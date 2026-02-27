Dijadikan 'Alat Kampnye' Calon Presiden Barcelona, Agen Harry Kane Murka

Article continues below
Operasi senyap untuk menduduki kursi takhta tertinggi Barcelona selalu diwarnai dengan janji-janji transfer bombastis. Sejarah mencatat bagaimana Joan Laporta memenangkan periode pertamanya lewat janji mendatangkan David Beckham, dan kini tradisi tersebut berlanjut melalui Xavier Vilajoana. Kandidat presiden tersebut secara berani mengklaim bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Harry Kane untuk memboyong sang striker ke La Liga musim panas ini.
Vilajoana menegaskan bahwa profil penyerang berusia 33 tahun tersebut adalah kepingan puzzle yang hilang dalam skema permainan Tim Catalan. Keyakinannya sempat membuat para Cules antusias, meskipun realita di balik layar menunjukkan situasi yang jauh berbeda dari retorika kampanye.
Dalam sebuah wawancara strategis mengenai kebutuhan teknis tim, Vilajoana mengungkapkan ambisinya kepada media. "Kane adalah ide perekrutan yang akan sangat cocok dengan gaya bermain Barcelona dan memenuhi kebutuhan kami di posisi tersebut," ujar Vilajoana dikutip dari Football Espana.
Meskipun Vilajoana tampil percaya diri di depan publik, laporan mengenai benih-benih asmara antara Blaugrana dan bintang Inggris tersebut langsung mentah setelah pihak internal pemain mengeluarkan bantahan keras. Bayern Insider mengklaim bahwa kabar mengenai negosiasi ini justru mengejutkan keluarga Kane, yang merasa tidak pernah dihubungi oleh pihak manapun dari Spanyol.
Keheningan dari sisi pemain memberikan sinyal kuat bahwa klaim kesepakatan atau diskusi awal yang dilontarkan di tengah kampanye mungkin hanya isapan jempol belaka. Kane, yang dikenal sangat menghargai stabilitas dan kejelasan karier, tampaknya tidak senang namanya diseret ke dalam panggung politik sepakbola Spanyol saat dirinya sedang fokus mengejar trofi di Bundesliga.
Bantahan ini menjangkau hingga level tertinggi dalam struktur manajemen Kane guna memastikan tidak ada ruang untuk ambiguitas. Agen sekaligus kakak kandungnya Charlie Kane serta ayahnya yang juga bekerja untuk sang striker mengaku sama sekali tidak menyadari adanya kontak terkait masa depan kapten Inggris tersebut dengan pihak Barcelona.
Di sisi lain, Direktur Olahraga Barcelona Deco sebenarnya memang sedang aktif memindai pasar untuk mencari ujung tombak baru bagi masa depan klub. Deco telah mengonfirmasi bahwa Barcelona sangat berambisi mendatangkan penyerang musim panas ini, meskipun hingga saat ini belum ada target yang benar-benar mengerucut secara resmi.
Keterbatasan finansial yang selama ini menjerat klub tetap menjadi faktor penghambat utama, sehingga tim rekrutmen harus menyeimbangkan ambisi kelas dunia dengan realita fiskal. Beberapa nama alternatif mulai muncul ke permukaan, termasuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid, meskipun harga pasar dan hubungan domestik antar klub membuat operasi ini terlihat sangat berisiko dan secara finansial sulit diwujudkan. Selain Alvarez, nama Dusan Vlahovic dari Juventus juga kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou sebagai solusi yang lebih terjangkau.
Meskipun Barcelona punya rekam jejak sukses membajak Robert Lewandowski dari Bayern Munich di usia senja, upaya menduplikasi kesuksesan tersebut pada kasus Kane tampak jauh lebih sulit. Raksasa Jerman tersebut sama sekali tidak tertarik kehilangan pemain paling berpengaruh mereka yang sudah terintegrasi sempurna ke dalam sistem taktis dan budaya klub di Bavaria.
Alih-alih membiarkannya pergi, manajemen Bayern dilaporkan lebih condong untuk menawarkan pembaruan masa bakti bagi Kane. Negosiasi perpanjangan kontrak sedang diupayakan agar sang penyerang tetap bertahan lebih lama di Allianz Arena, sekaligus menutup pintu bagi spekulasi yang terus digulirkan oleh para politisi di Barcelona.