.
"Tapi cara dia mengelola hal itu sangat sukses. Hal itu terjadi di tengah-tengah perekrutan 13 pemain baru di jendela transfer musim panas."
Melindungi ruang ganti
Di luar spreadsheet, Parkinson dan dewan direksi Wrexham waspada terhadap kemungkinan mengganggu chemistry tim yang telah melampaui ekspektasi musim ini. Berada di peringkat keenam klasemen saat jendela transfer dibuka, fokusnya adalah pada perubahan evolusioner rather than revolusioner dalam dinamika tim utama.
"Fakta yang tidak bisa kita hindari adalah kita berada di peringkat keenam di liga. Meskipun kita ingin memperkuat tim, kita pasti tidak ingin mengacaukan keseimbangan yang ada," tambah direktur tersebut.
Dengan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan Cherif, Wrexham memprioritaskan keharmonisan kelompok saat ini daripada daya tarik penandatanganan bintang "Hollywood", mempercayai bintang-bintang yang sudah mapan di bawah Parkinson untuk memimpin perjuangan menuju Premier League.
