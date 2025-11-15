Digasak Mali U-23, Paceklik Kemenangan Timnas Indonesia U-22 Berlanjut

Timnas Indonesia U-22 dipaksa mengakui keunggulan Mali U-23 dengan skor cukup telak 3-0 di Stadion Pakansari, Sabtu (15/11) malam WIB, dalam pertandingan uji coba.

Meski bermain di hadapan ribuan suporter, timnas U-23 mengalami kesulitan untuk meladeni ermainan agresif Mali. Akibatnya, gawang Cahya Supriadi sudah kebobolan ketika laga memasuki menit ketiga melalui sundulan Sekou Doucoure memanfaatkan sepak pojok.

Timnas U-23 mulai keluar dari tekanan selepas laga berjalan 20 menit untuk menyamakan kedudukan. Namun skuad Garuda Muda justru kembali kebobolan pada menit ke-33 lewat aksi solo run Wilson Samake.

Pasukan Indra Sjafri memperbaiki performa mereka di babak kedua, tetapi penyelesaian akhir tidak berjalan mulus. Sebaliknya Mali memastikan kemenangan menjadi 3-0 lewat tendangan menyusur tanah Moulaye Haidara dari luar kotak penalti.