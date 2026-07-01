Diomande, Akliouche, kepergian Gonçalo Ramos, dan masa depan Barcola: bagaimana Paris Saint-Germain berubah

Keduanya merupakan dua target utama yang diumumkan oleh PSG, yang bertekad untuk mengutamakan kualitas dan ketidakpastian dari segi teknis, dengan menambahkan dua pemain yang masih dalam tahap perkembangan namun sudah sangat diminati di bursa transfer ke dalam skuad yang sudah sangat berbakat. Yan Diomandé, pemain sayap penyerang kelahiran 2006 yang tampil gemilang tahun ini bersama Leipzig (12 gol dan 9 assist dalam 33 penampilan), telah menyetujui tawaran juara Eropa tersebut, karena menganggap proyek mereka lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Liverpool yang sedang dalam fase rekonstruksi: kesepakatan juga telah tercapai terkait gaji; kini Presiden Nasser Al-Khelaifi sendiri memimpin negosiasi dengan Leipzig untuk berusaha agar tidak melampaui batas kritis 100 juta euro. Saat ini, tawaran terakhir sebesar 80 juta euro tetap ditambah 20 juta euro bonus belum diterima oleh pihak Jerman.