Dibekuk Manchester United, Martin Odegaard Khawatir Arsenal Semakin Sulit Jadi Juara Liga Primer

Manchester City memperkecil jarak di puncak klasemen setelah kemenangan 2-0 mereka atas tim terbawah Wolves. Dan Aston Villa menyamai poin The Cityzens dengan 46 poin setelah meraih kemenangan impresif 2-0 di Newcastle.

Arsenal berharap untuk kembali memperlebar keunggulan tujuh poin di puncak klasemen ketika mereka menghadapi United di Emirates Stadium. Namun, meskipun unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez, dan menyamakan kedudukan melalui Mikel Merino lima menit sebelum pertandingan berakhir, gol menakjubkan Matheus Cunha pada menit ke-87 terbukti menjadi pembeda antara kedua tim akhir pekan lalu.

Hasil ini berarti Arsenal gagal memenangkan tiga pertandingan Liga Primer terakhir mereka menjelang perjalanan ke Elland Road untuk menghadapi Leeds akhir pekan ini. Penurunan performa ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Meriam London akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih gelar Liga Primer setelah finis di posisi kedua dalam tiga musim sebelumnya.

Dan setelah kekalahan dari United, Odegaard ditanya apakah klub tersebut dihantui oleh kegagalan mereka sebelumnya, dan kapten Arsenal itu mengakui bahwa itu "merupakan faktor".