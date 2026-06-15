Alessio Dionisi kembali berkarier di Inggris: Watford telah secara resmi mengumumkan perekrutannya. Pelatih asal Italia itu telah menandatangani kesepakatan dengan Watford untuk kontrak berdurasi dua tahun hingga Juni 2028.
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Dionisi resmi bergabung dengan Watford
Setelah baru saja dipecat dari Empoli di Serie B, pelatih yang pernah menangani Palermo, Sassuolo, dan Venezia ini akan bergabung dengan klub Inggris milik keluarga Pozzo (yang berlaga di divisi dua) dan akan bertemu dengan sesama warga negaranya: gelandang Edoardo Bove, mantan pemain Roma dan Fiorentina.