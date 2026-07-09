Dibu Martinez sudah menyetujui tawaran Juventus, tetapi Aston Villa tidak mau memberi diskon

Dalam konteks ini, pertemuan yang berlangsung 24 jam yang lalu dengan agen sang pemain sangatlah penting untuk memberikan gambaran lebih lanjut: pertemuan tersebut berjalan sangat positif, mengingat kesepakatan antara Juventus dan Dibu Martinez sudah sangat dekat, termasuk dari segi finansial. Jadi, bukan hanya kesediaan Dibu untuk bergabung dengan Juventus, meskipun tanpa Liga Champions—mengingat Aston Villa akan berlaga di Liga Champions tahun depan—tetapi terlepas dari semua itu, pemain asal Argentina ini tertarik pada klub Bianconeri dan siap untuk bergabung dengan Juventus.











