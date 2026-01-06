Dikaitkan Dengan Manchester United, Begini Respons Bos Newcastle Eddie Howe

Ketika ditanya apakah ada peluang yang dapat memikatnya untuk meninggalkan St James' Park, Howe menambahkan: “Tidak, tidak saat ini. Hal terpenting bagi saya adalah kebahagiaan dalam peran ini, kebahagiaan dalam pekerjaan ini. Hubungan yang saya miliki dengan orang-orang di sekitar saya."

“Sekarang, itu tidak selalu konsisten baik dan hal-hal dapat berubah di klub mana pun. Tetapi, saat ini, saya sangat bahagia. Kami telah melakukan beberapa penunjukan hebat di posisi yang perlu kami isi dan selama saya dapat mengekspresikan diri saya dengan cara terbaik, versi terbaik dari diri saya untuk membantu para pemain dan klub (saya akan tetap tinggal).

“Karena pada akhirnya, agar klub mana pun sukses, harus ada persatuan dari atas hingga bawah dan perasaan yang baik di antara semua orang. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan dewan di sini sejak saya datang ke klub ini dan itu tidak pernah berubah. Saya merasa sangat beruntung memiliki hal itu karena hanya sedikit manajer yang memiliki waktu untuk membangun hubungan tersebut dan memiliki kepercayaan satu sama lain. Saya pikir itu sangat penting dan jika Anda memiliki semua hal itu, Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses.

“Tidak ada jaminan, tetapi Anda memiliki peluang lebih tinggi jika hubungan tersebut berjalan dengan baik. Saya sangat senang dan saya berharap itu berlanjut untuk waktu yang lama.”

Meskipun senang di Newcastle, tempat ia berada sejak November 2021, Howe tahu bahwa perencanaan jangka panjang sulit dalam manajemen Liga Primer. Ia melanjutkan dengan mengatakan, dengan Amorim dan Enzo Maresca yang diberhentikan dari tugas mereka di United dan Chelsea pada awal tahun 2026: “Saya tertawa karena umur panjang adalah hal yang aneh karena Anda tidak menetapkan jangka waktu, Anda menetapkan untuk memenangkan pertandingan. Selalu pertandingan berikutnya, lalu berikutnya. Anda bekerja dari minggu ke minggu dan dari pertandingan ke pertandingan.”

“Tentu saja Anda harus memiliki visi jangka panjang dan Anda harus merencanakan dengan baik. Anda harus melihat seperti apa tim Anda di masa depan. Anda harus memiliki hubungan yang baik di sekitar Anda. Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan para pemain. Anda harus memiliki perpaduan dari semua hal itu. Itulah yang membawa saya ke titik ini sekarang dan di pekerjaan saya sebelumnya."

“Saya tidak tahu apakah masa jabatan yang panjang semakin berkurang dalam peran yang saya jalani; seseorang mungkin memberi tahu saya beberapa statistik yang bertentangan dengan itu. Rasanya lebih sulit untuk tetap berada di satu tempat untuk waktu yang lama karena saya pikir rentang perhatian dan keinginan untuk melihat orang yang sama sepanjang waktu kurang menarik akhir-akhir ini.”