Goal.com
Live
Spurs Legends v AC Milan GlorieGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dida secara mengejutkan: "Di Serie A saat ini, level kiper lebih tinggi daripada saat saya masih bermain."

Mantan kiper Milan: "Scudetto? Segala sesuatu bisa terjadi"

Kiper Brasil Dida, mantan kiper tim nasional Brasil dan Milan, yang bermain untuk klub tersebut dari 2002 hingga 2010 dengan total 302 penampilan, satu gelar Scudetto, dan dua gelar Liga Champions, berbicara kepada Repubblica. Berikut adalah bagian-bagian paling menarik dari wawancara tersebut. 

Dida, apakah Milan Anda telah membuka kembali kejuaraan pada hari Minggu?

"Saya pikir Inter masih favorit, mereka adalah tim besar. Milan harus terus bermain dengan tujuan tetap berada di empat besar. Tentu saja, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Segalanya bisa terjadi."

Milan asuhan Allegri telah memenangkan dua derby: apakah selisih 7 poin dengan Inter wajar?

"Selisih poin itu akibat tersandung tim-tim kecil dan menengah. Milan telah membuktikan bahwa mereka kuat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar, seperti yang terjadi dua kali dengan Inter. Namun, level itu harus dipertahankan di setiap pertandingan. Hari ini, Milan bisa saja lebih dekat dengan puncak klasemen." 

  • Apakah Maignan termasuk salah satu kiper terbaik di Eropa?

    "Ya, juga karena konsistensinya. Lalu saya pilih Donnarumma. Yang lain yang saya sukai adalah Raya dari Arsenal".

    Tapi apakah level rata-rata di Serie A lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan saat Anda bermain?

    "Saya pikir lebih tinggi. Hanya saja sekarang cara bermainnya berbeda dengan zaman saya. Kiper memiliki tanggung jawab yang lebih besar: mereka harus bisa mengolah bola dengan kaki, memiliki visi, dan tentu saja, menahan bola dan memimpin pertahanan. Itulah mengapa sulit membandingkan antara era yang berbeda. Namun, Maignan, Svilar, dan Carnesecchi membuktikan diri sebagai yang terkuat di liga."

    Ancelotti akan memimpin Brasil di Piala Dunia: apakah Anda sudah berbicara dengannya?

    "Tidak, belum baru-baru ini, tetapi dia tahu bahwa saya mendukungnya. Saya senang melihatnya memimpin Seleçao, dia adalah pelatih yang hebat dan orang yang luar biasa, saya berharap dia bisa membawa Brasil kembali ke puncak. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan kelompok dengan mentalitas yang kuat dan pemenang, dia adalah orang yang tepat."

    Jadi, siapa yang akan memenangkan Piala Dunia?

    "Brasil."

    Italia mungkin tidak akan lolos.

    "Saya harap tidak. Tim nasional Anda memiliki sejarah yang besar, seharusnya selalu ada di babak final turnamen seperti ini. Tanpa Azzurri, Piala Dunia akan kehilangan sedikit keindahannya."

    • Iklan
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0