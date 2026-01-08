Dikritik Karena Jarang Cetak Gol, Bintang Real Madrid Jude Bellingham: Itu Tugas Kylian Mbappe!

Namun, lini serang Madrid berubah secara drastis dengan kedatangan Mbappe pada musim panas 2024. Kedatangan pemain internasional Prancis itu membawa jaminan 40 gol per musim ke klub, tetapi juga membutuhkan restrukturisasi mendasar dari mekanisme tim.

Sementara Mbappe telah unggul, langsung menjadi titik fokus serangan dan memberikan angka-angka dahsyat yang diharapkan dari seorang 'Galactico', output statistik Bellingham secara alami menurun. Tidak lagi menjadi target utama umpan silang atau pemain yang ditugaskan untuk menembus lini pertahanan, pemain berusia 22 tahun tersebut telah dipindahkan ke lini tengah. Penurunan jumlah golnya ia mengakhiri musim lalu dengan 15 gol dan baru mencetak lima gol musim ini - telah menyebabkan sorotan di media Spanyol musim ini, dengan para kritikus mempertanyakan apakah pengaruhnya telah berkurang di bawah bayang-bayang pemain Prancis tersebut.

Namun, Bellingham sepenuhnya menolak narasi ini. Berbicara kepada media, ia menegaskan bahwa penyesuaian perannya adalah langkah logis dan perlu untuk memaksimalkan bakat Mbappe.

“Perubahan ini mudah,” jelas Bellingham. “Di musim pertama saya di sini, saya bermain sangat dekat dengan kotak penalti lawan dan mencetak cukup banyak gol, tetapi setelah kedatangan Mbappe, kami memiliki striker alami yang mencetak 40 gol per musim dan saya tidak perlu lagi bermain terlalu jauh ke depan.”

Gelandang itu ingin menekankan bahwa meskipun ia mungkin tidak lagi mengejar trofi Pichichi, ia jauh dari sekadar pemain pasif di sepertiga lapangan terakhir. Ia merujuk pada kembalinya ia dari musim 2024/25 - musim pertamanya bersama Mbappe - sebagai bukti bahwa ia tetap menjadi ancaman yang ampuh bahkan ketika memulai pergerakannya dari lini belakang.

“Setiap musim saya akan menyumbangkan gol, saya memiliki kemampuan itu,” katanya. “Saya mencetak 15 gol saat bermain lebih ke belakang, yang sama sekali tidak buruk. Tahun ini saya bermain lebih ke belakang dan saya lebih berpengaruh dalam permainan. Ini peran yang berbeda tetapi gol tidak pernah menjadi hal terpenting bagi saya.”