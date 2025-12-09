Diisukan Gantikan Arne Slot Di Liverpool, Ini Jawaban Mengejutkan Bos Real Madrid Xabi Alonso

Ketika ditanya langsung tentang kemungkinan melatih di Inggris, khususnya mengenai kembali ke mantan klubnya Liverpool, Alonso memberikan tanggapan yang menggoda namun tidak sepenuhnya menyangkal.

"Tentu saja, ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan klub-klub Inggris, dengan mantan klub saya," ungkap Alonso. "Tapi untuk saat ini, inilah tempat yang saya inginkan, dan di masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."

Situasi Slot semakin memburuk ketika sang manajer terlibat dalam keretakan di ruang ganti yang melibatkan bintangnya Mohamed Salah, yang secara sensasional mengkritik pelatih asal Belanda tersebut setelah hasil imbang 3-3 melawan Leeds. Namun, Alonso tetap bersikap diplomatis ketika ditanya tentang situasi tersebut.

"Itu adalah keputusan yang telah mereka buat di Liverpool. Tidak diragukan lagi kami melewatkan banyak detail. Jadi, bukan wewenang saya untuk memberikan pendapat tentang itu," katanya.