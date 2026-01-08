Getty/GOAL
Dikritik Karena Jarang Cetak Gol, Bintang Real Madrid Jude Bellingham: Itu Tugas Kylian Mbappe!
Beradaptasi dengan era Galactico baru
Rasanya seperti sudah lama sekali sejak Jude Bellingham pertama kali melangkah ke lapangan di Santiago Bernabeu dan langsung berubah menjadi pencetak gol paling mematikan di dunia sepakbola. Musim debutnya di ibu kota Spanyol sungguh seperti dongeng. Beroperasi di ujung formasi berlian lini tengah tanpa striker, pemain internasional Inggris tersebut memikul beban mencetak gol yang ditinggalkan oleh Karim Benzema dengan kepercayaan diri yang melampaui usianya yang masih muda.
Ia mencetak 23 gol di semua kompetisi tahun itu, menghasilkan momen-momen krusial di El Clasico dan Liga Champions yang mengukuhkan statusnya sebagai favorit penggemar. Citra Bellingham berdiri dengan tangan terentang, menikmati pujian dari para Madridista setelah gol kemenangan di menit-menit akhir, menjadi visual yang menentukan dari tim Carlo Ancelotti yang memenangkan dua gelar.
Efek Mbappe pada Bellingham
Namun, lini serang Madrid berubah secara drastis dengan kedatangan Mbappe pada musim panas 2024. Kedatangan pemain internasional Prancis itu membawa jaminan 40 gol per musim ke klub, tetapi juga membutuhkan restrukturisasi mendasar dari mekanisme tim.
Sementara Mbappe telah unggul, langsung menjadi titik fokus serangan dan memberikan angka-angka dahsyat yang diharapkan dari seorang 'Galactico', output statistik Bellingham secara alami menurun. Tidak lagi menjadi target utama umpan silang atau pemain yang ditugaskan untuk menembus lini pertahanan, pemain berusia 22 tahun tersebut telah dipindahkan ke lini tengah. Penurunan jumlah golnya ia mengakhiri musim lalu dengan 15 gol dan baru mencetak lima gol musim ini - telah menyebabkan sorotan di media Spanyol musim ini, dengan para kritikus mempertanyakan apakah pengaruhnya telah berkurang di bawah bayang-bayang pemain Prancis tersebut.
Namun, Bellingham sepenuhnya menolak narasi ini. Berbicara kepada media, ia menegaskan bahwa penyesuaian perannya adalah langkah logis dan perlu untuk memaksimalkan bakat Mbappe.
“Perubahan ini mudah,” jelas Bellingham. “Di musim pertama saya di sini, saya bermain sangat dekat dengan kotak penalti lawan dan mencetak cukup banyak gol, tetapi setelah kedatangan Mbappe, kami memiliki striker alami yang mencetak 40 gol per musim dan saya tidak perlu lagi bermain terlalu jauh ke depan.”
Gelandang itu ingin menekankan bahwa meskipun ia mungkin tidak lagi mengejar trofi Pichichi, ia jauh dari sekadar pemain pasif di sepertiga lapangan terakhir. Ia merujuk pada kembalinya ia dari musim 2024/25 - musim pertamanya bersama Mbappe - sebagai bukti bahwa ia tetap menjadi ancaman yang ampuh bahkan ketika memulai pergerakannya dari lini belakang.
“Setiap musim saya akan menyumbangkan gol, saya memiliki kemampuan itu,” katanya. “Saya mencetak 15 gol saat bermain lebih ke belakang, yang sama sekali tidak buruk. Tahun ini saya bermain lebih ke belakang dan saya lebih berpengaruh dalam permainan. Ini peran yang berbeda tetapi gol tidak pernah menjadi hal terpenting bagi saya.”
Bela Vinicius Jr
Meskipun Bellingham nyaman dengan adaptasinya sendiri, ia juga harus meningkatkan perannya sebagai pemimpin untuk melindungi rekan-rekan setimnya. Sorotan tertuju pada Vinicius Junior selama musim 2025/26 sejauh ini, dengan pemain asal Brasil itu mengalami masa sulit yang ditandai dengan kesulitan di lapangan dan gesekan di luar lapangan.
Vinicius gagal mengulangi performa terbaiknya musim ini, dan anggapan adanya "hambatan" di depan gawang membuatnya melewatkan peluang yang biasanya bisa ia manfaatkan. Namun, masalahnya lebih dalam dari sekadar penyelesaian akhir; sang winger seringkali dicadangkan di tengah laporan tentang hubungan yang retak dengan Xabi Alonso. Dugaan perselisihan dengan pelatih asal Basque tersebut hanya menambah frustrasi yang nyata, dengan sebagian penggemar semakin tidak sabar. Tapi, Bellingham memberikan pembelaan yang kuat untuk rekannya, mendesak para pengamat untuk melihat melampaui statistik penyelesaian akhir dan kebisingan di sekitarnya.
“Dari perspektif saya, saya pikir ada banyak tekanan pada Vini,” kata Bellingham. “Dia melakukan banyak hal baik di lapangan. Mungkin ada hambatan di depan gawang, tetapi saya melihat pemain yang lincah dan sangat kreatif.”
Sudut pandang Bellingham
Bagi Bellingham, nilai Vinicius tidak dapat diukur hanya dalam statistik gol atau assist. Kekacauan yang diciptakan pemain Brasil itu di sayap kiri seringkali menjadi katalis bagi gol-gol Mbappe, mengacaukan pertahanan dan membuka ruang di tengah.
“Gol bukanlah segalanya,” kata Bellingham. “Ada assist dan permainan penting. Kita harus melihatnya sebagai rekan setim yang sangat berguna. Saya yakin dia akan kembali seperti dulu.”
Setelah gagal meraih trofi besar musim lalu, tekanan ada pada Madrid untuk berprestasi di bawah arahan Alonso. Namun, saat ini mereka tertinggal empat poin dari Barcelona di La Liga.
