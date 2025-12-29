AFP
Dinobatkan Sebagai 'Penyerang Terbaik Tahun Ini', Bintang Barcelona Lamine Yamal Tak Ingin Dibandingkan Dengan Cristiano Ronaldo
Yamal bertekad membangun jalur kariernya sendiri
Jika kariernya yang singkat sejauh ini menjadi patokan, Yamal sudah berada di jalur yang tepat untuk membangun jalannya sendiri yang unik menuju puncak saat ia terus memecahkan rekor.
Pemain berusia 18 tahun tersebut dipandang sebagai salah satu pemain muda berbakat terhebat dalam sejarah, telah mencapai lebih banyak hal sebelum ulang tahunnya yang ke-18 daripada banyak ikon sebelumnya. Tampil dan mencetak gol di Euro 2024 pada usia 16 tahun, Yamal menjadi pemain termuda yang pernah mencapai kedua prestasi tersebut sebelum memenangkan turnamen bersama Spanyol hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-17.
Kurang dari 18 bulan kemudian, Yamal baru-baru ini menjadi runner-up Ballon d’Or 2025 dan kini dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik dan penerima Penghargaan Diego Armando Maradona di ajang Globe Soccer Awards tahun ini di Dubai. Ousmane Dembele dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik untuk melengkapi tahun yang luar biasa bagi penyerang PSG tersebut.
"Saya ingin membangun jalan saya sendiri"
Dilaporkan oleh Fabrizio Romano di X, Yamal mengatakan setelah menerima penghargaan Penyerang Terbaik di upacara tersebut: “Sebaiknya jangan membandingkan diri Anda dengan siapa pun”.
“Pemain seperti Cristiano Ronaldo melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka ingin menjadi diri mereka sendiri dan tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain”.
“Saya ingin membangun jalan saya sendiri”.
Yamal ingin raih kesuksesan di 2026
Yamal telah menjadi kandidat kuat untuk semua penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola pada tahun 2025 dan diyakini kuat akan memenangkan Ballon d’Or dan Pemain Pria Terbaik jika ia terus melanjutkan performanya saat ini serta meraih penghargaan besar lainnya bersama Barcelona dan Spanyol.
Barca belum memenangkan Liga Champions selama satu dekade dan dengan Piala Dunia 2026 yang juga akan segera tiba, tahap selanjutnya dari perjalanan unik Yamal yang diinginkan bisa menjadi perjalanan yang tak terlupakan lainnya.
Dia menulis dalam sebuah unggahan di Instagram pada bulan September setelah gagal meraih Ballon d’Or karena kalah dari Dembele: “Rencana Tuhan itu sempurna, Anda harus mendaki untuk mencapai puncak. Senang atas dua Kopa Trophy dan mengucapkan selamat kepada @o.dembele7 atas penghargaan dan musim yang hebat.”
Perjalanan unik Yamal terus berlanjut
Meskipun wajar untuk membandingkan Yamal dengan pemain-pemain seperti Ronaldo, Lionel Messi dan para pendahulunya, bintang baru Barca tersebut telah menekankan keinginannya untuk dikenal sebagai dirinya sendiri, menempa jalan menuju puncak seperti yang belum pernah dilakukan orang lain.
Pemain berusia 18 tahun tersebut merasa masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan mencapai level baru, dan telah menunjukkan dalam kariernya yang singkat sejauh ini bahwa peningkatan pesatnya sangat sulit untuk dibandingkan. Sungguh menakutkan untuk membayangkan semua yang masih bisa ia raih.
