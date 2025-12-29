Dinobatkan Sebagai 'Penyerang Terbaik Tahun Ini', Bintang Barcelona Lamine Yamal Tak Ingin Dibandingkan Dengan Cristiano Ronaldo

Jika kariernya yang singkat sejauh ini menjadi patokan, Yamal sudah berada di jalur yang tepat untuk membangun jalannya sendiri yang unik menuju puncak saat ia terus memecahkan rekor.

Pemain berusia 18 tahun tersebut dipandang sebagai salah satu pemain muda berbakat terhebat dalam sejarah, telah mencapai lebih banyak hal sebelum ulang tahunnya yang ke-18 daripada banyak ikon sebelumnya. Tampil dan mencetak gol di Euro 2024 pada usia 16 tahun, Yamal menjadi pemain termuda yang pernah mencapai kedua prestasi tersebut sebelum memenangkan turnamen bersama Spanyol hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-17.

Kurang dari 18 bulan kemudian, Yamal baru-baru ini menjadi runner-up Ballon d’Or 2025 dan kini dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik dan penerima Penghargaan Diego Armando Maradona di ajang Globe Soccer Awards tahun ini di Dubai. Ousmane Dembele dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik untuk melengkapi tahun yang luar biasa bagi penyerang PSG tersebut.