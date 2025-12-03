Getty Images Sport
Digadang-Gadang Jadi Suksesor Pep Guardiola Di Manchester City, Begini Respons 'Dingin' Bos Bayern Munich Vincent Kompany
Kompany dikaitkan dengan Man City
Di musim perdananya di Munich, Kompany membantu Bayern merebut kembali gelar Bundesliga setelah mereka kehilangannya dari Bayer Leverkusen pada musim 2023/24. Musim ini, Kompany mengawali musim dengan gemilang. Di Bundesliga, mereka berada di puncak klasemen dengan 34 poin dari 12 pertandingan, menang 11 kali dan seri satu kali. Dalam laga liga terakhir mereka, mereka mengalahkan Freiburg 6-2 di Allianz Arena, dengan gol-gol dari Lennart Karl, dua gol dari Michael Olise, Dayot Upamecano, Harry Kane, dan Nicolas Jackson. Perjalanan mereka di Liga Champions juga sama impresifnya. Mereka menikmati rekor sempurna hingga pertandingan terakhir melawan Arsenal, di mana mereka kalah 3-1 dan menelan kekalahan pertama mereka musim ini.
Kompany menerima pujian dari presiden klub Uli Hoeness, menyebut pelatih asal Belgia itu suatu hari nanti akan menggantikan Guardiola di Etihad Stadium. Berbicara di acara bisnis 'Power Days' baru-baru ini, Hoeness mengatakan: "Kompany belajar banyak dari Pep Guardiola. Ketika [direktur olahraga] Max Eberl menyarankan Kompany sebagai opsi ketiga atau keempat, Karl-Heinz [Rummenigge] dan saya menghubungi Pep Guardiola, yang merupakan teman baik kami berdua, dan bertanya kepadanya. Pep berkata, 'Anda bisa menerimanya begitu saja, dia pelatih yang fantastis, dia bahkan akan mengambil alih Man City suatu hari nanti ketika saya sudah tidak di sana lagi.'"
Dijagokan untuk menggantikan Guardiola di Man City?
Menanggapi hubungan dengan mantan klubnya dan komentar Hoeness, Kompany mengatakan: "Saya sering mengatakan, saya di sini bukan untuk mengomentari pernyataan Uli Hoeness. Saya sangat menghormatinya. Tapi di sepakbola, saya tidak bisa berpikir sejauh itu, fokus saya adalah Bayern dan apa yang bisa kami capai sekarang. Saya suka hidup di dunia yang ada di depan saya sekarang, itu menyita seluruh waktu saya. Saya tidak memikirkan tim lain sama sekali, saya hanya melihat FC Bayern."
Kompany tidak terganggu oleh penurunan performa tim baru-baru ini
Performa sensasional Bayern sedikit menurun dalam beberapa pekan terakhir karena beberapa kesalahan kunci terlihat dalam pertandingan-pertandingan mereka belakangan ini. Melawan Freiburg, Bayern kebobolan dua gol di awal pertandingan sebelum bangkit dari ketertinggalan untuk mencetak enam gol dan meraih kemenangan telak. Kemudian, kekalahan 3-1 di tangan Arsenal di Liga Champions.
Namun, Kompany tidak terlalu khawatir dengan penurunan performa tersebut dan mengatakan kepada para wartawan: "Kami memulai musim dengan mencetak tiga gol dalam 20 menit pertama. Memang sudah diduga akan berubah. Tapi, mengejar gol adalah sesuatu yang sedang kami perbaiki, dengan fokus yang lebih besar. Saya masih berpikir itu normal, tetapi jika mulai menjadi pola, kami harus berusaha untuk mengatasinya. Namun, dalam 20 pertandingan terakhir kami biasanya unggul 3-0 setelah 20 menit, tetapi itu jauh lebih sering terjadi."
Kompany ingin mengakhiri penantian Bayern untuk meraih DFB Pokal
Setelah membantu klub memenangkan kembali gelar Bundesliga musim lalu, Kompany kini mengincar DFB Pokal juga, trofi yang belum pernah diraih Bayern sejak 2020. Menjelang pertandingan babak 16 besar DFB Pokal melawan Union Berlin, pelatih asal Belgia tersebut mengatakan: "Di akhir musim, kami ingin merasakan tekanan ini lagi, bahkan lebih. Kami ingin tampil baik dan menang - kami siap untuk apa pun, selama 90 menit atau 30 menit lagi. Ini tekanan positif. Anda selalu bisa mengatakan ingin memenangkan segalanya - tetapi itu membutuhkan kerja keras dan sikap. Jika kami menunjukkan besok betapa laparnya kami untuk final, maka kami memiliki peluang bagus."
