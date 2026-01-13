Diberondong Lima Gol, Emil Audero Akui Superioritas Juventus

“Itu pertandingan yang tak biasa. Babak pertama berakhir 3-0, karena beberapa situasi yang berbau keberutungan. Saya memikirkan penalti yang berhasil saya selamatkan, tetapi kemudian tidak berhasil mengamankan karena bola rebound. Gol kedua yang berasal dari peluang mencetak gol kami. Jelas, dengan defisit seperti itu, pertandingan menjadi perjuangan berat,” tutur Audero dilansir laman resmi klub.

“Lawan lebih superior, dan mereka menunjukkannya. Namun di babak pertama kami menunjukkan tekad untuk bermain. Kami perlu meningkatkan fase transisi negatif; kami perlu lebih baik dalam menghentikan serangan balik, dan membalas dengan cepat.”

“Pada saat yang sama, kami perlu lebih klinis ketika memiliki peluang yang menguntungkan. Itu pertandingan yang sulit untuk dinilai, meski ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Mari kita lupakan ini secepat mungkin, karena kita memiliki pertandingan penting di depan.”