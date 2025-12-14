VFF
Digasak Vietnam, Timnas Wanita Indonesia Bidik Medali Perunggu
Timnas wanita tidak berdaya di babak kedua
Timnas wanita Indonesia gagal melaju ke final SEA Games 2025 cabang sepakkbola setelah dalam pertandingan semi-final, Minggu (14/12) sore WIB, digasak Vietnam dengan skor 5-0 di Stadion IPE Chonburi.
Tim besutan Akira Higashiyama mampu memberikan perlawanan kepada Vietnam yang lebih diunggulkan di babak pertama. Namun timnas wanita tertinggal pada menit ke-28 melalui tendangan penalti Nguyen Thi Bich Thuy pada menit ke-28.
Hanya saja, timnas wanita tidak berdaya di babak kedua. Kiper Iris De Rouw melakukan blunder ketika tendangannya mengenai kepala Pham Hai Yen, sehingga mejebol gawangnya di menit ke-49. Hai Yen kemudian mencetak brace pada menit ke-58.
Bich Thuy juga ikut mencetak brace di menit ke-80 untuk makin memperlebar keunggulan sebelum akhirnya Cu Thi Huynh Nhu menggenapi kemenangan Vietnam menjadi 5-0 empat menit menjelang laga berakhir.
Kekalahan kedua dari Vietnam di semi-final SEA Games
Hasil ini membuat timnas wanita untuk kali ketiga tidak mampu lolos ke partai puncak sejak terakhir kali terjadi pada 2001. Kekalahan dari Viietnam di partai semi-final juga merupakan yang kedua kalinya setelah SEA Games 1997 di Jakarta. Walau begitu, capaian yang diperoleh timnas wanita pada SEA Games kali ini lebih baik dibandingkan tim putra yang kandas di fase grup.
Masih mempunyai peluang merebut medali perunggu
Kendati tidak berhasil melangkah ke partai puncak, timnas wanita masih mempunyai peluang utuk menyumbang medali ke kontingen Indonesia. Timnas wanita akan bertarung memperebutkan medali perunggu melawan tim yang kalah dari pertemuan antara Thailand dan Filina. Pertandingan untuk mendapatkan medali perunggu dijadwalkan berlangsung, Rabu (17/12).
Susunan pemain
Vietnam: Tran Thi Kim Thanh; Tran Thi Thu, Hoang Thi Loan, Thai Thi Thao, Nguyen Thi Hoa, Le Thi Diem My, Cu Thi Huynh Nhu, Nguye Thi My Anh, Nguyen Thi Bich Thuy, Ngan Thi Van Su, Pham Hai Yen.
Indonesia: Iris De Rouw; Gea Yumanda, Remini Chere Rumbewas, Emily Nahon, Zahra Musdalifah, Felicia De Zeeuw, Viny Silfianus, Oktaviani Reva; Sheva Imut, Claudia Scheunemann, Isa Warps.
