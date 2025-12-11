Dibungkam Manchester City Di Liga Champions, Bintang Real Madrid Jude Bellingham: Kami Layak Dikecam!

Tekanan terus meningkat pada Xabi Alonso akibat kekalahan tersebut, dengan munculnya dugaan bahwa sang manajer sudah berjuang untuk menyelamatkan pekerjaannya.

Hubungannya dengan sejumlah pemain senior dikabarkan menegang, termasuk Vinicius Junior. Ketika ditanya apakah ia masih percaya pada manajernya yang sedang terpuruk, Bellingham mengatakan kepada TNT Sports: “100 persen. Manajer [Alonso] adalah orang yang hebat. Saya pribadi memiliki hubungan yang baik dengannya dan saya tahu banyak pemain lain juga demikian."

“Setelah beberapa pertandingan pertama di mana kami bermain imbang, kami melakukan beberapa percakapan internal yang sangat baik dan merasa telah melupakan performa buruk itu, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir kami kembali mengecewakan. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang mengeluh dan berpikir musim sudah berakhir. Kita harus menerima kekalahan ini dengan lapang dada, terus berjuang dan bangkit kembali.”