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CM Grafica PSG campione Ligue 1 Francia 16 9Getty Images/Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Diomande, Akliouche, kepergian Gonçalo Ramos, dan masa depan Barcola: bagaimana Paris Saint-Germain berubah

Paris Saint-Germain
Transfers
Y. Diomande
M. Akliouche
G. Ramos
R. Kolo Muani
B. Barcola

Luis Enrique siap bangkit kembali setelah dua edisi terakhir Liga Champions dan bertekad untuk memperbarui lini serangnya

Dua gelar Liga Champions berturut-turut—dua gelar pertama dalam sejarah klub—tampaknya belum memuaskan hasrat akan kemenangan Paris Saint-Germain, yang siap kembali menantang semua pesaing utama di Eropa berkat bursa transfer yang menjanjikan pembaruan. Memberikan dorongan baru kepada skuad yang baru saja mulai meraih kemenangan di level internasional adalah misi utama yang telah ditetapkan oleh Luis Enrique dan jajaran manajemen Paris menjelang musim baru. Dan memberikan opsi baru bagi pelatih asal Spanyol tersebut serta pesaing baru bagi para pemain inti saat ini bisa menjadi cara terbaik untuk menjaga tingkat fokus dan ambisi tetap sangat tinggi.


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  • PENGORBANAN RAMOS

    Lini serang, yang merupakan salah satu kekuatan utama tim raksasa Prancis ini, sangat terpengaruh oleh suasana perubahan yang melingkupi PSG. Dembelé dan Kvaratskhelia yang tak tergantikan, didampingi secara bergantian oleh salah satu dari Desiré Doué atau Barcola, serta kehadiran “super-sub” seperti Gonçalo Ramos di bangku cadangan dan dua pemain muda berbakat seperti Mayulu dan Mbaye, telah menjadi rahasia di balik banyaknya kemenangan dan gaya permainan ikonik mereka dalam dua musim terakhir. Langkah-langkah awal bursa transfer musim panas ini justru menyinggung striker baru asal Portugal dari Milan, yang dilepas dengan angka yang dalam beberapa hal tak terbayangkan (70 juta euro ditambah bonus), meskipun ruang yang disediakan Luis Enrique untuknya—terutama dalam pertandingan-pertandingan besar—tidaklah terlalu banyak.

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  • KOLO MUANI: RILIS BERIKUTNYA

    Sejak masa-masa hubungan yang rumit dengan Mbappé—yang menjadi poros utama serangan Paris Saint-Germain namun sama sekali tidak bersedia bekerja untuk tim—pelatih asal Asturias ini telah menunjukkan bahwa ia memiliki visi sepak bola yang tidak mencakup kehadiran seorang penyerang tengah klasik. Dan begitu pula, bersama Gonçalo Ramos yang tak pernah benar-benar disukai, kini Randal Kolo-Muani—target utama Juventus yang diharapkan PSG dapat dijual seharga 40 juta euro—juga siap mengemasi barang-barangnya, kali ini secara permanen. Dana tersebut merupakan sumber daya berharga untuk memulai revolusi teknis kecil-kecilan yang baru, yang mungkin akan diwujudkan melalui kedatangan Yan Diomandé dan Maghnes Achliouche.

  • DIOMANDE SUDAH MENYETUJUI

    Keduanya merupakan dua target utama yang diumumkan oleh PSG, yang bertekad untuk mengutamakan kualitas dan ketidakpastian dari segi teknis, dengan menambahkan dua pemain yang masih dalam tahap perkembangan namun sudah sangat diminati di bursa transfer ke dalam skuad yang sudah sangat berbakat. Yan Diomandé, pemain sayap penyerang kelahiran 2006 yang tampil gemilang tahun ini bersama Leipzig (12 gol dan 9 assist dalam 33 penampilan), telah menyetujui tawaran juara Eropa tersebut, karena menganggap proyek mereka lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Liverpool yang sedang dalam fase rekonstruksi: kesepakatan juga telah tercapai terkait gaji; kini Presiden Nasser Al-Khelaifi sendiri memimpin negosiasi dengan Leipzig untuk berusaha agar tidak melampaui batas kritis 100 juta euro. Saat ini, tawaran terakhir sebesar 80 juta euro tetap ditambah 20 juta euro bonus belum diterima oleh pihak Jerman.

  • 70 JUTA UNTUK AKLIOUCHE

    Sebaliknya, situasi terkait Maghnes Achliouche tampaknya jauh lebih jelas; ia adalah gelandang serang kaki kiri yang sangat kreatif dan telah membuktikan kemampuannya saat membela Monaco. Pemain ini juga dihargai karena fleksibilitasnya yang luar biasa – ia bisa bermain baik sebagai sayap penyerang maupun gelandang tengah dalam formasi tiga gelandang – setelah mencatatkan 139 pertandingan, 23 gol, dan 28 assist di Monaco, pemain kelahiran 2002 ini merasa siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini pula, prospek bermain di bawah asuhan pelatih seperti Luis Enrique dan dalam skema taktis di mana pemain dengan karakteristiknya akan sangat cocok, menjadi faktor penentu dalam pertimbangannya. Negosiasi tampaknya berjalan lancar dan diperkirakan akan disepakati dengan nilai transfer sebesar 70 juta euro.

  • BARCOLA DALAM KONDISI KRITIS

    Salah satu pemain kunci Prancis di Piala Dunia yang mungkin menjadi korban dari kelimpahan serangan yang luar biasa ini adalah Bradley Barcola, yang dari pertandingan ke pertandingan semakin meyakinkan pelatih Didier Deschamps untuk memberinya lebih banyak kesempatan bermain, menggantikan Doué. Bahkan sebelum lonjakan performa mendadak yang ditunjukkan oleh Diomandé dan Akliouche, profilnya telah menarik banyak minat dari klub-klub Liga Premier: selain Liverpool, dalam beberapa pekan terakhir Arsenal, juara Inggris, juga ikut menunjukkan ketertarikan. Namun hingga saat ini, Paris Saint-Germain memberi sinyal bahwa dibutuhkan tawaran yang sangat besar – kemungkinan melebihi 100 juta euro – untuk merebut pemain tersebut dari Luis Enrique.