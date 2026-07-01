Diomande, Akliouche, kepergian Gonçalo Ramos, dan masa depan Barcola: bagaimana Paris Saint-Germain berubah

Dua gelar Liga Champions berturut-turut—dua gelar pertama dalam sejarah klub—tampaknya belum memuaskan hasrat akan kemenangan Paris Saint-Germain, yang siap kembali menantang semua pesaing utama di Eropa berkat bursa transfer yang menjanjikan pembaruan. Memberikan dorongan baru kepada skuad yang baru saja mulai meraih kemenangan di level internasional adalah misi utama yang telah ditetapkan oleh Luis Enrique dan jajaran manajemen Paris menjelang musim baru. Dan memberikan opsi baru bagi pelatih asal Spanyol tersebut serta pesaing baru bagi para pemain inti saat ini bisa menjadi cara terbaik untuk menjaga tingkat fokus dan ambisi tetap sangat tinggi.
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