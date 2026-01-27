Getty Images Sport
Dibekuk Manchester United, Martin Odegaard Khawatir Arsenal Semakin Sulit Jadi Juara Liga Primer
- Getty Images Sport
Gol Cunha merusak peluang Arsenal meraih gelar
Manchester City memperkecil jarak di puncak klasemen setelah kemenangan 2-0 mereka atas tim terbawah Wolves. Dan Aston Villa menyamai poin The Cityzens dengan 46 poin setelah meraih kemenangan impresif 2-0 di Newcastle.
Arsenal berharap untuk kembali memperlebar keunggulan tujuh poin di puncak klasemen ketika mereka menghadapi United di Emirates Stadium. Namun, meskipun unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez, dan menyamakan kedudukan melalui Mikel Merino lima menit sebelum pertandingan berakhir, gol menakjubkan Matheus Cunha pada menit ke-87 terbukti menjadi pembeda antara kedua tim akhir pekan lalu.
Hasil ini berarti Arsenal gagal memenangkan tiga pertandingan Liga Primer terakhir mereka menjelang perjalanan ke Elland Road untuk menghadapi Leeds akhir pekan ini. Penurunan performa ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Meriam London akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih gelar Liga Primer setelah finis di posisi kedua dalam tiga musim sebelumnya.
Dan setelah kekalahan dari United, Odegaard ditanya apakah klub tersebut dihantui oleh kegagalan mereka sebelumnya, dan kapten Arsenal itu mengakui bahwa itu "merupakan faktor".
- Getty Images Sport
"Kegagalan di masa lalu bisa menjadi faktor"
Setelah kekalahan di kandang, Odegaard berkata: "Jelas itu menjadi faktor, tetapi itu juga bisa menjadi faktor yang baik. Saya pikir itu memberi Anda lebih banyak semangat, dan lebih banyak rasa lapar dan tekad untuk menyelesaikannya. Saya pikir kita telah mengalami di semua musim itu bahwa ini adalah perjalanan panjang dan banyak hal terjadi. Kita harus bersatu sekarang, fokus pada pertandingan selanjutnya dan bangkit kembali."
Odegaard, yang kesulitan menemukan performa terbaiknya setelah baru pulih dari cedera, ditarik keluar oleh Arteta pada menit ke-58. Kapten The Gunners tersebut mengaku tidak merasakan kecemasan di tribun meskipun suasana tegang dalam beberapa pekan terakhir.
"Sejujurnya, saya tidak merasakan [energi gugup] itu," tambah Odegaard. "Saya sangat fokus pada pertandingan, saya pikir pasti ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan lebih baik di lapangan. Tapi sekarang saatnya untuk bersatu, ini tidak akan pernah mudah karena liga ini sangat ketat. Kita hanya perlu terus bekerja dan terus maju. Kita masih berada di puncak klasemen dan kita akan terus saling mendorong - dan tetap bersatu."
Odegaard dorong Arsenal untuk bangkit
Setelah pertandingan, Patrick Vieira mempertanyakan ketangguhan mental para pemain dalam upaya mereka untuk bertahan hingga akhir, setelah Meriam London kebobolan tiga gol untuk pertama kalinya sejak kemenangan 4-3 atas Luton pada Desember 2023.
"Bukan fakta bahwa mereka kalah, tetapi cara mereka kalah. Mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk membangkitkan semangat tim. Mereka perlu memahami bahwa ketika berada di lapangan, mereka harus bermain dengan lebih banyak energi dan lebih banyak risiko. Mereka tidak bermain dengan bebas untuk mengekspresikan diri," kata Vieira.
Namun, Odegaard percaya tim memiliki apa yang dibutuhkan untuk membuktikan keraguan itu salah. "Ini perjalanan panjang dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jelas, kami sangat kecewa dengan hari ini dan seharusnya kami memenangkan pertandingan ini," imbuhnya.
"Tapi itulah sepakbola dan akan ada pasang surut. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan kuncinya adalah tetap bersama dan bekerja keras. Fokus pada pertandingan berikutnya, menangkan itu, dan lanjutkan dari sana. Kita masih berada di puncak klasemen. Kita masih dalam posisi yang baik tetapi jelas semua orang merasa kecewa dengan hari ini. Mari kita fokus pada saat ini. Fokus pada pertandingan berikutnya, bangkit kembali dan tetap bersama sekarang. Hanya itu yang akan kita lakukan."
- Getty Images Sport
Arteta bahas mental pemain Arsenal
Arteta sepakat dengan pernyataan Odegaard tentang 'kebersamaan' dan menuntut para pemainnya menunjukkan 'kekuatan mental' dalam upaya mereka untuk bangkit kembali dari kekalahan terbaru mereka. "Kita harus menunjukkan kekuatan mental yang kita miliki di lapangan saat pertandingan berlangsung. Saat kalah, kita harus menunjukkan kebersamaan dan persatuan," ucap pelatih asal Spanyol tersebut.
Sang manajer menambahkan bahwa ia kecewa dengan tim yang melakukan sejumlah kesalahan yang tidak biasa, yang "mengubah energi" setelah mereka unggul. Pada akhirnya, Arsenal menyerah dan kalah 3-2 dari United, yang membuat sebagian penonton di tribun mencemooh di akhir pertandingan.
"Itu bagian dari tuntutan dan harapan bahwa kita ingin menang," lanjut Arteta. "Secara individu, setiap orang dapat bereaksi dengan cara yang mereka butuhkan. Tidak masalah, kita harus berbuat lebih banyak, kita harus melakukan yang terbaik."
"Ketika Anda melakukan itu, Anda bisa tenang. Hari ini kami tidak cukup efisien melawan tim yang terorganisir dengan baik dan kami dihukum karena kesalahan kami. Mereka memiliki dua momen ajaib dengan gol-gol tersebut dan dalam pertandingan besar Anda membutuhkan momen-momen ini. Kami membawa hal itu. Sekarang saatnya untuk dekat dengan para pemain yang telah memberi kami begitu banyak kegembiraan dan mendukung mereka."
Iklan