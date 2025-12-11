Getty
Dibungkam Manchester City Di Liga Champions, Bintang Real Madrid Jude Bellingham: Kami Layak Dikecam!
Performa Real Madrid: Los Blancos mengalami penurunan
Real Madrid hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, seri dan kalah tiga kali. Bahkan, mereka hanya bermain dengan sembilan pemain pada pertandingan domestik terakhir mereka, melawan Celta Vigo, dengan Los Blancos kalah menyakitkan 2-0 di Santiago Bernabeu.
Mereka mampu mempertahankan 11 pemain di lapangan saat menjamu City, tetapi menelan kekalahan dengan skor 2-1. Pasukan Xabi Alonso memang unggul lebih dulu lewat gol Rodrygo, tetapi The Cityzens berhasil bangkit dan mencetak dua gol sebelum babak pertama berakhir melalui Nico O’Reilly dan penalti Erling Haaland.
"Kita harus menerima kekalahan ini"
Tekanan terus meningkat pada Xabi Alonso akibat kekalahan tersebut, dengan munculnya dugaan bahwa sang manajer sudah berjuang untuk menyelamatkan pekerjaannya.
Hubungannya dengan sejumlah pemain senior dikabarkan menegang, termasuk Vinicius Junior. Ketika ditanya apakah ia masih percaya pada manajernya yang sedang terpuruk, Bellingham mengatakan kepada TNT Sports: “100 persen. Manajer [Alonso] adalah orang yang hebat. Saya pribadi memiliki hubungan yang baik dengannya dan saya tahu banyak pemain lain juga demikian."
“Setelah beberapa pertandingan pertama di mana kami bermain imbang, kami melakukan beberapa percakapan internal yang sangat baik dan merasa telah melupakan performa buruk itu, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir kami kembali mengecewakan. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang mengeluh dan berpikir musim sudah berakhir. Kita harus menerima kekalahan ini dengan lapang dada, terus berjuang dan bangkit kembali.”
Apa yang salah dengan Madrid?
Bellingham juga ditanya mengapa performa Real Madrid menurun drastis sejak meraih kemenangan di El Clasico atas Barcelona pada akhir Oktober. Pemain internasional Inggris itu menambahkan: “Kami masih mencoba untuk menyelesaikannya di ruang ganti terlepas dari apa yang terjadi di luar. Kami tahu itu tidak membantu.”
“Satu hal adalah bagaimana kami mengelola pertandingan. Di beberapa momen di mana kami harus berjuang, rasanya kami selalu kebobolan dan itu membuat kami tertekan dan memaksa kami bermain dengan cara yang tidak kita inginkan."
“Tetapi di ruang ganti, kami memiliki apa yang kami butuhkan untuk membalikkan keadaan, mungkin kami butuh sedikit keberuntungan atau mungkin sesuatu yang perlu kami diskusikan secara internal. Saya yakin musim ini belum berakhir hanya karena kami sedang dalam performa buruk.”
Pemecatan Alonso?
Meskipun Alonso terus mendominasi berita utama di Spanyol, sang manajer menegaskan bahwa ia seharusnya tidak menjadi pusat perhatian.
Ia ingin menekankan bahwa semua orang yang terkait dengan Los Blancos akan melakukan yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Alonso mengatakan ketika ditanya apakah ia khawatir tentang masa depannya setelah kekalahan mengecewakan dari City: “Saya khawatir tentang pertandingan berikutnya. Yang terpenting di sini adalah Real Madrid. Ini tentang tim, para pemain, dan bagaimana saya dapat membantu mereka. Masalahnya bukan tentang saya.”
