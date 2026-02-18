Dihajar Galatasaray 5-2 Di Liga Champions, Bintang Juventus Teun Koopmeiners: Kami Bisa Comeback Di Leg Kedua!

Berbicara mengenai performa pribadinya, Koopmeiners mengakui bahwa dirinya merasa nyaman dengan peran yang diberikan pelatih, namun pencapaian individu tidak ada artinya di tengah kekalahan tim. Ia merasa telah memenuhi target pribadi untuk lebih produktif di depan gawang, tetapi kegagalan tim menjaga keunggulan menghapus semua kegembiraan tersebut.

“Saya merasa baik di posisi ini. Saya pikir saya bisa berkontribusi dengan gol dan saya telah berjanji pada diri sendiri untuk mencetak lebih banyak gol. Saya melakukannya di babak pertama, tapi kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak di babak kedua,” ungkap sang pemain.

Mantan pemain Atalanta tersebut menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk merayakan gol-gol indahnya saat ini. Ia merasa tanggung jawab kolektif harus ditingkatkan jika Juventus ingin tetap bertahan di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Menurutnya, performa di babak kedua adalah murni kesalahan yang harus segera diperbaiki.

“Saya memulai dengan baik bersama pelatih ini, saya mencetak dua gol penting di babak pertama, tapi saya tidak bisa merasa senang. Karena tidak ada yang berarti ketika Anda melihat apa yang terjadi di babak kedua. Kami mencetak dua gol, tapi kami butuh setidaknya tiga gol di laga berikutnya. Kami harus meningkatkan diri dan mencetak setidaknya tiga gol; itu mudah."