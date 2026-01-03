Digadang-Gadang Jadi Pengganti Enzo Maresca Di Chelsea, Begini Respons Manajer Strasbourg Liam Rosenior

Kabar tentang keputusan Chelsea untuk berpisah dengan Maresca muncul menjelang kembalinya Strasbourg dari liburan musim dingin mereka, dengan penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Dunkerque di Coupe de France empat hari sebelum Hari Natal. Berbicara menjelang pertandingan pertama timnya sejak itu, Rosenior menegaskan bahwa ia tetap fokus pada perannya saat ini dan menepis laporan tersebut sebagai "spekulasi".

Ia berkata: "Saya akan berbicara tentang Nice karena itu adalah pekerjaan saya. Ada banyak kebisingan, banyak spekulasi, tetapi sebagai pelatih, jika Anda terlibat dalam hal itu, Anda akan gagal. Pekerjaan saya di sini, saya mencintai klub ini. Tidak, saya belum berbicara dengan para pemain tentang hal itu. Tidak perlu, mereka terhubung dan saya telah bercanda ringan dengan mereka. Tetapi kami telah fokus pada pekerjaan kami. Tujuannya adalah untuk terus menciptakan hal-hal hebat di sini."

"Dalam hidup, tidak ada jaminan sama sekali. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Sudah ada spekulasi. Saya tidak ingin menjamin berapa lama saya akan berada di sini, tetapi saya menikmati diri saya di sini setiap hari. Saya berniat untuk terus melakukannya selama saya berada di sini. Saya mencintai klub ini, tetapi saya tidak dapat menjamin apa pun. Tidak ada yang bisa."

"Saya ingin melakukan pekerjaan saya di sini, itu sederhana. Realitanya saat ini adalah saya adalah manajer Strasbourg dan saya fokus pada posisi saya. Terjadi pertukaran karena kita adalah bagian dari kelompok yang sama. Jujur saja, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan segalanya dalam hidup. Saya bisa saja mengatakan saya akan tinggal di sini selama bertahun-tahun dan kemudian dipecat."