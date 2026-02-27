Dijadikan 'Alat Kampnye' Calon Presiden Barcelona, Agen Harry Kane Murka

Operasi senyap untuk menduduki kursi takhta tertinggi Barcelona selalu diwarnai dengan janji-janji transfer bombastis. Sejarah mencatat bagaimana Joan Laporta memenangkan periode pertamanya lewat janji mendatangkan David Beckham, dan kini tradisi tersebut berlanjut melalui Xavier Vilajoana. Kandidat presiden tersebut secara berani mengklaim bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Harry Kane untuk memboyong sang striker ke La Liga musim panas ini.

Vilajoana menegaskan bahwa profil penyerang berusia 33 tahun tersebut adalah kepingan puzzle yang hilang dalam skema permainan Tim Catalan. Keyakinannya sempat membuat para Cules antusias, meskipun realita di balik layar menunjukkan situasi yang jauh berbeda dari retorika kampanye.

Dalam sebuah wawancara strategis mengenai kebutuhan teknis tim, Vilajoana mengungkapkan ambisinya kepada media. "Kane adalah ide perekrutan yang akan sangat cocok dengan gaya bermain Barcelona dan memenuhi kebutuhan kami di posisi tersebut," ujar Vilajoana dikutip dari Football Espana.