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US Sassuolo v Empoli FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dionisi resmi bergabung dengan Watford

Transfers
Watford
Championship

Mantan pelatih Empoli di Inggris akan bertemu Bove

Alessio Dionisi kembali berkarier di Inggris: Watford telah secara resmi mengumumkan perekrutannya. Pelatih asal Italia itu telah menandatangani kesepakatan dengan Watford untuk kontrak berdurasi dua tahun hingga Juni 2028.


  • Setelah baru saja dipecat dari Empoli di Serie B, pelatih yang pernah menangani Palermo, Sassuolo, dan Venezia ini akan bergabung dengan klub Inggris milik keluarga Pozzo (yang berlaga di divisi dua) dan akan bertemu dengan sesama warga negaranya: gelandang Edoardo Bove, mantan pemain Roma dan Fiorentina.


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