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lionel messi and yamalai - Gemini
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Dilahirkan di La Masia... Akankah Yamal berani menghadapi Messi pada malam mimpi terakhir itu?

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Yamal
Barcelona
Spanyol
Argentina
AS

Pertandingan epik yang dinantikan di final Piala Dunia 2026

Sejak bola pertama dilancarkan oleh sepasang anak yang dibesarkan di dalam tembok “La Masia”, takdir telah merajut sebuah pertarungan yang tak ada duanya. Di sini, ini bukan sekadar soal final Piala Dunia, juga bukan perebutan gelar baru, melainkan momen langka di mana sejarah dan masa depan berdiri di kedua ujung lapangan.

Di satu sisi, berdiri pemain Argentina Lionel Messi, pria yang telah mengubah sepak bola menjadi seni murni, dan mencari penutup yang pantas bagi legenda dirinya di malam yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di panggung terbesar; di sisi lain, muncul pemain Spanyol Lamine Yamal, bocah yang membawa ciri khas akademi yang sama, namun memiliki keberanian generasi baru yang tak gentar mendekati takhta.

Ini adalah pertarungan yang lahir dari jantung “La Masia” (Akademi Barcelona); sang inspirator berhadapan dengan sang pewaris, sang raja berhadapan dengan sosok yang dipandang sebagai kelanjutan dari legenda-nya. Di antara pesona masa lalu dan janji masa depan, dunia menanti jawaban atas pertanyaan tersulit: Apakah Messi sendiri yang akan menulis akhir kisah ini, ataukah Yamal yang akan memulai bab baru dalam kisah besar Katalan?

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    Yamal, ahli waris sah

    Dan karena kisah ini bermula di “La Masia”, Lamine Yamal tidak hanya dipandang sebagai talenta baru di Barcelona, melainkan sebagai pewaris sah warisan Lionel Messi.

    Foto terkenal yang memperlihatkan Messi sedang menggendong Yamal yang masih bayi dan menyiramnya dengan air telah berubah seiring berjalannya waktu menjadi simbol unik dari takdir sepak bola yang seolah telah ditulis sejak dini; anak kecil yang dulu berada di pelukan sang legenda itu kini telah tumbuh menjadi bintang tim utama dan mengenakan jersey nomor 10 yang sama.

    Seiring promosinya ke tim utama, Yamal mulai menorehkan bab-babnya sendiri di Barcelona, hingga menjadi salah satu sosok terpenting yang diandalkan klub untuk membangun masa depan.

    Kini, bukan hanya para penggemar “Blaugrana” yang bermimpi agar ia mengikuti jejak Messi, tetapi Spanyol pun bermimpi agar ia memimpin mereka menuju kejayaan dunia dan meraih gelar Piala Dunia, sehingga menjadi kelanjutan baru dari legenda yang berasal dari sekolah yang sama.

    Oleh karena itu, pertarungan antara Messi dan Yamal tampak lebih dari sekadar bentrokan antara dua bintang; ini adalah pertarungan antara sang pendahulu dan sang pewaris, antara pria yang menciptakan era terhebat dalam sejarah Barcelona, dan pemuda yang coba diperkenalkan “La Masia” kepada dunia sebagai bab baru dari kisah yang sama.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menghadapi Mimpi

    Yang semakin menambah nilai simbolis dari pertandingan ini adalah bahwa Lamine Yamal tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa Lionel Messi adalah inspirasi utamanya dalam sepak bola, dan bahwa ia menganggap Messi sebagai yang terhebat dalam sejarah olahraga ini.

    Bintang muda Spanyol ini telah berkali-kali berbicara tentang mimpinya untuk berhadapan dengan Messi di final Piala Dunia, dengan anggapan bahwa bermain di hadapan panutannya akan menjadi momen yang luar biasa dalam kariernya, apa pun hasilnya.

    Bagi Yamal, ini bukan hanya soal merebut gelar juara dunia, melainkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pemain yang telah membentuk imajinasinya dalam sepak bola sejak kecil.

    Sedangkan bagi Messi, final ini mungkin menjadi bab terakhir dan paling emosional dalam perjalanannya bersama Argentina, yang membuat pertarungan di antara mereka lebih mirip pertemuan antara masa lalu yang menciptakan legenda dan masa depan yang berusaha meneruskannya.

  • Apakah Yamal berani menghadapi Messi?

    Pembicaraan tentang Lamine Yamal tidak lagi hanya terbatas pada bakatnya atau usianya yang masih muda, melainkan kini berpusat pada kemampuannya untuk menghadapi para legenda terbesar dalam dunia sepak bola tanpa rasa takut.

    Pemuda Spanyol ini berhasil menyingkirkan Cristiano Ronaldo bersama Portugal, lalu mengalahkan Kylian Mbappé bersama Prancis, hingga kini ia menghadapi tantangan terbesar dan paling ikonik dalam kariernya (Lionel Messi).

    Namun ironisnya, Messi bukanlah lawan biasa bagi Yamal; ia adalah sosok inspirasi yang membesarkannya dengan menyaksikan keajaiban permainannya, serta pemain yang dianggapnya sebagai yang terhebat dalam sejarah sepak bola. Oleh karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang akan memenangkan final, melainkan apakah Yamal akan memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapi pria yang telah membentuk imajinasinya tentang sepak bola sejak kecil.

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    Pertandingan ini semakin berharga karena terjadi dalam apa yang oleh banyak orang digambarkan sebagai “tarian terakhir” Messi di panggung Piala Dunia. Kapten Argentina ini bermimpi meraih Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, dan mengakhiri karier internasionalnya dengan cara yang paling gemilang, setelah kembali membawa negaranya ke final.

    Sedangkan Yamal, ia memasuki pertandingan ini dengan membawa ambisi seluruh generasi pemain Spanyol yang melihatnya sebagai awal era baru. Di antara impian sang legenda untuk penutup yang sempurna dan keinginan sang penerus untuk menciptakan kejayaannya sendiri, dunia kini menyaksikan salah satu pertandingan paling mendebarkan dalam sejarah final-final modern.

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