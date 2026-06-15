Dionisi resmi bergabung dengan Watford

Setelah baru saja dipecat dari Empoli di Serie B, pelatih yang pernah menangani Palermo, Sassuolo, dan Venezia ini akan bergabung dengan klub Inggris milik keluarga Pozzo (yang berlaga di divisi dua) dan akan bertemu dengan sesama warga negaranya: gelandang Edoardo Bove, mantan pemain Roma dan Fiorentina.



