Dida secara mengejutkan: "Di Serie A saat ini, level kiper lebih tinggi daripada saat saya masih bermain."

Kiper Brasil Dida, mantan kiper tim nasional Brasil dan Milan, yang bermain untuk klub tersebut dari 2002 hingga 2010 dengan total 302 penampilan, satu gelar Scudetto, dan dua gelar Liga Champions, berbicara kepada Repubblica. Berikut adalah bagian-bagian paling menarik dari wawancara tersebut.

Dida, apakah Milan Anda telah membuka kembali kejuaraan pada hari Minggu?

"Saya pikir Inter masih favorit, mereka adalah tim besar. Milan harus terus bermain dengan tujuan tetap berada di empat besar. Tentu saja, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Segalanya bisa terjadi."

Milan asuhan Allegri telah memenangkan dua derby: apakah selisih 7 poin dengan Inter wajar?

"Selisih poin itu akibat tersandung tim-tim kecil dan menengah. Milan telah membuktikan bahwa mereka kuat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar, seperti yang terjadi dua kali dengan Inter. Namun, level itu harus dipertahankan di setiap pertandingan. Hari ini, Milan bisa saja lebih dekat dengan puncak klasemen."