Suasana meriah di Madrid: Atlético Madrid berhasil melaju ke babak semifinal Liga Champions dengan mengalahkan FC Barcelona yang diperkuat Frenkie de Jong. Diego Simeone tampak sangat terharu oleh penampilan timnya setelah pertandingan yang spektakuler itu berakhir.
Diego Simeone tampak terharu setelah mengalahkan FC Barcelona: 'Kami berhasil lagi!'
Atlético lolos ke semifinal dengan agregat 3-2, meskipun untuk pertama kalinya sejak 1997 mereka kalah dalam pertandingan kandang di babak gugur. Barça menang 1-2 di Riyadh Air Metropolitano berkat gol dari Lamine Yamal dan Ferran Torres, namun gol Ademola Lookman memastikan kemenangan bagi tim asuhan Simeone. Ini adalah kali ketiga Rojiblancos menyingkirkan raksasa Catalan di fase ini, setelah 2014 dan 2016.
Setelah pertandingan, pelatih asal Argentina itu pun menyatakan kebanggaannya terhadap timnya. "Mengalahkan Barça di perempat final Liga Champions bukanlah hal yang mudah. Saya masih terharu melihat tim ini berjuang. Kami sering harus membangun kembali tim dengan pemain baru, tapi kini kami kembali masuk empat besar Eropa," kata Simeone, yang juga memuji Antoine Griezmann sebagai bintang utama.
"Dia seorang jenius. Baru nanti kita akan menyadari bahwa kita memiliki pemain kelas dunia yang membuat perbedaan," kata Simeone tentang pemain yang sebentar lagi akan pindah ke Orlando City.
Bagi Atlético, ini adalah kali pertama sejak 2017 mereka berhasil masuk ke empat besar turnamen bergengsi ini. Para penggemar kini bermimpi keras untuk mencapai final, sementara Simeone berbicara tentang 'babak baru' yang indah bagi klubnya. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Arsenal dan Sporting Portugal, di mana tim Inggris itu harus mempertahankan keunggulan 1-0.
Simeone menghadapi jadwal domestik yang padat dan kelelahan fisik skuadnya setelah pertandingan melawan tim Catalan, sehingga mungkin akan menjadi tantangan bagi pelatih asal Argentina tersebut. Pada Rabu, 29 April, Atlético akan berhadapan dengan Arsenal atau Sporting.