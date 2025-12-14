Digasak Vietnam, Timnas Wanita Indonesia Bidik Medali Perunggu

Timnas wanita Indonesia gagal melaju ke final SEA Games 2025 cabang sepakkbola setelah dalam pertandingan semi-final, Minggu (14/12) sore WIB, digasak Vietnam dengan skor 5-0 di Stadion IPE Chonburi.

Tim besutan Akira Higashiyama mampu memberikan perlawanan kepada Vietnam yang lebih diunggulkan di babak pertama. Namun timnas wanita tertinggal pada menit ke-28 melalui tendangan penalti Nguyen Thi Bich Thuy pada menit ke-28.

Hanya saja, timnas wanita tidak berdaya di babak kedua. Kiper Iris De Rouw melakukan blunder ketika tendangannya mengenai kepala Pham Hai Yen, sehingga mejebol gawangnya di menit ke-49. Hai Yen kemudian mencetak brace pada menit ke-58.

Bich Thuy juga ikut mencetak brace di menit ke-80 untuk makin memperlebar keunggulan sebelum akhirnya Cu Thi Huynh Nhu menggenapi kemenangan Vietnam menjadi 5-0 empat menit menjelang laga berakhir.