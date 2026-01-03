Getty Images Sport
Digadang-Gadang Jadi Pengganti Enzo Maresca Di Chelsea, Begini Respons Manajer Strasbourg Liam Rosenior
Rosenior diprediksi akan menggantikan Maresca di Chelsea
Chelsea mengambil keputusan berani untuk berpisah dengan Maresca pada Hari Tahun Baru, dengan hubungan antara manajer dan dewan direksi memburuk dengan cepat selama sebulan terakhir.
Sebuah pernyataan dari klub berbunyi: "Chelsea Football Club dan Pelatih Kepala Enzo Maresca telah berpisah. Selama masa jabatannya di klub, Enzo memimpin tim meraih kesuksesan di Liga Konferensi UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Prestasi tersebut akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub baru-baru ini, dan kami berterima kasih atas kontribusinya kepada klub."
"Dengan tujuan utama yang masih harus diperjuangkan di empat kompetisi termasuk untuk lolos ke Liga Champions, Enzo dan klub percaya bahwa perubahan ini memberi tim peluang terbaik untuk mengembalikan performa mereka di musim ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk Enzo di masa depan."
Rosenior kemudian muncul sebagai favorit kejutan untuk menggantikan Maresca di Stamford Bridge. Mantan bek sayap Fulham dan Reading initersebut melatih Strasbourg, yang seperti Chelsea berada di bawah kepemilikan BlueCo, dan telah membawa tim Prancis itu ke posisi ketujuh di Ligue 1 menjelang perjalanan ke Nice, Minggu (4/1) dini hari WIB.
"Anda tidak pernah tahu"
Kabar tentang keputusan Chelsea untuk berpisah dengan Maresca muncul menjelang kembalinya Strasbourg dari liburan musim dingin mereka, dengan penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Dunkerque di Coupe de France empat hari sebelum Hari Natal. Berbicara menjelang pertandingan pertama timnya sejak itu, Rosenior menegaskan bahwa ia tetap fokus pada perannya saat ini dan menepis laporan tersebut sebagai "spekulasi".
Ia berkata: "Saya akan berbicara tentang Nice karena itu adalah pekerjaan saya. Ada banyak kebisingan, banyak spekulasi, tetapi sebagai pelatih, jika Anda terlibat dalam hal itu, Anda akan gagal. Pekerjaan saya di sini, saya mencintai klub ini. Tidak, saya belum berbicara dengan para pemain tentang hal itu. Tidak perlu, mereka terhubung dan saya telah bercanda ringan dengan mereka. Tetapi kami telah fokus pada pekerjaan kami. Tujuannya adalah untuk terus menciptakan hal-hal hebat di sini."
"Dalam hidup, tidak ada jaminan sama sekali. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Sudah ada spekulasi. Saya tidak ingin menjamin berapa lama saya akan berada di sini, tetapi saya menikmati diri saya di sini setiap hari. Saya berniat untuk terus melakukannya selama saya berada di sini. Saya mencintai klub ini, tetapi saya tidak dapat menjamin apa pun. Tidak ada yang bisa."
"Saya ingin melakukan pekerjaan saya di sini, itu sederhana. Realitanya saat ini adalah saya adalah manajer Strasbourg dan saya fokus pada posisi saya. Terjadi pertukaran karena kita adalah bagian dari kelompok yang sama. Jujur saja, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan segalanya dalam hidup. Saya bisa saja mengatakan saya akan tinggal di sini selama bertahun-tahun dan kemudian dipecat."
The Blues mencari manajer baru setelah kepergian Maresca
Sejumlah nama terkenal telah dikaitkan dengan posisi manajer Chelsea yang kosong, tetapi nama-nama seperti Cesc Fabregas, Oliver Glasner dan Francesco Farioli semuanya telah dikesampingkan dari persaingan. Spekulasi singkat juga menyarankan opsi yang lebih berpengalaman dan glamor dapat diincar seperti pemenang Liga Champions Zinedine Zidane dan Jurgen Klopp, namun kedua legenda tersebut tidak sesuai dengan model yang saat ini ada di Stamford Bridge.
Chelsea akan dipimpin oleh pelatih muda melawan Man City
Sementara pembicaraan terus berlanjut mengenai siapa manajer tetap berikutnya, pelatih U-21 Calum McFarlane akan memimpin perjalanan berat Chelsea ke Manchester City, Senin (5/1) dini hari WIB. Pria berusia 40 tahun tersebut mengakui bahwa ini adalah "24 jam yang gila" sejak kepergian Maresca dan telah mengungkapkan kegembiraannya memimpin skuad senior sebelum pertandingan di Etihad Stadium.
