Juventus terus berupaya mendatangkan Dibu Martinez, kiper pilihan Luciano Spalletti: Direktur Utama Giovanni Carnevali sedang berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginannya.
Diterjemahkan oleh
Dibu Martinez sudah menyetujui tawaran Juventus, tetapi Aston Villa tidak mau memberi diskon
DIBU TELAH MENYETUJUI
Dalam konteks ini, pertemuan yang berlangsung 24 jam yang lalu dengan agen sang pemain sangatlah penting untuk memberikan gambaran lebih lanjut: pertemuan tersebut berjalan sangat positif, mengingat kesepakatan antara Juventus dan Dibu Martinez sudah sangat dekat, termasuk dari segi finansial. Jadi, bukan hanya kesediaan Dibu untuk bergabung dengan Juventus, meskipun tanpa Liga Champions—mengingat Aston Villa akan berlaga di Liga Champions tahun depan—tetapi terlepas dari semua itu, pemain asal Argentina ini tertarik pada klub Bianconeri dan siap untuk bergabung dengan Juventus.
ASTON VILLA TIDAK MENURUNKAN STANDARNYA
Sekarang yang dibutuhkan adalah kesepakatan antar klub: negosiasi terus berlanjut, dengan upaya untuk menyesuaikan tuntutan Aston Villa, mengingat saat ini masih ada kesenjangan antara kedua klub, namun Juventus terus berupaya keras dan bekerja keras agar siap dalam beberapa hari ke depan, begitu Piala Dunia—atau setidaknya Piala Dunia di Argentina—berakhir. Carnevali dan Massara ingin menemui sang pemain secara langsung, dengan membawa kerangka kesepakatan, lalu menemui pihak Aston Villa untuk mencoba menembus hambatan ini.
JARAK
Alternatif yang paling sederhana adalah Guglielmo Vicario, yang sama sekali tidak masuk dalam rencana Tottenham, sehingga bisa didatangkan dengan cukup mudah—namun saat ini Juventus tetap sepenuhnya fokus pada Dibu: kemungkinan besar kesepakatan kontrak sudah siap untuk diselesaikan". Juventus berencana melakukan kontak baru dengan Aston Villa untuk mencoba memahami bagaimana dan apakah mereka bisa melakukan pendekatan: klub asal Birmingham itu terus meminta setidaknya 15 juta dan tidak bersedia bernegosiasi atas tawaran 8 yang diajukan oleh Juventus.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami