Getty/GOAL
Diisukan Gantikan Arne Slot Di Liverpool, Ini Jawaban Mengejutkan Bos Real Madrid Xabi Alonso
Alonso dan Slot dalam tekanan
Nama mantan gelandang The Reds tersebut terus menjadi perdebatan akhir-akhir ini. Sementara Slot saat ini sedang merasakan tekanan di Liverpool karena timnya terpuruk di posisi kesepuluh klasemen Liga Primer meskipun klub telah belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas, Alonso sedang menghadapi badainya sendiri di Santiago Bernabeu. Setelah kekalahan 2-0 dari Celta Vigo, ahli taktik asal Spanyol itu menghadapi pekan yang menentukan, dengan pertandingan Liga Champions melawan Manchester City yang sudah di depan mata.
Namun, terlepas dari tekanan langsung di ibu kota Spanyol, pertanyaan tentang kemungkinan pindah ke Liga Primer tetap ada. Alonso dilaporkan menolak kesempatan untuk menggantikan Jurgen Klopp agar tetap di Bayer Leverkusen, sebelum akhirnya menerima tawaran melatih di Madrid pada musim panas.
- Getty Images Sport
Alonso membahas masa depannya
Ketika ditanya langsung tentang kemungkinan melatih di Inggris, khususnya mengenai kembali ke mantan klubnya Liverpool, Alonso memberikan tanggapan yang menggoda namun tidak sepenuhnya menyangkal.
"Tentu saja, ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan klub-klub Inggris, dengan mantan klub saya," ungkap Alonso. "Tapi untuk saat ini, inilah tempat yang saya inginkan, dan di masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."
Situasi Slot semakin memburuk ketika sang manajer terlibat dalam keretakan di ruang ganti yang melibatkan bintangnya Mohamed Salah, yang secara sensasional mengkritik pelatih asal Belanda tersebut setelah hasil imbang 3-3 melawan Leeds. Namun, Alonso tetap bersikap diplomatis ketika ditanya tentang situasi tersebut.
"Itu adalah keputusan yang telah mereka buat di Liverpool. Tidak diragukan lagi kami melewatkan banyak detail. Jadi, bukan wewenang saya untuk memberikan pendapat tentang itu," katanya.
Dua raksasa sedang dalam krisis
Komentar tersebut muncul di saat yang genting bagi kedua klub. Upaya Liverpool mempertahankan gelar juara telah runtuh secara dramatis, membuat Slot berada di ambang kehancuran. Hubungannya dengan Salah telah retak, dengan penyerang Mesir itu dicoret dari skuad untuk menghadapi Inter Milan di Liga Champions pekan ini.
Sementara itu, di Madrid, Alonso berjuang untuk mempertahankan posisinya di jalur yang tepat. Kekalahan dari Celta membuat Los Blancos tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona,
dan laporan menunjukkan kekalahan telak dari Manchester City bisa berakibat fatal bagi pekerjaannya.
"Yang berikutnya adalah yang terbaik. Saya rasa saya mengenal diri saya sendiri, dan para penggemar mengenal Manchester City dengan sangat baik karena telah berhadapan dengan mereka berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya melihatnya sebagai peluang lebih dari segalanya," kata Alonso.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Alonso juga menyinggung tantangan manajemen pemainnya sendiri, membandingkan situasi Salah dengan penanganannya terhadap Vinicius Junior. Pemain internasional Brasil tersebut bereaksi buruk saat digantikan melawan Barcelona, sebuah titik kritis yang menurut Alonso tidak akan ia tangani secara berbeda.
"Saya tidak akan mengubah apa pun," ujarnya, menegaskan kembali pendiriannya tentang disiplin – sebuah sifat yang baru-baru ini disoroti oleh legenda Jerman Lothar Matthaus sebagai potensi titik gesekan dengan bintang-bintang kreatif Madrid.
"Ini bukan tentang perubahan, ini tentang adaptasi. Saya tahu persis apa itu, itulah mengapa Real Madrid adalah klub terbesar di dunia. Anda perlu beradaptasi, belajar darinya. Setelah Anda tampil baik, Anda harus berinteraksi dengan para pemain. Ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang kurang baik. Namun, dari setiap pertandingan, kami mengambil langkah, dan kami berada di posisi ini sekarang, dan kami harus menghadapinya dengan energi yang baik, positif, itulah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan."
Iklan