Digadang-Gadang Jadi Suksesor Pep Guardiola Di Manchester City, Begini Respons 'Dingin' Bos Bayern Munich Vincent Kompany

Di musim perdananya di Munich, Kompany membantu Bayern merebut kembali gelar Bundesliga setelah mereka kehilangannya dari Bayer Leverkusen pada musim 2023/24. Musim ini, Kompany mengawali musim dengan gemilang. Di Bundesliga, mereka berada di puncak klasemen dengan 34 poin dari 12 pertandingan, menang 11 kali dan seri satu kali. Dalam laga liga terakhir mereka, mereka mengalahkan Freiburg 6-2 di Allianz Arena, dengan gol-gol dari Lennart Karl, dua gol dari Michael Olise, Dayot Upamecano, Harry Kane, dan Nicolas Jackson. Perjalanan mereka di Liga Champions juga sama impresifnya. Mereka menikmati rekor sempurna hingga pertandingan terakhir melawan Arsenal, di mana mereka kalah 3-1 dan menelan kekalahan pertama mereka musim ini.

Kompany menerima pujian dari presiden klub Uli Hoeness, menyebut pelatih asal Belgia itu suatu hari nanti akan menggantikan Guardiola di Etihad Stadium. Berbicara di acara bisnis 'Power Days' baru-baru ini, Hoeness mengatakan: "Kompany belajar banyak dari Pep Guardiola. Ketika [direktur olahraga] Max Eberl menyarankan Kompany sebagai opsi ketiga atau keempat, Karl-Heinz [Rummenigge] dan saya menghubungi Pep Guardiola, yang merupakan teman baik kami berdua, dan bertanya kepadanya. Pep berkata, 'Anda bisa menerimanya begitu saja, dia pelatih yang fantastis, dia bahkan akan mengambil alih Man City suatu hari nanti ketika saya sudah tidak di sana lagi.'"