Digasak Mali U-23, Paceklik Kemenangan Timnas Indonesia U-22 Berlanjut
Timnas U-23 sudah tertinggal sejak menit ketiga
Timnas Indonesia U-22 dipaksa mengakui keunggulan Mali U-23 dengan skor cukup telak 3-0 di Stadion Pakansari, Sabtu (15/11) malam WIB, dalam pertandingan uji coba.
Meski bermain di hadapan ribuan suporter, timnas U-23 mengalami kesulitan untuk meladeni ermainan agresif Mali. Akibatnya, gawang Cahya Supriadi sudah kebobolan ketika laga memasuki menit ketiga melalui sundulan Sekou Doucoure memanfaatkan sepak pojok.
Timnas U-23 mulai keluar dari tekanan selepas laga berjalan 20 menit untuk menyamakan kedudukan. Namun skuad Garuda Muda justru kembali kebobolan pada menit ke-33 lewat aksi solo run Wilson Samake.
Pasukan Indra Sjafri memperbaiki performa mereka di babak kedua, tetapi penyelesaian akhir tidak berjalan mulus. Sebaliknya Mali memastikan kemenangan menjadi 3-0 lewat tendangan menyusur tanah Moulaye Haidara dari luar kotak penalti.
Garuda Muda belum menang dalam tiga uji coba
Pertandingan uji coba merupakan bagian dari persiapan menghadapi SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada akhir tahun ini. Indra Sjafri ditunjuk sebagai pelatih menggantikan Gerald Vanenburg, dan sudah melakukan pemusatan latihan (TC) dua kali. TC pertama digelar pada Oktober lalu yang juga diisi dengan laga uji coba. Hasil malam ini memperpanjang catatan minor timnas U-22 pada pertandingan uji coba dalam satu bulan ini. Pada Oktober lalu, timnas U-22 hanya mendapatkan masing-masing satu imbang dan kekalahan saat menghadapi India.
Menghadapi tim yang sama di uji coba kedua
Timnas U-23 masih mempunyai satu agenda uji coba lagi sebelum SEA Games digelar dengan menghadapi tim yang sama, Selasa (18/11) malam WIB, di Stadion Pakansari. Indra kemungkinan akan menjadikan partai ini sebagai penentuan skuad untuk dibawa ke Thailand.
Susunan pemain
Indonesia U-22: Cahya Supriadi; Raka Cahyana, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Frengky Missa, Ivar Jenner, Ananda Raehan, Donny Tri Pamungkas, Rahmat Arjuna, Rafael Struick, Mauro Zijlstra.
Mali U-23: Bourama Kone; Isiaka Soukouna, Eden Gassama, Sekou Doucoure, Dan Sinate, Hamidou Makalou, Boubakar Dembaga, Moulaye Haidara; Aboubacar Sidibe, Pape Niama Sissoko, Wilson Samake.
